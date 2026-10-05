미군, 영국기지에 있던 폭격기 긴급 철수

이란 테러 가능성… “이례적 결정”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 행정부가 테러 모의 사건이 발생한 영국 공군기지에서 폭격기 전력을 전량 철수시킨 것으로 알려졌다. 사진은 지난달 27일(현지 시간) 영국 페어포드 기지에 주기된 미군 B-1 폭격기. 2026.10.05. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 행정부가 테러 모의 사건이 발생한 영국 공군기지에서 폭격기 전력을 전량 철수시킨 것으로 알려졌다. 사진은 지난달 27일(현지 시간) 영국 페어포드 기지에 주기된 미군 B-1 폭격기. 2026.10.05. AP 뉴시스

세줄 요약 미군이 이란 지원 세력의 테러 가능성을 우려해 영국 페어퍼드 공군기지에 있던 B-1 폭격기 12대를 모두 본토로 옮겼다. 일부는 공중급유기와 함께 급히 이륙했고, 영국 경찰의 기지 인근 테러 혐의 수사도 철수 배경으로 거론됐다. 이란발 테러 우려로 폭격기 전량 철수

페어퍼드 기지, 대이란 작전 거점 역할

영국 경찰 수사와 첩보가 긴장 고조

2026-10-06 12면

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미군이 이란 공습에 동원한 영국 내 기지의 전략폭격기를 테러 우려로 모두 본토로 철수시켰다. 이란의 테러 가능성에 신경이 곤두선 모습이다.4일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 미군은 이란의 지원을 받는 세력이 영국 남부 페어퍼드 공군기지를 공격하려는 음모를 꾸미고 있다는 첩보에 따라 지난 주말 해당 기지에 배치된 B-1 폭격기 12대를 모두 본토로 이동시켰다. 일부 폭격기는 공중급유기의 출격과 동시에 이륙하는 등 급박한 철수 작전이 펼쳐진 것으로 알려졌다.해당 기지는 미 공군 501전투지원비행단이 주둔하며 대이란 작전을 수행해 온 곳이다. 미국을 비롯한 서방 정보당국은 지난달 중순부터 해당 기지에 대한 테러 가능성을 군 수뇌부에 전달했지만 구체적인 정황까진 파악하지 못한 것으로 전해졌다. 앞서 이란 혁명수비대는 지난 7월 “이란 영토에 대한 공격을 감행하는 데 사용된 모든 기지는 정당한 공격 목표물”이라며 “영국에 책임을 묻겠다”고 경고한 바 있다.미군 전투기의 철수는 영국 경찰이 지난달 27일 기지 인근을 자동차로 주행하던 5명의 남성을 테러 예비 등의 혐의로 체포한 것과도 관련이 있다고 한다. 이들은 휘발유 외에는 별다른 폭발물을 소지하지 않아 다음날 보석으로 풀려났지만, 여전히 수사 대상이라고 영국 당국은 밝혔다.NYT는 “동맹국의 기지에서 폭격기가 이처럼 신속하게 철수한 건 매우 이례적”이라며 이란이 러시아의 하이브리드전 모델을 차용한 정황이 있다고 짚었다. 이란이 정보기관과 직접적 연결고리가 없는 ‘일회성 요원’을 온라인으로 포섭해 배후가 불분명한 테러를 저지르려 한다는 것이다. 이란 측은 이번 사건과의 연계 가능성을 부인했다.