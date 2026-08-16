휴전 종료 앞두고 이란 고사시키겠다는 美...‘전례 없는 경제 제재’ 예고

세줄 요약 미국과 이란의 60일 휴전 만료를 앞두고 트럼프 행정부가 이란에 추가 경제 제재를 예고했다. 베선트 재무장관은 군사 작전 대신 경제적 분노로 전환했다고 밝혔고, 트럼프는 호르무즈 해협 미국 영토 선포 가능성까지 언급했다. 휴전 만료 앞두고 미국, 이란 추가 제재 예고

베선트, 군사 대신 경제적 분노 전환 강조

이란, 호르무즈 봉쇄 유지하며 강경 대응

이미지 확대 스콧 베선트 미 재무장관. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 스콧 베선트 미 재무장관. 로이터 연합뉴스

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미국과 이란의 종전 양해각서(MOU)에 따른 60일간의 휴전이 오는 17일(현지시간) 만료되는 가운데, 도널드 트럼프 행정부가 이란에 추가로 대대적인 경제 제재를 가하며 고사 작전을 펼치겠다고 예고했다. 하지만 이란은 트럼프 대통령이 오는 11월 중간선거를 앞두고 지지율이 흔들리는 점을 기회 삼아 버티기 모드에 돌입하고 있다.15일 미 보수매체 뉴스맥스에 따르면 스콧 베선트 미 재무장관은 전날 이 매체에 출연해 “(이번 주에 나올 이란에 대한) 추가 발표를 지켜보라”며 “우리는 ‘장대한 분노’(군사 작전)에서 ‘경제적 분노’(경제 제재)로 전환했다”고 말했다. 이어 이란을 향해 “지금까지 한 번도 본 적 없는 수준의 경제적 고립이 될 것”이라고 경고했다. 베선트 장관은 어떤 조치를 취할지 구체적으로 언급하지 않은 채 현재 진행 중인 대이란 해상봉쇄와 함께 ‘원투펀치’가 될 것이라고 예고했다.트럼프 대통령도 이날 “호르무즈 해협을 미국 영토로 선포할 수 있다”며 “우리의 봉쇄는 마치 ‘철의 장벽’과 같고 이런 것은 아무도 본 적이 없을 것”이라고 말했다. 대이란 해상봉쇄에 대한 성과를 강조하면서 압박을 강화하려는 의도로 풀이된다.미국이 추가적인 대이란 경제제재에 나서기로 한 것은 지금 시점에서 전면전에 나서기에 정치적 부담이 크기 때문으로 분석된다. 이란의 ‘버티기’가 지속되는 사이 안팎에선 미군의 미사일 재고 부족 우려가 커지고 있는 상황이다.다만 일각에선 미국이 추가 제재를 가하더라도 효과를 거둘지 의문을 제기하고 있다. 이미 이란의 석유 수출과 물자 수입을 차단하고, 해외 자산도 동결하는 등 고강도 제재 조치를 가하고 있음에도 이란이 굴복하지 않고 있어서다. 월스트리트저널(WSJ)은 “아직 도입하지 않았으면서 효과를 낼 수 있는 제재를 찾아내는 것이 점점 더 어려워지고 있다“는 전문가 견해를 전했다.이란은 “호르무즈 해협은 과거에도, 현재도, 앞으로도 이란의 영토로 남을 것”이라며 “(트럼프 대통령이) 패배라는 현실을 받아들이지 않고 허황된 망상에 빠져 있는 한 호르무즈 봉쇄를 유지할 것“이라고 맞섰다.