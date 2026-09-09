호르무즈 넘어 홍해까지… 중동 ‘두 개의 전쟁’ 재확산

美, 유조선 격침… 이란, 美기지 공습

후티 반군, 사우디 석유시설 등 공격

이미지 확대 다시 불붙는 중동전쟁… 이란 유조선 때린 美, 미국·이란의 무력 충돌이 재격화하는 가운데 미군 중부사령부가 8일(현지시간) 이란의 공격에 대한 보복 조치로 오만만에서 격침했다고 밝힌 이란 유조선 리에스코호의 모습으로 피격 후 화염이 치솟고 있다.

미 중부사령부 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 다시 불붙는 중동전쟁… 이란 유조선 때린 美, 미국·이란의 무력 충돌이 재격화하는 가운데 미군 중부사령부가 8일(현지시간) 이란의 공격에 대한 보복 조치로 오만만에서 격침했다고 밝힌 이란 유조선 리에스코호의 모습으로 피격 후 화염이 치솟고 있다.

미 중부사령부 엑스 캡처

이미지 확대 다시 불붙는 중동전쟁… 사우디 공습한 후티반군 8일(현지시간) 예멘 친이란 세력 후티 반군의 공습 이후 사우디아라비아 아브하에 있는 국영회사 아람코의 석유 정제 시설에서 검은 연기 기둥이 솟아오르는 모습.

아브하 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 다시 불붙는 중동전쟁… 사우디 공습한 후티반군 8일(현지시간) 예멘 친이란 세력 후티 반군의 공습 이후 사우디아라비아 아브하에 있는 국영회사 아람코의 석유 정제 시설에서 검은 연기 기둥이 솟아오르는 모습.

아브하 AP 연합뉴스

세줄 요약 미국과 이란이 호르무즈 해협을 둘러싸고 보복전을 주고받는 가운데, 홍해 입구 바브엘만데브 해협에서도 후티 반군과 사우디아라비아의 충돌이 커지고 있다. 중동의 두 전쟁이 동시에 재확산하는 양상이다. 호르무즈·홍해 축 중동 긴장 재확산

미·이란 보복전, 유조선·기지 공격

후티·사우디 충돌로 전선 확대

2026-09-10 3면

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호르무즈 해협과 홍해 입구 바브엘만데브 해협을 둘러싼 ‘두 개의 전쟁’이 재확산할 조짐을 보이며 중동 지역에 암운을 드리우고 있다. 미국과 이란의 보복전이 격화하는 가운데, ‘친미’ 사우디아라비아와 친이란 세력 후티 반군의 대리전도 전면전 양상으로 치닫고 있다.8일(현지시간) 로이터통신 등 외신에 따르면 미군 중부사령부는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 지난 이틀간 미 해군 함정을 두 차례 탄도미사일로 공격한 데 대한 보복 조치로 이란 유조선 5척을 격침했다고 발표했다. 미국의 대이란 공습은 지난 5일에 이어 사흘 만이다.중부사령부에 따르면 유조선 5척 중 4척은 오만만에서, 1척은 이란의 원유 수출 핵심 거점인 하르그섬 인근에서 피격당했다. 중부사령부는 이란이 해당 유조선들을 IRGC와 중동 대리 세력에 자금을 지원하는 수십억 달러 규모의 비밀 네트워크의 일환으로 활용해왔다고 설명했다. 미국의 이번 공격은 이란의 유일한 자금줄인 원유 수출을 차단해 이란의 경제적 목줄을 죄려는 의도로 풀이된다.이란은 즉각 보복에 나섰다. IRGC는 요르단 알아즈라크에 있는 미군 기지를 탄도미사일로 공격했다고 밝혔다. IRGC는 이와 별도로 순항미사일과 첨단 종합 해상 전투 시스템인 이지스 전투 체계를 갖춘 미군 구축함 2척도 공격했다고 주장했다. 이란은 쿠웨이트와 바레인 근해에 있는 유조선을 공격하겠다고 위협하기도 했다.호르무즈 해협의 우회로인 홍해 입구 바브엘만데브 해협 통제권을 둘러싼 예멘 후티 반군과 사우디아라비아의 충돌도 격화하고 있다.후티 반군은 드론과 미사일을 동원해 카미스 무샤이트, 아브하, 나즈란, 지잔 등 사우디 남부 4개 도시를 공습했다. 사우디의 공군 기지와 국영 석유 회사 아람코의 핵심 정유 및 전력 시설도 타격 목표에 포함됐다. 사우디 당국은 이 공격으로 여성과 어린이를 포함해 최소 73명이 다쳤다고 밝혔다. 지난 2월 말 중동 전쟁 발발 이후 사우디 본토를 겨냥한 최대 규모의 타격이다.