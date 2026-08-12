중국 로켓 발사 90초 만에 폭발…머스크 “로켓은 어려워”

올해만 로켓 발사 실패 네 번째

2000억원 위성 해상서 사라져

이미지 확대 지난 10일 발사된 중국 로켓 창정 7A가 공중에서 폭발하고 있다. 소셜미디어 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 10일 발사된 중국 로켓 창정 7A가 공중에서 폭발하고 있다. 소셜미디어 캡처

이미지 확대 지난 4일 중국 하이난성 원창에 위치한 하이난 상업 우주발사장에서 창정-8A 운반 로켓이 성공리에 발사되고 있다. 하이난 신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 4일 중국 하이난성 원창에 위치한 하이난 상업 우주발사장에서 창정-8A 운반 로켓이 성공리에 발사되고 있다. 하이난 신화 연합뉴스

세줄 요약 중국 창정 로켓-7A가 하이난 원창 발사장에서 이륙 90초 만에 폭발해 올해 네 번째 발사 실패가 됐다. 중싱-4B 위성도 함께 사라졌고, 후속 발사 일정이 연기됐다. 머스크는 로켓이 매우 어렵다며 빠른 회복을 기대했다. 창정-7A, 발사 90초 만에 폭발

올해 중국 로켓 실패 네 번째 발생

머스크, 로켓의 어려움과 회복 기대

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지난 10일 중국 창정 로켓-7A가 발사 90초 만에 폭발하는 등 올해 들어 로켓 발사 실패가 잇따르고 있다.홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 12일 중국 남부 하이난 섬의 원창 우주 발사장에서 쏘아 올린 창정 로켓이 발사 90초만에 화염에 휩싸였다며 원인을 현재 조사 중이라고 전했다.올해 들어 벌써 네번째 발사 실패로 앞서 1월에는 국영기업 중국항천과학기술집단(CASC)이 쏜 창정-3B와 민영 기업 싱허둥리(星河動力)의 세레스-2 발사가 실패했다.이날은 두 개의 로켓이 모두 발사에 실패하는 중국 우주 개발 역사상 초유의 일이 벌어지면서 ‘검은 토요일’이란 한탄이 나오기도 했다.창정에 앞서 4월에는 베이징에 본사를 둔 스타트업 톈빙커지(스페이스 파이오니어)의 톈룽-3 발사 시도가 실패했다.지난해는 역대 최다인 92회의 로켓을 발사했지만 실패한 것은 단 두 건뿐이었다. 올해는 그동안 총 56회 로켓 발사가 실시됐으며, 벌써 4건의 실패 사례가 발생했다.리처드 드 그리이스 호주 맥쿼리대 교수는 SCMP에 “로켓 실패는 성숙한 프로그램에서도 발생할 수 있으며, 발사 횟수가 많을수록 결국 실패를 겪을 확률도 높아진다”고 설명했다.폭발한 창정 로켓-7A와 함께 남중국해 상공에서 사라져버린 위성 중싱(中星)-4B 위성은 중국에서 제작된 비슷한 종류의 위성 가운데 가장 비싼 것으로 알려졌다.2024년 발사된 같은 종류의 중싱-4A 위성은 발사 당시 무게만 5t이었으며 현재 지구 상공 약 3만 6000㎞ 고도에서 운용 중이다.중싱-4B 위성은 전 세계 사용자에게 라디오, 텔레비전 및 기타 통신 서비스를 제공하고 군사 통신에도 사용될 예정이었다. 위성의 가격은 약 10억 위안(약 2000억원) 수준으로 관측된다.창정 로켓-7A의 폭발 사고로 11일 주취안 위성발사센터에서 란젠항톈(랜드스페이스)이 쏠 예정이던 주취-3 로켓의 발사가 연기됐다.미국 우주기업 스페이스X의 창업자인 일론 머스크는 중국의 로켓 사고 소식에 “로켓은 엄청나게 어렵다”면서 “복잡하고 어려운 것을 가리킬 때 ‘로켓 과학’이라고 말하는 데는 다 이유가 있다”면서 빠른 회복을 기대했다.머스크는 지난 2017년에도 중국의 발사 사고에 “오늘 중국의 발사 실패 소식을 들어서 유감이다”라며 “프로젝트에 참가한 사람들이 얼마나 고통스러울지 안다”고 격려하기도 했다.