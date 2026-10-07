후티, 사우디 공항·정유시설 공격…현대차 직원 숙소 인근 불길

현대차 “건설 현장·직원 피해 없어”…총영사관, 교민 안전 점검

사우디 남부 공항 두 곳서 3명 부상…후티, 추가 공격 경고

이미지 확대 예멘 후티 반군의 안사르 알라 미디어 사무국이 지난 9월 22일 공개한 영상의 한 장면. 후티 측은 차량에 장착된 기관총을 발사하는 인물이 예멘 내 사우디 지원 세력을 공격하는 후티 전투원이라고 주장했다. 영상 촬영 시점은 알려지지 않았다. AP=뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 예멘 후티 반군의 안사르 알라 미디어 사무국이 지난 9월 22일 공개한 영상의 한 장면. 후티 측은 차량에 장착된 기관총을 발사하는 인물이 예멘 내 사우디 지원 세력을 공격하는 후티 전투원이라고 주장했다. 영상 촬영 시점은 알려지지 않았다. AP=뉴시스

이미지 확대 사우디 F-15 잡은 후티 지난달 16일(현지시간) 예멘 후티 반군이 마리브주에서 사우디아라비아 국기가 그려진 사우디 공군 F-15 잔해 위에 올라타 포즈를 취하고 있다. 후티 반군 측은 자체 제작한 지대공 미사일로 전투기를 격추했다고 주장했다. 안사룰라 미디어 오피스 제공 닫기 이미지 확대 보기 사우디 F-15 잡은 후티 지난달 16일(현지시간) 예멘 후티 반군이 마리브주에서 사우디아라비아 국기가 그려진 사우디 공군 F-15 잔해 위에 올라타 포즈를 취하고 있다. 후티 반군 측은 자체 제작한 지대공 미사일로 전투기를 격추했다고 주장했다. 안사룰라 미디어 오피스 제공

세줄 요약 예멘 후티가 사우디 자잔·나지란 공항과 리야드, 라빅의 정유시설을 공격했다고 주장했다. 현대차 공장 건설 직원 숙소 인근 정유시설에서도 화재가 목격됐으나, 현장과 교민 피해는 없는 것으로 확인됐다. 후티, 사우디 공항·정유시설 동시 공격 주장

현대차 숙소 인근 화재 목격, 인명피해 없음

총영사관, 교민·기업 대상 안전 점검 강화

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예멘의 친이란 반군 후티가 사우디아라비아 공항과 정유시설 등을 겨냥한 공격에 나섰다. 현대자동차 공장 건설 직원들이 머무는 숙소에서 약 6∼7㎞ 떨어진 정유시설에서도 화재가 목격됐다. 현대차 건설 현장과 직원, 현지 교민의 피해는 없는 것으로 확인됐다.6일(현지시간) 로이터통신에 따르면 사우디 항공청은 전날 밤 자잔과 나지란의 공항에서 두 차례 공격으로 3명이 다치고 물적 피해가 발생했다고 밝혔다.공격을 받은 곳은 자잔의 킹압둘라 빈 압둘아지즈 국제공항과 나지란 국제공항이다. 항공청은 피해 규모를 파악하는 한편 승객과 직원의 안전을 확보하기 위한 조치를 하고 있다고 설명했다.후티는 사우디의 다른 공항과 정유시설도 공격했다고 주장했다. 이란 프레스TV에 따르면 후티 대변인 야히야 사리 준장은 전날 탄도미사일과 순항미사일, 드론을 동원해 리야드 킹칼리드 국제공항과 홍해 연안도시 라빅의 아람코 정유시설 등을 타격했다고 밝혔다.라빅은 한국 기업들이 진출한 지역이다. GS건설이 페트로 라빅 석유화학단지 건설에 참여했고, 한국전력도 중유 화력발전 사업을 수주해 운영해 왔다.현대차는 라빅에서 남쪽으로 약 40㎞ 떨어진 킹 살만 자동차 산업단지에 공장을 건설하고 있다. 공사 현장 직원들은 라빅에 있는 숙소에서 출퇴근하는 것으로 전해졌다.한 현지 교민은 직원 숙소에서 약 6∼7㎞ 떨어진 정유시설에서 연기와 불을 목격했다고 연합뉴스에 전했다.현대차 관계자는 연합뉴스에 “건설 현장이나 직원의 피해는 없다”며 “상황을 예의주시하고 있다”고 밝혔다.후티는 이번 공격이 사우디군의 예멘 공습에 대한 대응이라고 주장했다. 또 국제 항공사들을 향해 메카와 메디나를 제외한 사우디 영공이 작전 범위에 들어간다고 경고했다.사우디 주도 연합군은 6일 후티가 하미스 무샤이트를 향해 발사한 탄도미사일 1발을 요격해 파괴했다고 밝혔다.라빅 등 사우디 서부를 관할하는 제다 한국 총영사관은 이번 공습으로 인한 교민 피해는 없는 것으로 확인했다. 총영사관은 긴급한 용무가 아니면 석유 인프라 등 민감 시설 인근 방문을 자제해 달라고 당부했다.총영사관은 이날 현지 진출 한국 기업 관계자 등과 안전 간담회를 열어 상황을 공유하고 비상연락망을 점검했다.