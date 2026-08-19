“트럼프, 11월 선전 APEC 계기 김정은과 회담 추진”

세줄 요약 트럼프 대통령이 11월 중국 선전 APEC을 계기로 김정은 위원장과의 회담을 추진하는 것으로 전해졌다. WSJ는 참모들에게 아시아 순방과 비공개 논의를 지시했다고 보도했다. 다음달 시진핑 주석과의 정상회담에서는 북미 대화 성사를 위한 중재를 요청할 수 있다는 관측도 나왔다. 11월 선전 APEC 계기 북미 회담 추진

WSJ, 트럼프의 아시아 순방·비공개 논의 보도

시진핑과의 회담서 북미 중재 요청 가능성

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 2018년 6월 싱가포르에서 회담을 하고 있는 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 2018년 6월 싱가포르에서 회담을 하고 있는 모습. 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 11월 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 김정은 북한 국무위원장과 회담하는 방안을 추진 중인 것으로 파악됐다. 다음달 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 북미 대화 성사 지원을 요청할 수 있다는 관측이 나온다.월스트리트저널(WSJ)은 18일(현지시간) 트럼프 대통령이 김 위원장과의 회담을 올해 가을 개최할 수 있도록 참모들에게 지시했다고 미 정부 관계자를 인용해 보도했다. 트럼프 대통령은 11월 18~19일 열리는 선전 APEC 참석차 아시아 순방을 구상 중이며, 이 기간 김 위원장과 만나는 방안을 비공개로 논의했다고 한다. 트럼프 대통령은 지난해 10월 경주 APEC 참석차 아시아 순방을 나섰을 때도 김 위원장과의 회담을 추진했고, 북한도 긍정적인 반응을 보였지만 촉박한 일정 탓에 무산됐다고 이 매체는 전했다.백악관 관계자도 이날 “트럼프 대통령과 김 위원장이 적절한 시기에 만날 것”이라고 밝혔다. 다만 정상회담 준비를 위한 공식적인 작업은 아직 시작되지 않은 것으로 알려졌다. WSJ는 “트럼프 대통령이 김 위원장과의 만남을 원하는 것은 이란에 대한 승리가 요원한 상황에서 외교 정책의 정점을 찍을 만한 성과를 간절히 바라고 있음을 시사한다”고 진단했다.트럼프 대통령으로서는 다음달 24일 미중 정상회담이 1차적인 돌파구가 될 수 있다. 북한이 계속 반응하지 않을 경우 백악관을 찾는 시 주석에게 중재와 설득을 요청한다는 것이다. 이 경우 시 주석도 부정적이지는 않을 것으로 예상된다. 전 세계의 이목이 집중되는 북미 정상회담 개최에 기여하며 중국의 힘을 과시할 수 있고, 북한에 대한 러시아의 영향력을 약화시키는 계기가 될 수 있기 때문이다. 시 주석은 지난 6월 평양을 방문해 김 위원장과 정상회담을 하는 등 북중 관계를 밀접하게 유지하고 있다.트럼프 대통령의 구상대로 선전 APEC을 계기로 북미 정상회담이 성사될 경우 다양한 시나리오가 거론된다. 트럼프 대통령 1기 집권기 시절 싱가포르(2018년)와 베트남 하노이(2019년)에서 1·2차 회담이 진행됐던 것처럼 아시아의 한 국가에서 두 정상이 만남을 가질 가능성이 거론된다. 이번 APEC이 중국에서 열리는 만큼 김 위원장이 회담장을 찾거나, 트럼프 대통령이 북한을 방문하는 ‘깜짝’ 이벤트가 연출될 가능성도 배제할 수 없다. 트럼프 대통령과 김 위원장은 2019년 6월 판문점에서 ‘번개 회동’을 단행한 바 있다.트럼프 대통령은 김 위원장과의 만남이 성사될 경우 북핵 문제와 관련해 1기 집권기 시절 3차례 회담보다 나은 성과가 나올 수 있다고 기대하는 것으로 알려졌다. 아울러 11월 3일 치러지는 중간선거를 앞두고 회담 성사를 확정 지을 경우 지지율 반등의 효과를 노릴 수 있다는 계산이 깔린 것으로 보인다.정동영 통일부 장관은 19일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 “통일부로서는 트럼프 대통령의 결단에 대해 공감하는 입장”이라며 “(연합훈련 축소가) 의미 있는 북미 대화로 전개되고, 그리고 남북관계 개선으로까지 확장되기를 기대하고 있다”고 향후 북미대화 재개 가능성에 기대를 나타냈다.하지만 당장은 북한이 북미 대화 가능성에 대해 무반응으로 일관하고 있고, 실제 두 정상의 회담이 성사되더라도 의미있는 성과를 도출하긴 어려울 것이란 전망도 나온다. 북한의 핵무기와 탄도미사일 전력이 트럼프 대통령 1기 집권기 시절에 비해 강화됐고, 협상력도 그만큼 커졌기 때문이다. 오히려 북한 조선중앙통신은 같은날 논평에서 한미 연합훈련을 ‘가장 직접적이고 노골적인 위협’이라고 비난하며 태도 변화를 보이지 않고 있다.