트럼프 “이게 바이든” 오토펜 사진 가리키자… 시진핑 웃음[영상]

11년만 미 국빈방문한 시진핑 주석

트럼프 “다른 체제 대표, 사이 좋다”

이미지 확대 도널드 트럼프 대통령의 안내로 백악관을 관람하던 시진핑(오른쪽) 중국 국가주석이 역대 대통령의 초상이 걸려있는 복도에 조 바이든 전 대통령 대신 오토펜 사진이 있는 것을 보고 파안대소하고 있다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 대통령의 안내로 백악관을 관람하던 시진핑(오른쪽) 중국 국가주석이 역대 대통령의 초상이 걸려있는 복도에 조 바이든 전 대통령 대신 오토펜 사진이 있는 것을 보고 파안대소하고 있다. 엑스 캡처

이미지 확대 백악관에 조 바이든 전 대통령의 초상 대신 걸린 자동서명기(오토펜) 모습. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 백악관에 조 바이든 전 대통령의 초상 대신 걸린 자동서명기(오토펜) 모습. 엑스 캡처

이미지 확대 시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과 함께 백악관에 걸린 전직 대통령의 초상을 둘러보고 있다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과 함께 백악관에 걸린 전직 대통령의 초상을 둘러보고 있다. 엑스 캡처

세줄 요약 시진핑 중국 국가주석이 11년 만의 미국 국빈방문에서 백악관을 둘러보다 트럼프 대통령이 가리킨 바이든 전 대통령의 오토펜 사진을 보고 웃었다. 트럼프는 바이든이 직접 서명하지 않았다고 조롱했고, 두 정상은 만찬에서 우호적 관계를 강조했다. 백악관 초상 앞 오토펜 사진 조롱

시진핑 웃음, 수행원들 반응 포착

만찬서 미중 관계 우호 강조

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

11년 만에 미국 국빈방문에 나선 시진핑 중국 국가주석이 24일(현지 시간) 백악관을 도널드 트럼프 대통령의 안내로 둘러보던 중 조 바이든 전 대통령의 초상 앞에서 웃음을 터뜨렸다.트럼프 대통령은 지난해 9월부터 백악관에 역대 대통령의 초상을 전시했는데 45대와 47대 대통령인 자신의 초상 사이에 바이든 전 대통령의 얼굴이 아니라 오토펜 사진을 걸었다.바이든 전 대통령이 인지력 저하로 참모들이 오토펜으로 대신 서명했다는 의혹을 제기하며 조롱의 의미를 담은 사진이다.트럼프 대통령은 행정명령 등에 특유의 자필 서명을 한 뒤 바이든 전 대통령은 여러 공식 문서에 직접 서명하지 않고 대신 자동 서명 기계인 오토펜을 사용했다고 주장한 바 있다.트럼프 대통령은 이날 해당 사진을 가리키며 “이것은 오토펜…이게 바이든”이라고 말했고 이에 시 주석을 비롯해 수행원들도 함께 웃는 듯한 모습이 영상에 담겼다.홍콩 사우스차이나모닝포스트는 시 주석이 웃는 장면이 담긴 영상에 “시 주석이 트럼프와 함께 그렇게 진심으로 웃는 모습을 본 적이 없다”거나 “정말 인상적인 순간”이란 네티즌의 댓글이 달렸다고 전했다.시 주석이 오토펜 사진을 보고 웃자 트럼프 대통령은 그의 어깨를 툭 치면서 친밀함을 과시했다.바이든 전 대통령은 재임 중 시 주석을 두고 “독재자”라고 불렀으며, 중국을 한 번도 방문하지 않았다.시 주석과 바이든 전 대통령의 정상회담은 2023년 미국 샌프란시스코 아시아태평양 경제협력체(APEC) 정상회의와 2024년 페루 리마 APEC 정상회의에서 이뤄졌다.바이든 전 대통령은 중국이 띄운 정찰풍선이 미국 영토까지 흘러와 최신 전투기로 요격한 사건을 언급하며 “그건 독재자에게 큰 수치”라고 말한 바 있다.트럼프 대통령은 이날 시 주석과의 국빈 만찬에서 “시 주석과 나는 우리가 서로 다른 체제를 대표한다는 것을 잘 알고 있지만, 우리는 지금까지 그 어느 때보다 사이가 좋다”고 강조했다.그는 양국 체제에 대해 “중국은 손자에서 쑨원에 이르기까지 수천년의 역사와 전통을 기반으로 하고, 미국은 예루살렘에서 로마에 이르는 신앙의 유산과 고대 아테네의 민주주의, 스파르타의 승리, 그리고 250년 전 필라델피아에서 선언된 자유의 유산을 물려받았다”고 설명했다.이어 “시 주석과 펑리위안 여사는 미국 건국 250주년이라는 중요한 시점에 방문했다”며 “오늘 밤 우리는 중국 외교관들이 158년 전 미국에 도착해 이뤄졌던 첫 만남의 정신을 되살릴 것”이라고 덧붙였다.