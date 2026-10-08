“20대 중국계 해커” 분석에 中 “해킹 반대” 원론 입장

中외교부, 금융권 해킹 중국계 분석에

“허위 정보 유포와 해킹에 반대” 강조

이미지 확대 마오닝 중국 외교부 대변인이 8일 정례브리핑을 열고 있다. 위챗 캡처 닫기 이미지 확대 보기 마오닝 중국 외교부 대변인이 8일 정례브리핑을 열고 있다. 위챗 캡처

세줄 요약 크라우드스트라이크가 한국 금융권 연쇄 해킹의 배후로 광둥성의 20대 중국계 해커 가능성을 제기하고 중국산 AI 활용 정황도 언급했다. 중국 외교부는 구체적 정황은 알지 못한다면서도 해킹과 허위정보 유포에 반대한다는 입장을 강조했다. 크라우드스트라이크, 금융권 해킹 배후 분석 발표

광둥성 20대 중국계 해커 가능성 제기

중국 외교부, 해킹·허위정보 반대 입장

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인공지능을 이용한 한국 금융권의 연쇄 해킹 주체가 20대 중국계 해커일 가능성이 있으며 중국산 AI를 사용했다는 분석에 중국 정부가 허위 정보와 해킹에 반대한다는 원론적 입장을 강조했다.마오닝 중국 외교부 대변인은 8일 정례브리핑에서 이번 해킹과 관련한 글로벌 보안기업 크라우드스트라이크의 분석 내용에 대해 “구체적인 정황은 알지 못한다”고 밝혔다.마오 대변인은 “원칙적으로 중국은 해킹 활동에 일관되게 반대하고 법에 따라 이를 단속해왔다”며 “우리는 정치적 목적으로 허위 정보를 유포하는 행위는 더욱 강하게 반대한다”고 말했다.이어 “AI는 사이버 안보에 깊은 영향을 미치고 있다”며 “국제사회는 협력과 대화를 강화하고 새로운 국제 규범을 마련해 함께 사이버 안보를 수호해야 한다”고 강조했다.앞서 최근 벌어진 국내 금융권 연쇄 해킹과 관련해 크라우드스트라이크는 7일(현지시간) 분석 보고서를 공개하고 광둥성의 20대 중국계 해커가 관련됐을 가능성을 제시했다.보고서는 AI와 이력서 작성에 대한 대화 등을 바탕으로 해당 사용자가 나이를 26세, 거주지를 중국 광둥성 마오밍시 등으로 입력했다며 소셜미디어 텔레그램 계정 정보도 신원 미상 공격자가 사용한 사용자 명과 일치했다는 분석을 내놓았다.다만 해당 정보가 아르텍스(ARTEX) 관련 활동을 수행한 공격자 정보일 가능성은 있지만 현재 확보한 자료만으로는 확정할 수 없다는 점도 전제했다.또 AI 기반 침투 도구 ‘아르텍스’가 사용된 이번 공격에 중국산 AI 모델인 딥시크(DeepSeek) 등이 활용됐다고도 했다.애덤 마이어스 크라우드스트라이크 공격대응작전 총괄은 해커의 기술 수준에 대해 “높은 수준의 역량을 가진 것은 아니었다”며 공격 과정에서 다수의 흔적을 남긴 점 등을 근거로 제시했다.그는 “공격자가 AI 없이 혼자서 이 정도 규모의 공격을 해냈을 것이라고 보지는 않는다”며 “역량 자체는 그다지 정교하지 않았지만 효과적이었다”고 평가했다.