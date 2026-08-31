히말라야 대참사에 ‘허위정보 홍수’…중국 11명 처벌

네팔 당국도 72명에 재난 관련 콘텐츠 삭제 지시

이미지 확대 중국 티베트 자치구의 홍수 및 산사태 피해 전후 사진. 소셜미디어 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국 티베트 자치구의 홍수 및 산사태 피해 전후 사진. 소셜미디어 캡처

이미지 확대 네팔 군인들이 토석류를 뒤집어쓴 홍수 피해자를 구조하는 장면으로 30일 공개됐다. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 네팔 군인들이 토석류를 뒤집어쓴 홍수 피해자를 구조하는 장면으로 30일 공개됐다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 홍수 퇴적물이 휩쓸고 지나간 네팔 다딩 지역의 한 학교 교실이 30일 온통 흙으로 뒤덮여 있다. 다딩 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 홍수 퇴적물이 휩쓸고 지나간 네팔 다딩 지역의 한 학교 교실이 30일 온통 흙으로 뒤덮여 있다. 다딩 AP 연합뉴스

세줄 요약 네팔과 중국 티베트 자치구의 대홍수·산사태로 최소 800명이 사망하고 3000명 이상이 실종된 가운데, 중국은 피해 규모를 부풀린 허위 게시물 작성자 11명 이상을 처벌했다. 네팔도 AI 조작 영상과 부적절한 게시물 72건을 삭제하도록 지시했다. 히말라야 대홍수·산사태로 대규모 인명피해 발생

중국, 허위정보 유포자 11명 이상 행정처벌

네팔, AI 조작 영상·게시물 72건 삭제 지시

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네팔과 중국 티베트 자치구에서 일어난 대홍수 및 산사태로 최소 800명이 사망하고 3000명 이상 실종된 가운데 피해 규모가 갈수록 커지고 있다.중국 당국은 피해자 숫자를 부풀려서 인터넷 상에 허위 게시물을 올렸다는 이유로 최소 11명 이상에 행정처벌을 가하며 강력한 ‘입단속’에 나섰다.중국 공안 사이버보안부는 31일 재난 관련 허위 정보를 유출한 이들에게 최소 5일에서 최대 10일의 구금과 최대 1000위안(약 20만원)의 벌금이 부과되는 처벌을 내렸다고 밝혔다.처벌받은 이들 가운데 한 온라인 플랫폼 이용자는 “뉴스에서는 1400명이 사망했다고 주장하지만 실제로는 3000명이 실종되었다”고 주장했다. 또 다른 이는 “중국에서 3000명 이상이 사망했다”는 내용의 게시물을 올렸다가 처벌받았다.중국 당국은 지난 26일 발생한 재난으로 16명이 사망했으며 546명이 실종됐다고 30일 발표했다.네팔 언론규제위원회도 이번 재난과 관련된 온라인 콘텐츠를 점검해 지난 4일 동안 부적절한 내용을 게시한 소셜 미디어 사용자 72명에게 콘텐츠 삭제를 지시했다.이들은 인공지능(AI)을 이용해 이번 재해와 관련없는 허위 내용을 유포하거나 조작한 것으로 알려졌다.대표적인 것으로 수단 구룽 네팔 내무부 장관이 수력발전소 건설 터널이 붕괴한 현장에 직접 들어간 영상이 퍼졌지만, 이는 네팔이 아니라 인도에서 벌어진 터널 구조 작전으로 드러났다.다리가 무너지는 등 직접 피해 현장을 찍은 것처럼 호도하는 영상도 실제로는 AI를 이용해 생성한 것으로 밝혀졌으나 해당 영상들은 순식간에 높은 조회수를 기록했다.이번 재난에 대한 경보가 제대로 발령됐는지를 두고 네팔 당국은 대홍수가 네팔과 중국 국경 근처의 산사태로 인해 발생했다며 “홍수가 네팔 영토에 진입한 지 5분 만에 재난관리국(DHM)은 문자 메시지 경보를 발송했다”고 밝혔다.하지만 해발 5000m 고도에서 붕괴한 빙하는 불과 7분 만에 20㎞ 거리를 이동하며 거대한 토석류가 건물, 도로, 차량 등 모든 것을 휩쓸어 실제 경보 조치의 효용성에 대한 의문이 제기됐다.네팔 당국은 구조활동의 가장 큰 위협으로 이번 대홍수로 새로 생긴 또 다른 2개의 호수가 붕괴할 수 있다는 위험을 들었다.네팔 국경에서 약 13㎞ 떨어진 곳에 초걀 강을 따라 형성된 올림픽 규격 수영장 1000개 분량의 수량을 보유한 호수의 물은 다행히도 점차 빠져나가고 있는 것으로 알려졌다.2차 홍수 피해 방지를 위해 이들 호수는 위성과 드론으로 면밀하게 감시되고 있다.이번 재난에 시시르 카날 네팔 외무장관은 “네팔은 전 세계 탄소 배출량의 겨우 0.1%만을 차지하지만 기후변화의 주요 피해자가 됐다”며 국제적 대응을 촉구했다.