트럼프 한미연합훈련 축소 지시에 힐러리 “농담하나요?”

“김정은 반응 있었다” 첫 공개

미 의회는 군사훈련 축소 반발

중국 “美 무력감, 불안 드러내”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 18일 자신의 소셜미디어에 올린 사진. 트럼프 대통령은 김정은 북한 국무위원장으로부터 자신의 대화 요청에 대한 답을 받았다고 밝혔다. 트루스소셜 캡처 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 18일 자신의 소셜미디어에 올린 사진. 트럼프 대통령은 김정은 북한 국무위원장으로부터 자신의 대화 요청에 대한 답을 받았다고 밝혔다. 트루스소셜 캡처

이미지 확대 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 조선중앙통신은 17일 김정은 위원장이 딸 주애와 함께 ‘조국해방 81돌 경축 국립교예단 종합 교예공연’을 전날 평양교예극장에서 관람했다고 보도했다. 닫기 이미지 확대 보기 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 조선중앙통신은 17일 김정은 위원장이 딸 주애와 함께 ‘조국해방 81돌 경축 국립교예단 종합 교예공연’을 전날 평양교예극장에서 관람했다고 보도했다.

이미지 확대 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 조선중앙통신은 17일 김정은 위원장이 딸 주애, 부인 리설주 여사와 함께 ‘조국해방 81돌 경축 국립교예단 종합 교예공연’을 전날 평양교예극장에서 관람했다고 보도했다. 닫기 이미지 확대 보기 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 조선중앙통신은 17일 김정은 위원장이 딸 주애, 부인 리설주 여사와 함께 ‘조국해방 81돌 경축 국립교예단 종합 교예공연’을 전날 평양교예극장에서 관람했다고 보도했다.

세줄 요약 트럼프가 한미연합훈련 UFS의 미군 참여 축소를 지시하며 북한과 대화 재개를 시도했다. 그는 김정은이 긍정적으로 반응했다고 밝혔지만 구체적 내용은 공개하지 않았다. 미 의회와 힐러리는 안보 약화라며 반발했다. 트럼프, UFS 미군 참여 축소 지시

김정은 반응 공개, 대화 재개 시사

미 의회·힐러리, 안보 약화 비판

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도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 열린 백악관 기자회견에서 김정은 북한 국무위원장으로부터 대화 요청에 대한 답을 받았다고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날부터 시작된 한미 연합 군사훈련인 ‘을지 자유의 방패(UFS)’의 미군 참여 축소를 지시하면서 북한과 대화 재개를 모색하고 있다.미국 내부에서는 민주당을 중심으로 한미 연합훈련 축소에 대한 비판이 잇따르는 가운데 중국은 이란 전쟁이 수렁에 빠진 상황에서 ‘훈련 축소’는 트럼프 대통령의 좌절감을 드러낸다고 분석했다.트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 ‘왜 김정은이 대화 요구에 반응하지 않느냐’는 취재진 질문에 “그가 반응하지 않았다는 것을 당신이 어떻게 아느냐”고 반문했다.기자가 곧바로 “그가 반응했냐”고 묻자 혀를 차며 잠시 뜸을 들인 뒤 “그렇다(Yeah, Yes)”고 답했다. 구체적으로 김 위원장과 북한이 언제, 어떤 반응을 보였는지는 설명하지 않은 채 “매우 긍정적이었다”고만 표현했다.트럼프 대통령은 지난해 경북 경주에서 열린 아시아 태평양 경제협력체 정상회의(APEC)를 비롯해 북한과의 대화 의사를 여러 차례 밝혔으나, 북한으로부터 답을 받았다고 공개한 것은 처음이다.북한이 반응을 드러낸 것이 트럼프 대통령의 한미훈련 축소 지시 이후인지는 명확하지 않다.트럼프 대통령은 “김정은은 항상 큰 존중을 갖고 나를 대했다. 우리는 여러 차례 만났고, 주요하게는 두차례 대화하고 시간을 보냈다”며 “나는 그를 이해하고, 그도 나를 이해한다. 그는 바이든도 좋아하지 않았고, 오바마도 좋아하지 않았다. 그는 누구도 좋아하지 않았지만, 나는 그와 매우 잘 지낸다”고 밝혔다.한편 트럼프 대통령의 한미 훈련 축소 지시는 미국 의회와 안보 전문가들의 반발을 사고 있는데, 이번 조치가 대북 억지력을 약화하고 미국의 동맹에 대한 신뢰를 훼손할 수 있다고 우려했다.상원 군사위원회 민주당 간사인 잭 리드 상원의원은 엑스(X)에 “어리석고 엉터리 같은 결정”이라고 비판했으며, 마크 켈리 민주당 상원의원도 훈련 축소를 “근시안적인 실수”라고 규정했다.힐러리 클린턴 전 국무장관은 “대통령은 북한과 러시아에 캐나다와 오만보다 더 유화적인 정책을 쓰고 있다. 지금 장난하는가(Are you kidding me)?”라고 반발했다.중국 관영 신화통신은 트럼프 대통령의 한미 훈련 축소 지시가 한반도 문제 해결에 있어 미국의 무력감과 불안감을 드러낸 것이라고 지적했다.이어 트럼프 대통령이 11월 중간선거에 도움이 될 수 있는 외교적 성과를 위해 북한에 화해의 손길을 내밀고 있다고 분석했다.통신은 ‘국제관찰’이란 논평을 통해 “트럼프 대통령의 군사 훈련 축소 지시는 지역 긴장을 완화하기 위한 것이 아니라, 오히려 외부의 관심을 끌고 외교적 이득을 얻으려는 의도”라고 전했다.