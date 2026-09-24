러, 키이우에 또 미사일…젤렌스키는 유엔서 종전 외교전

우크라이나 곳곳 민간인 사망 속출

이미지 확대 볼로디미르 젤렌스키(왼쪽) 우크라이나 대통령이 22일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회를 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령과 양자회담하고 있다.

뉴욕 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 볼로디미르 젤렌스키(왼쪽) 우크라이나 대통령이 22일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회를 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령과 양자회담하고 있다.

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세줄 요약 러시아가 유엔총회 기간 키이우에 탄도미사일과 드론 공격을 가해 민간인 2명이 숨지고 여러 명이 다쳤다. 젤렌스키 대통령은 뉴욕에서 미 의회와 정상들을 만나 대러 제재 강화와 방공망 지원을 요청하며 종전 외교전을 벌였다. 유엔총회 기간 키이우 미사일·드론 공격

민간인 사망·부상, 병원·주거지 피해

젤렌스키, 뉴욕서 대러 제재·방공 지원 요청

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러시아가 유엔총회 기간 우크라이나를 겨냥한 공세 수위를 높이고 있다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 24일(현지시간) 소셜미디어(SNS)에 지난 밤새 러시아가 우크라이나 수도 키이우에 탄도미사일 공격을 가했다고 밝혔다.키이우 당국은 공격으로 민간인 2명이 숨지고 8명이 다친 것으로 파악했다. 사망자 중 1명은 러시아 공격으로 파손된 산부인과 병원 주차장에서 숨졌다. 하르키우 지역에서도 러시아 공격으로 6명이 사망했다고 당국은 밝혔다. 전날에도 러시아의 공격으로 우크라이나에서 최소 7명이 숨지고 곳곳에서 화재가 발생했다.우크라이나 공군이 러시아의 공격을 경고한 뒤 키이우에서는 20차례 폭발음이 들렸다. 키이우의 민간 기반 시설, 주거용 건물, 산부인과 병원, 물류 시설 등이 공격받은 것으로 알려졌다. 우크라이나 공군은 극초음속·탄도 미사일, 드론 등이 동원됐다고 전했다.젤렌스키 대통령은 “미국에서 미 의회 의원들을 만나 대(對)러시아 제재 강화 필요성을 논의하던 그때 러시아가 공격을 가했다”고 지적했다.젤렌스키 대통령은 지난 22일 미국 뉴욕에서 개막한 유엔총회에서 종전을 위한 전방위 외교전에 힘썼다. 도널드 트럼프 미국 대통령을 비롯해 마르크 뤼터 북대서양조약기구(나토) 사무총장, 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령 등을 만나 대러 압박과 방공망 지원 등을 촉구했다.트럼프 대통령도 유엔총회를 앞두고 양측이 에너지 시설 공격을 중단하기로 했다고 밝힌 데 이어 22일 유엔총회 연설에 앞서 기자들과 만난 자리에서 푸틴 대통령을 향해 “전쟁을 끝내라”고 요구했다.