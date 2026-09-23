트럼프 유엔총회서 “이란, ‘합의’ ‘전멸’ 양자택일 기로”

세줄 요약 트럼프 대통령이 유엔총회 연설에서 이란에 합의와 전멸 중 하나를 택하라고 압박했다. 이란군은 이를 국내 선전용 위협이라 반발했고, 미국 중동 특사와 이란 외무장관의 회동도 성사돼 긴장 속 대화 가능성이 열렸다. 트럼프, 유엔총회서 이란에 합의·전멸 양자택일 압박

이란군, 미국의 위협을 선전용이라 반박하며 보복 경고

미 중동 특사와 이란 외무장관, 유엔총회 계기 회동

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 뉴욕 유엔 본부에서 열린 제81차 유엔 총회에서 연설하고 있다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 뉴욕 유엔 본부에서 열린 제81차 유엔 총회에서 연설하고 있다. AFP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 유엔총회 무대에서 이란을 향해 ‘합의’와 ‘전멸’ 양자택일 선택지를 제시하며 강력한 압박에 나섰다. 이란 군부는 정치적 선전이라고 일축하며 군사적 보복을 예고했다.트럼프 대통령은 22일(현지시간) 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 고위급 회기 기조연설에서 “나는 중대한 결정을 내려야 한다”며 이란과 협상을 통해 재건의 기회를 주거나 전멸시키는 방안을 거론했다. 그는 “이란과 합의해 그들이 재건하고 과거 어느 때보다 훨씬 더 위대한 국가를 만들도록 할 것인가, 아니면 신속히 전멸시켜 다시는 사람을 살해하고 국가를 파괴할 기회를 주지 않을 것인가”라고 말했다. 이어 “생존의 기회도, 미래의 번영이나 후손에 대한 희망도 없이 그들을 지옥으로 몰아넣을 것인가”라고 위협했다. 이 과정에서 유엔총회장에 있던 이란 대표단은 퇴장했다.트럼프 대통령은 “나는 선거 직후 합의가 성사될 것이라 믿는다”며 오는 11월 미국의 중간선거 이후 합의하는 시나리오도 제시했다. 아울러 “나는 이란이 핵무기를 보유하는 것을 결코 용납하지 않을 것”이라고 강조하고 이란이 상선 공격을 중단하고 핵무기를 포기할 때까지 국제사회가 대이란 경제 고립 작전에 동참해 달라고 촉구했다. 그는 이란전 장기화에 따른 미군의 탄약 부족 우려에 대해선 “사실이 아니다”고 일축하면서 “우리는 전례 없는 규모로 (탄약을) 생산하고 있다”고 주장했다.트럼프 대통령의 발언이 전해지자 이란군 총참모부와 이란 혁명수비대(IRGC) 중앙사령부는 공동 성명을 내고 거세게 반발했다. 군부는 성명에서 “미국 대통령이 이란을 향해 쏟아낸 적대적 발언과 반복된 위협은 사실관계에 근거하기보다 철저히 국내 선전용 도구에 불과하다”며 “미국은 유엔이라는 무대를 전 세계적인 침략과 불안정, 약탈을 정당화하는 데 악용했다”고 비판했다.이란 군부는 또 “강력한 이란군은 ‘성스러운 방어전’(이란-이라크 전쟁)과 제2, 제3의 강요된 전쟁의 경험을 바탕으로 침략자들과 미국, 시온주의 정권(이스라엘) 지도부에게 더 가혹하고 파괴적이며 예측 불가능한 타격을 가할 만반의 준비가 되어 있다”고 경고했다.한편 미국의 중동 특사인 스티브 윗코프와 이란 아바스 아라그치 외무장관은 유엔총회를 계기로 회동했다고 이란 국영 IRIB 방송이 보도했다. 이 매체는 아라그치 장관이 윗코프 특사의 만남 요청을 전격 수락했으며, 호르무즈 해협 재개방을 위한 이란의 조건을 전달하기 위한 목적이었다고 전했다. 이란이 호르무즈 해협 재개방의 전제 조건으로 미국 측에 제시한 핵심 요구사항은 ▲해상 봉쇄의 즉각적인 해제 ▲동결된 이란 자산 모두 즉각적인 반환(지급) ▲모든 전선에서의 전쟁 종식 등이다.