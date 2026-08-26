[속보] 네팔 홍수로 한국인 8명 실종·10명 고립…李 “수색·구조 총력” 지시

세줄 요약 네팔 라수와 지역 홍수로 수력발전소 건설 현장에 있던 한국인 8명이 연락 두절됐다. 두산에너빌리티 직원 10명도 현지에 고립됐고, 네팔 정부는 군·경을 투입해 수색 중이다. 외교부는 대책본부를 꾸리고 정부 합동 신속대응팀 파견을 준비하고 있다. 네팔 라수와 홍수로 한국인 8명 연락 두절

두산에너빌리티 직원 10명 현지 고립 상태

정부·대사관·현지 당국 수색 구조 총력

이미지 확대 26일(현지시간) 네팔에 발생한 홍수로 강가의 집들이 진흙탕 물에 잠긴 모습. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 26일(현지시간) 네팔에 발생한 홍수로 강가의 집들이 진흙탕 물에 잠긴 모습. AFP 연합뉴스

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네팔에서 홍수가 발생해 수력발전소 건설 현장에 있던 한국인 8명과 연락이 끊겼다.외교부에 따르면 26일(현지시간) 네팔 라수와 지역에서 발생한 홍수로 이 지역에서 수력발전소를 건설 중이던 한국남동발전 및 두산에너빌리티 소속 한국인 직원 8명과 연락이 두절됐다.네팔 정부는 육군과 경찰 등으로 구성된 구조팀을 현장에 파견해 수색·구조 작업을 벌이고 있다.또한 두산에너빌리티 소속 한국인 직원 10명은 현지에서 고립된 상태로 구조를 기다리고 있다. 네팔 정부는 이들을 구조하기 위해 헬기를 투입한 것으로 알려졌다.주네팔한국대사관은 사건을 인지한 직후 네팔 정부에 한국인 8명의 연락 두절 사실을 알리고 신속하고 적극적인 수색·구조를 요청했다. 대사관 측은 영사도 현장에 급파했다.정부도 대응에 나섰다. 외교부는 장관을 본부장으로 하는 재외국민보호대책본부를 설치했다.이재명 대통령은 국민 안전 확보를 위해 수색과 구조에 총력을 다하라고 지시했다. 이에 따라 외교부·소방청·경찰청으로 구성된 정부 합동 신속대응팀이 최단 시간 내 현지에 파견될 예정이다.