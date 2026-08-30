미군 잠수부 투입 “호르무즈 기뢰 완전제거”…이란 “거짓”

호르무즈 해협 두고 진실 공방

미 “개방”vs이 “우리가 통제”

이미지 확대 호르무즈 해협에서 미 해군 잠수부가 해상 기뢰 제거를 위해 투입되고 있다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협에서 미 해군 잠수부가 해상 기뢰 제거를 위해 투입되고 있다. 엑스 캡처

이미지 확대 호르무즈 해협에서 미 해군 잠수부가 해상 기뢰 제거를 위해 투입되고 있다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협에서 미 해군 잠수부가 해상 기뢰 제거를 위해 투입되고 있다. 엑스 캡처

이미지 확대 미국이 호르무즈 해협 봉쇄 작전을 수행하고 있다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국이 호르무즈 해협 봉쇄 작전을 수행하고 있다. 엑스 캡처

세줄 요약 미 중부사령부가 호르무즈 해협 중앙의 기뢰를 수개월에 걸쳐 제거했다고 설명했다. 잠수부와 네이비 씰, 수중 드론이 투입됐고, 미국은 해협이 개방돼 있다고 강조했다. 그러나 이란 혁명수비대는 미국의 발언을 유가 통제용 거짓말이라며 봉쇄 의지를 거듭 밝혔다. 미군, 호르무즈 해협 기뢰 제거 완료 주장

잠수부·네이비 씰·드론 동원한 소해 작전

이란, 미국의 해협 통제 발언은 거짓 반박

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이란 전쟁을 수행하는 미군 중부사령부가 호르무즈 해협 중앙의 기뢰를 모두 제거했다고 밝혔지만, 이란은 미국이 해협을 통제한다는 주장을 “거짓말”이라고 반박했다.도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 25일 호르무즈 해협의 모든 해상 기뢰를 제거하거나 폭파했다고 한 데 이어 브래드 쿠퍼 중부사령부 사령관은 28일(현지시간) 기뢰 제거 작전을 상세하게 설명했다.중부사령부는 지난 2월 28일 이란 전쟁 발발 이후 4월부터 기뢰 제거 임무를 시작해 두 척의 유도미사일 구축함과 수중 드론을 투입했다.이어 쿠퍼 사령관은 “미군은 해군 잠수부, 특수부대 네이비 씰, 그리고 육·해·공군과 해병대의 항공 전력을 동원하여 수개월에 걸쳐 해상 기뢰를 세심하고 조용하게 제거했다”면서 “매우 어렵고 위험했지만 성공적으로 작전을 완료했다”고 밝혔다.기뢰 제거 작전을 시작한 4월 초 미국 국방부는 약 80개의 이란 기뢰를 제거하는 데 6개월이 걸릴 수 있으며, 수중 드론과 일반 기뢰제거함이 해저를 체계적으로 수색해야 한다고 밝힌 바 있다.기뢰를 제거하는 소해 작전은 크게 두 가지 단계로 이뤄지는 데 우선 먼저 음파를 감지하는 수중 드론을 이용해 기뢰 위치를 수색하게 된다.이어 특수 함정이 선박에서 쓰는 가짜 신호를 발생시켜 실제 선박이 피해를 보기 전에 기뢰를 폭파해 소해한다.전문 잠수부가 드론이 위치를 확인한 기뢰에 폭발 장치를 부착해 제거하기도 한다.쿠퍼 사령관은 “지난 7월 중순 대이란 봉쇄 재개 이후 이란은 단 한 방울의 원유도 수출하지 못했으며, 수천 명의 미군 장병들은 20대 이상의 군함과 수백 대의 항공기를 동원해 해협을 지키고 있다”며 호르무즈 해협이 개방돼 있다고 강조했다.그동안 중부사령부는 대이란 봉쇄 재개로 82척의 선박을 돌려보냈으며 지시에 불응하는 선박 3척은 무력화했다고 지적했다.반면 이란 혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협이 열려 있다는 미국 측의 발언은 유가를 통제하고 자신들의 작전 실패를 은폐하기 위한 “명백한 거짓말”이라고 일축했다.IRGC가 운영하는 타스님 통신은 29일 “이란 해군은 호르무즈 해협이 열려 있다는 미국 관리들의 발언은 명백한 거짓말이며, 오로지 유가를 통제하고 자신들의 실패를 은폐하려는 의도라고 밝혔다”고 보도했다.성명은 또 “호르무즈 해협에 대한 이슬람 전사들의 통제권은 완전히 결정적”이라며 “전권을 쥐고 완전한 권위를 행사하여 이란 이슬람 공화국과의 사전 협의 없이 호르무즈 해협을 통과하려는 모든 선박을 차단한다”고 주장했다.또 이란 혁명수비대 해군은 “미국 테러 집단의 악행이 종식되고 명시된 약속이 이행될 때까지 해협 봉쇄 조치가 유지될 것”이라고 덧붙였다.