프랑스 축구협회 “인판티노 지지 철회…축구 가치 훼손”

세줄 요약 프랑스 축구협회가 잔니 인판티노 FIFA 회장에 대한 지지를 철회했다. 월드컵 운영 자회사 지분 매각 시도와 투명성 논란, 트럼프 측근 연계 의혹이 축구의 가치와 거버넌스를 훼손했다고 봤다. 프랑스 축구협회, 인판티노 지지 철회 결정

월드컵 자회사 지분 매각 시도와 투명성 논란

축구 가치 훼손·거버넌스 개혁 촉구

도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 2018년 8월 백악관 집무실에서 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장과 만나 레드카드를 들어 보이며 웃고 있다. 워싱턴 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 2018년 8월 백악관 집무실에서 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장과 만나 레드카드를 들어 보이며 웃고 있다. 워싱턴 AP 연합뉴스

이미지 확대 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장(오른쪽)이 지난해 8월 미국 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 월드컵 트로피를 건네고 있다. AFP연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장(오른쪽)이 지난해 8월 미국 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 월드컵 트로피를 건네고 있다. AFP연합뉴스

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프랑스 축구협회(FFF)가 축구의 상업화와 정치화 비판을 받는 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장에 대해 공개적으로 지지 철회를 선언했다.FFF는 11일(한국시간) 성명을 통해 “오늘 파리에서 집행위원회를 열어 2027년 3월 모로코 라바트에서 열리는 FIFA 회장 선거를 앞두고 인판티노를 지지하지 않기로 만장일치로 결정했다”고 밝혔다.FFF는 “처음에는 당시 단독 후보였던 인판티노에 대해 지지를 보냈으나 그것을 유지하기 위한 전제 조건이 충족되지 않는 상황”이라며 “6월 29일 지지 의사를 표명한 이후 FIFA의 거버넌스나 회장과 직접 연관돼 있으면서 거버넌스의 기본 원칙이나 축구의 가치와 정면충돌하는 일련의 사건이 있었다”고 설명했다.인판티노 회장은 7월 월드컵 등 대회 운영을 전담할 자회사를 세운 뒤 지분 20%를 미국의 민간 펀드에 매각하려는 계획을 밝혔다가 축구계의 반발에 부딪혔다. 특히 인판티노 회장이 도널드 트럼프 미국 대통령과 밀착 행보를 보인 가운데 해당 민간 펀드를 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너의 동생 조슈아 쿠슈너가 주도하는 것으로 확인되면서 논란이 확산했다.이에 유럽축구연맹(UEFA)과 아시아축구연맹(AFC), 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 등은 공동 성명을 내며 사실상 인판티노의 사퇴를 촉구했고, 개별 국가의 지지 철회 선언도 이어졌다.FFF 또한 월드컵 등 주요 대회 지분 매각 시도와 관련해 의사결정 과정이 투명하지 못했다고 지적하면서 “FIFA의 거버넌스는 축구가 대변해야 할 기준에 미치지 못한다”고 비판했다.이어 “다른 여러 대륙 연맹과 협력한 UEFA 내부의 공동 대응 덕분에 이 프로젝트는 최종적으로 폐기됐으나 FIFA 거버넌스 문제는 여전히 해결된 것으로 볼 수 없다”고 강조했다.아울러 FFF는 “대륙연맹, 각국 축구협회, 모든 이해 관계자(선수·팬 등)와 협의를 통해 FIFA 거버넌스를 근본적으로 개혁하고 축구 발전을 지속해나갈 세계 축구 계획을 수립할 것을 촉구한다”면서 “스포츠를 넘어 거버넌스 전문성을 인정받는 국내외 인사들과 협의를 시작할 것”이라고 덧붙였다.