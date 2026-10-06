[속보] 노벨물리학상에 ‘우주관측 새 지평’ 할전…34년만에 단독수상

세줄 요약 벨기에 태생 미국 물리학자 프란시스 할전이 뉴트리노 관측 연구 공로로 2026년 노벨물리학상을 단독 수상했다. 아이스큐브 관측소를 이끈 그는 초고에너지 뉴트리노 발견에 기여해 새로운 천문학의 길을 열었다고 평가받았다. 프란시스 할전, 2026년 노벨물리학상 단독 수상

아이스큐브 관측소 기여, 고에너지 뉴트리노 발견

34년 만의 단독 수상, 새 천문학 길 개척

이미지 확대 2026 노벨물리학상에 ‘뉴트리노 관측’ 프랜시스 할선 닫기 이미지 확대 보기 2026 노벨물리학상에 ‘뉴트리노 관측’ 프랜시스 할선

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2026년 노벨물리학상은 뉴트리노(중성미자) 관측 연구에 크게 기여한 벨기에 태생 미국 물리학자 프란시스 할전(82)에게 돌아갔다.그는 이례적으로 단독 수상자로 호명됐다.노벨 물리학상 단독 수상 사례는 폴란드 태생의 프랑스 물리학자이며 다중선 비례 검출기를 발명한 공로를 인정받았던 조르주 샤르파크(1992년) 이래 34년만에 처음이다.스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 “아이스큐브(IceCube) 뉴트리노 관측소에 대한 결정적 기여와 천체물리학적 기원의 고에너지 뉴트리노의 발견”의 공적을 인정해 노벨 물리학상을 수여하기로 했다고 6일(현지시간) 발표했다.올해 물리학상 총 상금은 1200만 스웨덴 크로나(약 16억 1000만원)이며, 할전은 단독 수상자로서 상금 전액 지분을 인정받았다.할전은 남극 아문센-스콧 남극점 기지에 있는 ‘아이스큐브 뉴트리노 관측소’의 연구 책임자다.2010년부터 가동 중인 이 관측소는 세계 최대 규모의 뉴트리노 검출 장치다.할전은 현재 미국 위스콘신-매디슨대의 석좌교수로도 재직중이다.마크 피어스 노벨 물리학 위원회 위원장은 “할전은 우리에게 환상적인 관측 장비를 선사한 국제 연구진과 엔지니어 팀을 이끌어 왔다. 그의 끈기와 과학적 비전은 새로운 종류의 천문학을 위한 길을 열었다”고 설명했다.우주에서 날아오는 초고에너지 뉴트리노의 관측을 통해 지금까지 알려지지 않은 우주 현상을 규명할 수 있는 길이 열렸다는 게 위원회의 설명이다.올해 노벨상 수상자 선정 발표는 5일 생리의학상, 6일 물리학상 결과가 각각 나왔으며, 앞으로 7일 화학상, 8일 문학상, 9일 평화상, 12일 경제학상 발표가 남아 있다.