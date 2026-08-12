러시아 “우크라 가만 안 둬, 응징한다”…119명 사상·최대 LPG 공장 멈춰 [배틀라인]

우크라 공격에 19명 사망…부상 100명 넘어

드론, 서시베리아까지 에너지시설 연쇄 타격

이미지 확대 마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인. 타스 통신 닫기 이미지 확대 보기 마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인. 타스 통신

이미지 확대 9일(현지시간) 러시아 벨고로드 중심부에서 주민들이 우크라이나군의 야간 드론 공격으로 파손된 건물 밖의 잔해를 치우고 있다. 2026.8.9 벨고로드 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 9일(현지시간) 러시아 벨고로드 중심부에서 주민들이 우크라이나군의 야간 드론 공격으로 파손된 건물 밖의 잔해를 치우고 있다. 2026.8.9 벨고로드 로이터 연합뉴스

이미지 확대 10일(현지시간) 러시아 타타르스탄공화국 니즈네캄스크에서 당국이 우크라이나 드론 공격을 받았다고 밝힌 타네코(TANECO) 정유소 위로 연기가 피어오르고 있다. 소셜미디어 영상에서 확보한 화면. 2026.8.10 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 10일(현지시간) 러시아 타타르스탄공화국 니즈네캄스크에서 당국이 우크라이나 드론 공격을 받았다고 밝힌 타네코(TANECO) 정유소 위로 연기가 피어오르고 있다. 소셜미디어 영상에서 확보한 화면. 2026.8.10 로이터 연합뉴스

이미지 확대 10일(현지시간) 우크라이나 드론 공격으로 13명이 숨지고 48명이 다친 타타르스탄공화국 니즈네캄스크에서 희생자들을 추모하는 전광판에 ‘니즈네캄스크 2026년 8월 10일’이라는 문구가 표시돼 있다. 2026.8.10 니즈네캄스크 TASS 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 10일(현지시간) 우크라이나 드론 공격으로 13명이 숨지고 48명이 다친 타타르스탄공화국 니즈네캄스크에서 희생자들을 추모하는 전광판에 ‘니즈네캄스크 2026년 8월 10일’이라는 문구가 표시돼 있다. 2026.8.10 니즈네캄스크 TASS 연합뉴스

세줄 요약 러시아 외무부가 우크라이나의 벨고로드·니즈네캄스크 드론 공격을 테러로 규정하고 군사적 보복을 경고했다. 두 공격으로 19명이 숨지고 100명 넘게 다쳤으며, 서시베리아의 러시아 최대 LPG 공장도 손상돼 가동을 멈췄다. 러시아, 우크라 드론 공격을 테러로 규정

