우크라 “러, 공격 때, 北 탄도미사일 사용”

파병 규모 5만명… 韓에 방공 요청

2026-08-12 12면

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최대 5만명 규모의 북한군 배치를 준비 중인 러시아가 북한산 탄도미사일을 동원해 우크라이나를 기습 공격했다고 11일(현지시간) 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 밝혔다.젤렌스키 대통령은 소셜미디어를 통해 밤새 자포리자 지역이 북한산 탄도미사일과 치르콘 미사일 등의 폭격을 받았다고 전﻿했다. 그는 ﻿북한군 파병 규모가 ﻿최대 5만명까지 늘어났음을 지적하며, 북러 간 밀착 강도가 날로 깊어지고 있음을 경고했다.젤렌스키 대통령은 “북한 병력과 미사일이 전선에 더 많이 투입될수록 ﻿경험을 축적하고 무기 성능을 개량하는 기회가 된다”며 “이는 향후 한국과 일본 등 동북아 주변국의 안보 지형에 치명적인 위협으로 돌아갈 것”이라고 강조했다.결국 국제사회가 우크라이나에 대한 첨단 방공 체계를 지원하는 것이 북한의 실전 경험 축적을 차단하는 방책이라는 논리를 우회적으로 강조한 것으로 풀이된다. 이와 관련해 젤렌스키 대통령은 전날 엑스를 통해 한국의 살상 무기 지원 제한 방침을 이해한다면서도, 방공 시스템 지원과 드론 분야의 기술 협력을 대안으로 제안한 바 있다.