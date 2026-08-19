김여정 “한미훈련 축소, 평할 가치도 없다”…美 대화 제안 일축

한미 핵잠수함 도입·일본 재무장도 비난

러시아 추가 파병설 부인 “우크라 자작극”

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장의 여동생인 김여정 노동당 부장. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 김정은 북한 국무위원장의 여동생인 김여정 노동당 부장. 서울신문DB

이미지 확대 김영남(왼쪽) 북한 최고인민회의 상임위원장이 2018년 2월 10일 강원도 강릉에서 열린 2018 동계올림픽 여자 아이스하키 남북 단일팀과 스위스의 경기 전 김여정과 대화하는 모습. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 김영남(왼쪽) 북한 최고인민회의 상임위원장이 2018년 2월 10일 강원도 강릉에서 열린 2018 동계올림픽 여자 아이스하키 남북 단일팀과 스위스의 경기 전 김여정과 대화하는 모습. 서울신문DB

세줄 요약 북한 김여정은 트럼프 미국 대통령이 제안한 북미 대화에 전혀 흥미가 없다고 밝히며, 정상 간 소통설도 부인했다. 한미 연합훈련 축소 역시 본질은 변하지 않는다며 의미를 깎아내렸고, 한국의 핵잠수함 추진도 강하게 비판했다. 북한, 트럼프 대화 제안 전면 거부

한미훈련 축소도 의미 없다며 평가절하

한국 핵잠수함·일본 재군사화도 비판

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도널드 트럼프 미국 대통령이 한미 합동군사훈련 축소와 함께 발표한 북미 대화 제안에 북한은 “전혀 흥미를 느끼지 않는다”고 일축했다.북한 조선중앙통신은 19일 김여정 조선노동당 중앙위원회 부장 명의로 ‘주요국제문제들에 대한 입장’을 발표하고, 북미 정상 간에 소통이 있었다는 트럼프 대통령의 주장을 부인했다.김 부장은 이례적으로 긴 입장 표명에서 먼저 중동지역 분쟁을 언급한 뒤 우크라이나 전쟁은 러시아에게 전략적 패배를 강요하는 서방의 기도로 장기화 국면에 들어섰다고 지적했다.이어 “로씨야(러시아)를 겨냥한 미국과 서방의 안보위협이 현 우크라이나 위기를 초래한 기본인자”라면서 러시아에 추가로 병력을 파견할 것이란 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 주장은 ‘자작극’이라고 지적했다.김 부장은 “젤렌스끼 패당이 퍼뜨린 우리 군대의 ‘추가파병설’은 전혀 사실무근한 끼예브(키이우)의 자작극이란 것을 명백히 한다”고 강조했다.또 일본의 무분별한 군사적 팽창 시도를 심각하게 주시하고 있다면서 북한이 일본의 재군사화 위협을 심각하게 받아들인다는 것은 “그만큼 일본의 안보가 보다 위험한 상황에 처하게 되었다는 것”이라고 경고했다.일본이 잘못된 선택을 기도하려 한다면 “즉시적이며 생존불가한 섬멸적 맹격을 직접 받게 될 것”이라고 위협하며 “일본의 군사적 진화는 섶을 지고 불속에 뛰여드는 것과 같은 자멸적 행위”라고도 했다.트럼프 대통령의 한미 합동군사훈련 축소에 대해서는 “우리는 그에 대하여 평할 가치도 없다고 보며 전혀 흥미를 느끼지 않는다”며 “훈련의 규모나 기일이 줄어든다고 해서 도발적, 공격적 성격의 군사연습의 본질이 달라지는것이 아니다”라고 밝혔다.2월 ‘쌍매’, 3월 ‘프리덤 쉴드’ 등 한미 연합훈련을 줄줄이 읊은 뒤 ‘을지 자유의 방패(UFS)’가 축소되더라도 이전에 진행된 연합훈련으로 충분히 대체된다고 반박했다.또 한국이 미국과 공동으로 추진 중인 핵잠수함 도입에 대해서도 “적대적 정체성을 여과없이 노출시켰다”고 비판했다.김 부장은 “개별적 훈련의 축소나 단축이 아니라 현재까지 미한 사이의 합동군사연습이 진행 중에 있다는 현실에 보다 주목하고 있다”면서 “미국 측이 ‘선의의 조치’로 선전해보려고 타산한다면 원하는 답이 나오지 않을 것”이라고 비판했다.김정은 북한 국무위원장이 트럼프 대통령에 대해 개인적으로 좋은 추억과 감정을 가지고 있지만, 최근 북미 지도자 간 소통이 있었다는 소식은 전혀 알지 못하는 일이라고 했다.북한이 김 부장 명의로 미국의 회담 제안을 거부한 것은 김 위원장의 트럼프 대통령에 대한 개인적 호의 표현으로 해석된다.