노벨화학상에 ‘동형 카이랄성’ 연구 카강·소아이…일본, 2년 연속 수상자 배출

세줄 요약 올해 노벨화학상은 프랑스의 앙리 카강과 일본의 소아이 겐소가 받았다. 두 사람은 비대칭 유기합성에서 비선형 효과와 자가 촉매 작용을 발견해, 생명체 분자의 한쪽 방향성인 동형 카이랄성의 자발적 형성 원리를 설명했다. 카강·소아이, 노벨화학상 공동 수상

비대칭 유기합성의 비선형 효과·자가 촉매 발견

동형 카이랄성 형성 원리 규명, 일본 2년 연속 수상

이미지 확대 2026년 노벨 화학상 수상자로 선정된 앙리 카간(왼쪽)과 겐소 소아이. 스웨덴 왕립과학원은 ‘비대칭 유기합성에서 비선형 효과와 자기촉매 작용을 발견한 공로’라고 선정 이유를 밝혔다. 닫기 이미지 확대 보기 2026년 노벨 화학상 수상자로 선정된 앙리 카간(왼쪽)과 겐소 소아이. 스웨덴 왕립과학원은 ‘비대칭 유기합성에서 비선형 효과와 자기촉매 작용을 발견한 공로’라고 선정 이유를 밝혔다.

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올해 노벨화학상은 앙리 카강(95) 프랑스 파리11대학교 교수와 소아이 겐소(76) 일본 도교이과대학교 교수에게 돌아갔다.스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 7일(현지시간) 이들이 비대칭 유기합성에서 비선형 효과와 자가 촉매 작용을 발견한 공로로 수상자로 선정했다고 발표했다.하이너 린케 노벨 화학위원회 위원장은 두 수상자에 대해 “동형 카이랄성(homochirality·생명체를 구성하는 분자들이 한쪽 방향성만 띠는 현상)이 어떻게 자발적으로 출현할 수 있는가라는 100년 넘는 화학적 미스터리에 해답을 제시했다”고 평가했다.이번 수상으로 일본은 지난해에 이어 2년 연속 노벨화학상 수상자를 배출하게 됐다.노벨화학상 수상자는 1천200만 스웨덴크로나(약 16억 1000만원)을 받으며 수상자가 여러 명일 때에는 상금을 나눈다.