19명 사망·100명 이상 부상, 보복 경고

최대 LPG 공장 손상으로 무기한 가동 중단

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러시아 외무부가 우크라이나의 벨고로드와 니즈네캄스크 드론 공격을 ‘테러’로 규정하고 관련자들에게 “군사적 보복”을 경고했다. 러시아 당국과 외신의 후속 집계를 종합하면 두 공격으로 19명이 숨지고 최소 100명이 다쳤다.우크라이나는 러시아의 정유·석유화학시설을 겨냥한 공격이었다며 11일까지 후방 에너지시설 타격을 이어갔다. 서시베리아 토볼스크의 자프시브네프테힘 석유화학단지는 드론 공격으로 손상돼 무기한 가동을 중단했다.마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 10일(현지시간) 성명을 내고 “이번 사건에 연루된 모든 사람의 신원을 확인해 엄중히 처벌하거나 군사적 보복을 가할 것”이라고 밝혔다.자하로바 대변인은 국제기구와 언론에도 우크라이나를 규탄하라고 요구했다. 그는 “침묵은 러시아 민간인에 대한 추가 공격에 공모하고 이를 조장하는 것으로 간주하겠다”고 주장했다. 러시아 수사위원회는 테러 혐의로 수사에 착수했다.지난 8일 밤부터 9일 새벽까지 우크라이나 드론이 러시아 접경도시 벨고로드를 공격해 6명이 숨졌다. 부상자는 지역 당국을 인용한 로이터 보도에서는 25명, 러시아 외무부 발표에서는 27명으로 집계됐다. 부상자에는 4세와 9세 남아가 포함됐다.러시아 측은 공동주택 약 30개 동과 사회·행정·상업시설, 차량 30여대가 피해를 봤다고 밝혔다.10일 오전에는 우크라이나 국경에서 약 1200㎞ 떨어진 타타르스탄공화국 니즈네캄스크가 드론 공격을 받았다. 러시아 외무부는 초기 집계로 13명이 숨지고 39명이 다쳤다고 발표했다. 이후 타타르스탄 당국을 인용한 외신 보도에서는 부상자가 75~78명으로 늘었다.러시아 매체들은 사망자 가운데 9명이 드론 공격을 받은 호스텔에서 숨졌다고 보도했다. 우즈베키스탄 등 중앙아시아 국적자와 어린이도 희생자에 포함됐다. 인명피해와 물적 피해 수치는 러시아 당국 발표에 근거한 것이다.우크라이나군은 같은 날 니즈네캄스크에 있는 타트네프트의 타네코(TANECO) 정유소를 공격해 화재가 발생했다고 밝혔다. 로이터가 확인한 영상에는 정유소 상공으로 연기가 피어오르는 모습이 담겼다. 구체적인 설비 피해와 생산 차질은 확인되지 않았다.우크라이나군은 같은 날 튜멘주 토볼스크에 있는 시부르의 자프시브네프테힘 석유화학단지도 타격했다고 밝혔다.알렉산드르 모오르 튜멘주지사는 드론 공격을 받은 산업시설에서 화재가 발생했다고 확인했지만 시설명은 공개하지 않았다. 로이터는 이후 업계 소식통 3명을 인용해 자프시브네프테힘이 공격으로 손상돼 피해 조사가 끝날 때까지 가동을 무기한 중단했다고 보도했다.자프시브네프테힘은 연간 약 600만t을 생산하는 러시아 최대 액화석유가스(LPG) 생산시설이다. 러시아 전체 LPG 생산량의 약 40%를 차지하며, 생산량의 절반가량은 같은 단지의 석유화학제품 원료로 쓰인다.공격 이후 상트페테르부르크 국제상품거래소에는 토볼스크 인도분 LPG 물량이 나오지 않았다. 앞서 이곳에서는 하루 약 4000t의 프로판·부탄 혼합물이 거래됐다. 시부르는 논평하지 않았으며 손상된 설비와 복구 기간도 공개되지 않았다.가동 중단이 장기화하면 러시아의 LPG 공급뿐 아니라 같은 단지의 석유화학제품 생산에도 차질이 불가피하다. 이번 공격은 우크라이나의 장거리 타격이 러시아 후방 산업시설에 실제 생산 차질을 일으켰다는 점에서 주목된다.10일 밤부터 11일 새벽까지 러시아는 우크라이나 각지에 대규모 공습을 가했다. 우크라이나 공군은 러시아가 키이우와 자포리자에 지르콘 대함미사일과 이스칸데르 탄도미사일을 발사하고 우크라이나 전역에 장거리 공격용 드론 120대를 투입했다고 밝혔다. 미사일 총수는 공개하지 않았다.러시아 국방부는 키이우의 노바포슈타 분류시설과 ‘키이우-3’ 운송·물류센터, 자포리자의 자포리자스탈 제철소 등을 타격했다고 발표했다. 러시아 측은 이들 시설이 드론 부품과 전자전 장비를 보관·유통하고 군수용 철강을 생산했다고 주장했지만 이를 뒷받침할 자료는 내놓지 않았다.우크라이나 당국의 후속 집계에 따르면 자포리자에서 7명이 숨지고 24명이 다쳤다. 키이우에서는 어린이병원 부지와 창고가 피해를 봤지만 병원에 있던 어린이와 의료진은 방공호로 대피해 인명피해는 없었다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아가 자포리자 공격에 북한산 탄도미사일을 사용했다고 주장했다. 러시아와 북한은 관련 입장을 내놓지 않았으며 미사일 잔해 분석 결과도 공개되지 않았다.우크라이나군은 11일 오렌부르크주 오르스크의 오르스크네프테오르그신테즈 정유소도 타격해 화재가 발생했다고 밝혔다. 이 정유소는 연간 최대 600만t의 원유를 처리해 휘발유와 경유, 항공유, 중유, 아스팔트 등을 생산한다. 러시아 당국은 시설 피격 여부를 확인하지 않았고 생산 차질도 파악되지 않았다.러시아는 구체적인 보복 작전이나 추가 군사조치를 발표하지 않았다. 다만 우크라이나의 장거리 공격으로 러시아 후방 산업시설의 가동이 중단되고 러시아도 우크라이나 도시와 물류·산업시설을 공습하면서 양측의 타격 범위와 피해가 커지고 있다.