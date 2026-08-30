남북 국방장관 같은날 교체 발표…안보수장 ‘동시 물갈이’

北 노광철 해임 강등·김성기 국방상 임명

南은 ‘방위’ 출신 대신 ‘장군’ 강신철 지명

이미지 확대 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 북한 조선중앙통신은 김정은 북한 국무위원장이 지난 29일 새로운 무기전투체계 개발 등에 공헌한 성원들에게 표창을 수여했다고 30일 보도했다. 닫기 이미지 확대 보기 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 북한 조선중앙통신은 김정은 북한 국무위원장이 지난 29일 새로운 무기전투체계 개발 등에 공헌한 성원들에게 표창을 수여했다고 30일 보도했다.

이미지 확대 북한 조선중앙TV는 김정은 북한 국무위원장이 지난 29일 새로운 무기전투체계 개발 등에 공헌한 성원들에게 국가표창을 수여했다고 30일 보도했다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한 조선중앙TV는 김정은 북한 국무위원장이 지난 29일 새로운 무기전투체계 개발 등에 공헌한 성원들에게 국가표창을 수여했다고 30일 보도했다. 연합뉴스

이미지 확대 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 북한 조선중앙통신은 노동당 중앙군사위원회 제9기 제2차회의가 29일에 진행되었다고 30일 보도했다. 닫기 이미지 확대 보기 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 북한 조선중앙통신은 노동당 중앙군사위원회 제9기 제2차회의가 29일에 진행되었다고 30일 보도했다.

세줄 요약 남북이 같은 날 국방장관을 교체해 외신의 관심이 집중됐다. 북한은 노광철을 해임하고 김성기를 신임 국방상에 앉혔고, 한국은 안규백 후임으로 강신철 주사우디 대사를 지명했다. 북한은 군사 지도부 개편과 표창을 함께 단행하며 대미·대남 메시지를 냈다. 남북 국방 수장 같은 날 교체 발표

북한 노광철 해임·김성기 임명 단행

한국 안규백 후임 강신철 지명 발표

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한국과 북한의 안보수장 교체가 같은 날 발표되면서 외신의 높은 관심을 불러일으켰다.북한 조선중앙통신은 30일 노광철 국방상이 해임되고, 김성기 조선인민군 총정치국장이 신임 국방상으로 임명됐다고 보도했다.통신은 김정은 북한 국무위원장이 전날 조선노동당 중앙군사위원회 제9기 제2차회의를 열고 노 전 국방상을 해임, 당중앙위원회 군수공업부 제1부부장으로 강등시켰다고 밝혔다.통신은 또 김 위원장이 “새 직무에 착수하는 주요지휘관들이 당의 강군건설사상으로 튼튼히 무장하고 무한한 헌신성으로 맡은 자기 역할을 책임지고 다해나가리라는 기대를 표명했다”고 덧붙였다.김 위원장은 이날 회의에서 군사 지도부 개편의 일환으로 국방장관을 해임했을 뿐 아니라 국방력 강화에 공헌한 이들에게 국가표창을 수여했다.새로운 무기전투체계 개발과 성능 제고에 획기적 기여를 한 국방연구기관 과학자, 연구사들이 영웅 칭호와 함께 금별메달, 김일성 훈장 등을 받았다.북한은 표창을 받은 이들이 ‘일대 혁명’으로 평가되는 괄목할 특허기술을 개발 창조했다며 전쟁수행과 억제력 강화에서 ‘하나의 사변’이라고 전했다.북한의 이러한 군사 정책 쇄신은 도널드 트럼프 미국 대통령의 지시로 한미연합훈련 ‘을지 자유의 방패(UFS)’ 일정이 절반 수준으로 단축된 이후 단행됐다.앞서 북한 외무성은 지난 27일 미국이 1억 2500만 달러(약 1725억원) 규모의 ‘AIM-9X 사이드와인더’ 공대공 미사일과 관련 장비를 한국에 판매하기로 결정한 데 대해 “적대적 관행”이라며 반발했다.북한 외무성 대변인은 “우리 사회에 불안정을 조성해 보려는 것”이라며 “현실은 미국이 새로운 대조선 위협을 확장해 나가는데 얼마나 적극적이고 열성이 높은가를 유감없이 보여주고 있다”고 지적했다.AFP 통신은 올해 안에 트럼프 대통령이 김 위원장을 만날 가능성을 염두에 두고 있지만, 북한은 별다른 반응을 보이지 않고 있다고 평가했다.한국의 국방 수장은 64년 만에 문민 출신으로 임명됐던 안규백 장관이 1년 1개월여의 임기를 마치고 예비역 4성 장군으로 교체된다.청와대는 30일 강훈식 대통령 비서실장의 발표를 통해, 한미연합군사령부 부사령관을 지낸 강신철 주사우디아라비아 대사를 차기 국방부 장관 후보로 지명한다고 밝혔다.5선 의원 출신으로 방위병 복무를 마친 안 장관은 육·해·공군 사관학교 통합을 추진하다 군 내부의 거센 반발을 샀고, 이 과정에서 군 복무 시절 ‘탈영’ 의혹까지 제기됐다.안 장관의 탄핵 소추를 요구하는 국회 국민동의 청원은 33만 명을 돌파하기도 했다.신임 강 장관은 육사 출신 예비역 육군 대장(육사 46기)으로, 사관학교 통합을 둘러싼 예비역들의 반대 여론에 맞서 국방개혁을 추진하게 됐다.