사우디 심장부 뚫은 후티 미사일…미국인도 사망, 트럼프 “빨리 움직일 것”[영상]

후티반군, 리야드 공항 공격에 12명 사망

항공편 약 1000편 결항…학교 등교 금지

이미지 확대 10일 사우디아라비아 리야드의 킹칼리드 국제공항에서 발생한 후티반군의 공격으로 12명이 사망하자 공항 밖에 구급차가 주차되어 있는 모습. 소셜 미디어 캡처 닫기 이미지 확대 보기 10일 사우디아라비아 리야드의 킹칼리드 국제공항에서 발생한 후티반군의 공격으로 12명이 사망하자 공항 밖에 구급차가 주차되어 있는 모습. 소셜 미디어 캡처

후티반군의 미사일 공격으로 아수라장이 된 사우디 리야드 킹칼리드 국제공항 내부 모습. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 후티반군의 미사일 공격으로 아수라장이 된 사우디 리야드 킹칼리드 국제공항 내부 모습. 엑스 캡처

세줄 요약 이란 지원을 받는 예멘 후티 반군이 사우디 리야드 국제공항을 공격해 12명이 숨지고 309명이 다쳤다. 미국인 1명도 사망하자 트럼프 대통령은 사우디 왕세자와 통화하고 지원 여부를 빠르게 검토하겠다고 밝혔다. 사우디는 공항 운영과 학교 수업에도 차질을 빚고 있다. 리야드 공항 미사일 공격으로 대규모 인명피해 발생

미국인 사망에 트럼프, 사우디 지원 검토 시사

항공편 취소와 학교 휴교로 사우디 전역 긴장 확산

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이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군의 공격으로 사우디아라비아의 수도 리야드 국제공항에서 10일(현지시간) 12명이 사망하고, 309명이 다쳤다.사우디가 지원하는 예멘 정부군이 지난 5일 후티가 장악한 모든 영토를 되찾기 위해 ‘예멘의 새벽’ 작전을 시작한 지 닷새 만이다.이번 피해는 지난 2월 말 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁을 시작한 이후 인근 걸프 국가에서 발생한 것 가운데 가장 큰 규모다.미국인도 1명 사망한 가운데 트럼프 대통령은 “빠르게 움직일 것”이라며 무함마드 빈 살만 사우디 왕세자와 통화할 계획이라고 밝혔다. 사우디의 후티 반군 공격에 동참할 것이냐는 질문에 “그럴 수도 있다. 검토해 볼 것”이라면서 후티 반군과의 소통도 계속하고 있다고 설명했다.마코 루비오 미 국무장관은 11일 소셜미디어 엑스(X)를 통해 후티 반군의 리야드 공격으로 자국민이 사망한 사실을 확인하며 “테러리스트 후티”라고 비판하면서 사우디와 함께하겠다고 했다.후티 반군은 지난 8일에도 두 차례 리야드 킹칼리드 공항을 공격했으며 앞서 이슬람 성지인 메카와 메디나를 제외한 사우디 영공 전체와 주요 핵심 시설이 군사 작전 대상이라고 경고했다.이들은 사거리가 800㎞인 사야드 대함 순항미사일과 2000㎞ 이상의 쿠즈-4 순항미사일을 이용해 사우디 중심부는 물론 이스라엘까지 위협하고 있다.후티의 킹칼리드 공항 공격으로 미국인을 포함해 사우디인 4명과 팔레스타인, 방글라데시, 이집트, 요르단, 시리아, 수단 국적자가 사망했다.10~11일 약 1000편의 항공편이 취소됐으며, 이달 말 리야드에서 열리는 ‘미래 투자 계획’ 정상회의도 위기를 맞았다.사우디 당국은 리야드 시내 모든 학교에 일주일간 등교를 금지하고 원격수업을 명령했다. 주사우디 미국 대사관은 리야드뿐 아니라 제다와 담맘의 공항을 이용할 때도 특별 허가를 받도록 했다.미국이 사우디 지원에 나선다면 지난해 5월 후티 반군과의 휴전 협정 이후 약 1년 반 만에 다시 후티에 대한 공격을 재개하는 셈이 된다.빈 살만 왕세자는 지난달 두 차례 트럼프 대통령에게 직접 전화를 걸어 지원을 요청했지만, 후티 반군이 미국 선박을 공격하지 않겠다고 밝히면서 거절당한 것으로 알려졌다.트럼프 대통령은 후티 반군의 공격을 “끔찍하다”고 비난하면서도 사우디는 ‘강한 투사’로 “스스로 방어할 수 있다”고 말해 여지를 남겼다.빈 살만 왕세자는 이집트, 아랍에미리트(UAE), 프랑스, 영국의 지원 약속을 받고 튀르키예, 파키스탄과 공동방어에 나서기로 하는 등 안보 연대를 확장하고 있다.마이클 래트니 전 주사우디 미국 대사는 CNN에 “미국의 지속적인 지원에 익숙해진 사우디는 예멘 내전에 대한 오판을 반복했다”면서 “이란 전쟁이 끝나지 않는 한 사우디는 후티 반군의 공격을 받을 수밖에 없다”라고 분석했다.