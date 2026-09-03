푸틴 “위기 아니다”, 적자 눈덩이인데? 7개월 만에 1년 목표 70% 초과 상황

1~7월까지 적자 6.45조 루블…연목표 70% 초과

“국가부채 낮아 감당 가능”…추가 차입 여력 강조

이틀 전 대통령 특사는 “‘버서커’ 경제 오래 못 간다”

이미지 확대 3일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 블라디보스토크 극동연방대학교에서 열린 2026 동방경제포럼(EEF) 본회의에 참석하고 있다. 2026.9.3 TASS 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 3일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 블라디보스토크 극동연방대학교에서 열린 2026 동방경제포럼(EEF) 본회의에 참석하고 있다. 2026.9.3 TASS 연합뉴스

이미지 확대 3일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 블라디보스토크 극동연방대학교에서 열린 2026 동방경제포럼(EEF) 본회의에서 연설하고 있다. 2026.9.3 TASS 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 3일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 블라디보스토크 극동연방대학교에서 열린 2026 동방경제포럼(EEF) 본회의에서 연설하고 있다. 2026.9.3 TASS 연합뉴스

세줄 요약 러시아의 올해 재정적자가 7개월 만에 연간 목표를 크게 웃돌았지만, 푸틴 대통령은 블라디보스토크 포럼에서 낮은 국가부채를 들어 위기론을 일축했다. 다만 국채 발행 확대가 민간은행 자금을 압박할 수 있다며 차입은 신중해야 한다고 했다. 7개월 적자, 연간 목표의 1.7배 초과

푸틴, 낮은 국가부채 근거로 위기론 일축

국채 확대 시 민간은행 자금 압박 우려

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러시아 연방정부의 올해 재정적자가 7개월 만에 현행 예산법상 연간 목표액의 약 1.7배로 불어났지만 블라디미르 푸틴 대통령은 “위기적인 것은 없다”고 말했다. 불과 이틀 전 푸틴의 현직 특별대표가 군수 중심 경제를 장기간 유지할 수 없는 ‘버서커 모드’라고 경고한 데 이어 이번에는 푸틴이 직접 재정 상황을 방어하고 나섰다.3일(현지시간) 로이터와 인테르팍스 등에 따르면 푸틴 대통령은 블라디보스토크에서 열린 동방경제포럼(EEF) 본회의에서 연방정부 재정적자를 묻는 질문에 “적자가 있지만 위기적이지 않다”며 “세계에서 가장 낮은 수준의 국가부채를 가진 나라 중 하나라는 점을 고려하면 위기적인 것은 없다”고 말했다.러시아 재무부의 잠정 집계에서 1~7월 연방예산 적자는 6조 4550억 루블(약 100조 8916억원)로 국내총생산(GDP)의 2.8%에 달했다. 올해 예산법에 잡힌 연간 적자 목표는 3조 7860억 루블, GDP의 1.6%다. 7개월 누적 적자액이 현행 연간 목표보다 약 70% 많다. 러시아 정부가 확정한 2026년 예산에도 3조 7864억 루블의 적자가 명시돼 있다.다만 6조 4550억 루블이 올해 최종 적자액으로 굳어진 것은 아니다. 안톤 실루아노프 러시아 재무장관은 연간 적자 전망을 올릴 수 있다고 밝혔고, 정부 자료를 토대로 한 지난 7월 추산에서는 지출 증가로 올해 적자가 4조 8300억 루블까지 늘어날 가능성이 제기됐다. 이 경우에도 7월까지 누적 적자는 예상 연간 적자액을 이미 웃돈다.푸틴 대통령은 낮은 국가부채를 근거로 추가 차입 여력이 있다고 강조했다. 다만 정부가 국채를 지나치게 많이 발행하면 민간은행의 자금이 정부채권으로 쏠려 기업에 돌아갈 돈이 줄어든다며 “금융시스템, 특히 민간은행을 정부 차입으로 과도하게 압박하지 않으려 한다”고 말했다.이 발언은 보리스 티토프 국제기구·지속가능발전목표(SDG) 담당 대통령 특별대표가 러시아 경제의 전면적인 군수화를 공개 경고한 지 이틀 만에 나왔다. 앞서 티토프는 경제 전체를 군산복합체 수요에 맞추는 방식을 ‘버서커 모드’에 빗대며 “극히 제한된 기간”만 유지할 수 있다고 말했다. 러시아의 올해 경제성장률 전망은 0.4%까지 낮아졌고 비군수 부문 상당수는 정체하거나 위축되고 있다.푸틴 대통령은 이날 경기 둔화에도 선을 그었다. 물가를 잡는 과정에서 경제를 지나치게 냉각시켜서는 안 된다면서도 정부와 중앙은행이 균형을 잡고 있다고 평가했다. 러시아 중앙은행의 기준금리는 현재 14%다.러시아는 우크라이나전이 5년째 이어지면서 높은 국방지출을 유지하는 동시에 세금과 차입을 늘려왔다. 푸틴은 이날 재정지출을 무조건 줄이기보다 “합리적으로 쓰고 우선순위를 정해야 한다”고 말했다. 재정적자 자체를 부인하지 않으면서 낮은 국가부채와 차입 여력을 들어 현재 수준은 감당할 수 있다는 입장을 밝힌 것이다.