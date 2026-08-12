호텔 층수까지 안 이란… 트럼프 ‘위장 탈출’

나토 정상회의 때 이란 암살 위협

전용기 타는 척 타 수송기 옮겨 타

세줄 요약 NYT는 나토 정상회의 당시 트럼프 대통령을 겨냥한 구체적 암살 위협이 포착됐고, 이란 측이 그가 묵은 호텔 층수까지 특정했다고 보도했다. 미 정부는 위협을 신뢰해 기만 작전을 벌였고, 트럼프 대통령은 구형 전용기와 군용 수송기를 거쳐 영국으로 이동했다. 나토 회의 중 트럼프 암살 위협 포착

이란 측 호텔 층수 특정 정황 확인

미 정부, 기만 작전으로 비밀 이동

2026-08-13 14면

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미국이 지난달 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(나토) 정상회의 당시 회의에 참석한 도널드 트럼프 대통령에 대한 구체적인 암살 위협을 포착했었다고 뉴욕타임스(NYT)가 11일(현지시간) 보도했다.익명의 미 당국자 2명은 NYT에 “정보당국은 여러 경로로 정보를 수집했다”며 “대통령 전용기를 노린 지대공 미사일의 구체적인 위협이 실제 있었다는 사실을 포착했다”고 말했다. 이어 “나토 정상회의장 인근에서 휴대용 견착식 미사일을 소지한 인물이 포착됐다는 사실도 파악했다”며 “이란 측은 앙카라에서 트럼프 대통령이 머물고 있는 호텔의 층까지 특정했었다”고 전했다.NYT는 미 정부가 이런 정보를 충분히 신뢰할 만하다고 판단해 트럼프 대통령을 튀르키예 밖으로 ‘탈출’시키기 위해 이례적으로 기만 작전을 폈다고 설명했다. 당시 트럼프 대통령은 앙카라 공항을 떠나면서 구형 전용기에 타는 모습을 연출한 뒤 기체 반대편 문으로 연결된 기내식 운반 컨테이너로 몰래 갈아타고 군용 수송기로 옮겨 영국으로 향했다.트럼프 대통령이 탄 C-32A 수송기는 추적 시스템을 끈 채 미국 대통령이 탑승한 항공기에 부여되는 항공교통 관제용 호출부호인 ‘에어포스 원’이 아닌 ‘리치 18’이라는 평범한 호출부호를 사용하면서 영국 밀든홀 공군기지로 비행했다. 영국에 도착한 트럼프 대통령은 취재진이 눈치채지 못하도록 급히 전용기로 옮겨 탄 뒤 카메라 앞에 나타나 미군 장병들을 격려했다.NYT는 “미 당국이 심각한 위협 상황에서 고위 관리와 정부 직원, 기자, 군인들은 그대로 전용기에 태워 출발시켰다”며 “일부는 자신도 모르게 미끼 역할을 하게 된 것”이라고 지적했다. 트럼프 대통령의 나토 회의 참석에는 마코 루비오 국무장관과 스콧 베센트 재무장관, 스티븐 밀러 백악관 부비서실장 등 고위 관료들이 대거 동행했다.