美저수지 ‘데드풀’ 근접… ‘물 먹는 하마’ AI 빅테크 단수 공포

미 남서부 ‘최악의 가뭄’

이미지 확대 지난 7일(현지 시간) 사상 최저 수위로 바닥을 드러낸 미국 네바다주 볼더시티 인근 미드호 전경. 기후 위기와 용수 급증으로 최근 수위가 해발 1040.5피트(약 317.1m)까지 떨어지며 1930년대 댐 조성 이후 최저치를 기록했다.

볼더시티 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 7일(현지 시간) 사상 최저 수위로 바닥을 드러낸 미국 네바다주 볼더시티 인근 미드호 전경. 기후 위기와 용수 급증으로 최근 수위가 해발 1040.5피트(약 317.1m)까지 떨어지며 1930년대 댐 조성 이후 최저치를 기록했다.

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세줄 요약 미국 서부 미드호와 파월호가 최악의 가뭄으로 사상 최저 수위를 기록하며 데드풀 임계점에 근접했다. 콜로라도강 수계에 의존하는 4000만명의 식수와 전력이 흔들리고, 애리조나·네바다의 반도체 공장과 AI 데이터센터도 물 부족과 셧다운 위험에 놓였다. 미드호·파월호 사상 최저 수위, 데드풀 임계점 근접

콜로라도강 의존 4000만명 식수·전력 공급 비상

TSMC·인텔·빅테크 공장, 물 부족 셧다운 위기

2026-08-19 10면

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미국 최대 저수지인 미드호와 파월호가 최악의 가뭄을 겪으면서 남서부 지역 4000만명의 식수와 전력 공급에 비상등이 켜졌다. 저렴한 땅을 찾아 서부 사막 지대로 옮겨간 빅테크 기업들도 전대미문의 물 부족 사태로 가동 중단 위기에 처했다. 기후 변화가 초래한 ‘물 확보 전쟁’이 글로벌 인공지능(AI) 공급망의 아킬레스건으로 부상했다는 분석이 나온다.17일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이 지역 수원인 콜로라도강 수계의 저수율은 지난 16일 기준 사상 최저치인 20~30%로 떨어지며, 댐에서 물을 방류하는 것이 불가능한 ‘데드풀’(Deadpool·사수) 임계점에 근접했다.수년 전부터 미국 글로벌 반도체 기업과 빅테크들은 규제가 적고 부지가 넓은 애리조나(피닉스), 네바다(라스베이거스), 유타주 일대에 거대한 ‘사막 테크 밸리’를 구축해왔다. 하지만 주 수원인 콜로라도강이 바닥을 드러내면서 공장 가동 여부조차 불투명해졌다.피닉스 지역 언론 AZ패밀리에 따르면 TSMC는 2650억 달러(약 350조원)를 투자해 대규모 반도체 메가팹을 건설 중인데, 2·3나노 첨단 공정에만 하루 수십만톤의 물이 소모된다. 인근에서 1.8 나노급 공정을 준비 중인 인텔도 막대한 양의 용수가 필수적이다. 향후 피닉스시의 용수 공급이 제한될 경우 공장 가동률을 낮춰야 하는 사태가 벌어질 수 있다. 이 지역에 AI 데이터센터를 운용 중인 메타·구글·마이크로소프트(MS)도 이중고를 겪고 있다. 엔비디아의 최신 칩이 밀집한 서버 열을 식히기 위해 연간 수백만톤의 냉각수가 필요하기 때문이다.더 큰 문제는 전력난에 따른 셧다운 위기가 올 수 있다는 점이다. 미드호의 후버 댐과 파월호의 글렌 캐니언 댐은 미 남서부 전력을 공급하는 핵심 발전소다. 미드호 수위가 1035피트(약 315m) 아래로 떨어지면 발전 능력이 70% 급감한다는 시뮬레이션 결과도 있다. CNN은 현재 미드호의 수위는 1040피트로, 임계점 도달 시기는 2027년 4월이 될 것으로 전망했다.이들 기업이 대량의 물을 소모한다는 사실이 알려지면서 현지 주민과 농민들은 “컴퓨터 칩을 식히느라 목말라 죽게 생겼다”며 거세게 반발하고 있다. 경제 매체 비즈니스 인사이더는 콜로라도강 수계 이용권을 두고 빅테크와 지자체 간의 소송전까지 벌어졌다고 보도했다.현장을 취재한 빌 위어 CNN 수석 기후 특파원은 “이번 사태는 대도시와 농민, 빅테크가 한정된 물을 두고 싸우는 재앙”이라며 “물을 할당하던 과거 정책에서 탈피해 해수 담수화 등 연방 정부 차원의 인프라 투자가 있어야 첨단 산업과 지역의 공멸을 막을 수 있다”고 강조했다.