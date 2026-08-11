“보복한다”던 푸틴, 울산서 ‘한국산 정제유’ 빼갔다? 대러제재 위반했나 [배틀라인]

러 정유시설 우크라에 연쇄 피격

“울산발 정제유 3만t 러시아행”

한국산·제재 위반 여부 따져보니

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세줄 요약 로이터가 울산 저장탱크의 정제유 약 3만t이 러시아 극동으로 향했다고 보도했지만, 생산국과 선박명, 실제 하역 여부는 확인되지 않았다. 국내 보도는 울산 선적을 한국산 반입으로 확대했으나, 정부는 화물 사양과 최종수하인, 사용처를 봐야 한다고 했다. 울산 정제유 3만t 러시아행 보도, 원산지 미확인

PORT-MIS 분석, 7월 울산-러시아 극동 기항 증가

제재 판단, 원산지보다 최종수하인·사용처 핵심

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울산 컨테이너항 저장탱크에 있던 정제유 약 3만t이 러시아 극동으로 향했다고 7일(현지시간) 로이터 통신이 보도했다.. 일부 국내 언론은 이를 ‘한국산 정제유가 러시아에 들어갔다’고 전했다. 하지만 로이터는 정제유의 생산국을 밝히지 않았다. 또한 러시아에 도착한 한 척도 보도 당시 화물을 내리지 않은 상태였다. 국내 보도는 선적지인 울산을 원산지로, 선박 도착을 화물 반입 완료로 확대했다.서울신문이 해양수산부 항만운영정보시스템(PORT-MIS)을 분석한 결과 7월 울산에서 러시아 극동항을 다음 목적지로 신고한 석유제품운반선 기항은 3회였다. 직전 출항지까지 포함한 러시아 극동항 연계 기항은 9회로, 2024년과 2025년 같은 달의 각각 1회보다 늘었다.9회 가운데 7회는 러시아에서 울산으로 들어온 기항이었다. 이 수치는 울산과 러시아 극동을 잇는 해운 활동의 증가를 보여준다. 러시아행 연료 조달 물량은 PORT-MIS로 산출할 수 없다.대러 수출통제 위반 여부도 원산지만으로 결정되지 않는다. 정부가 공개한 1159개 대러 상황허가 대상품목에는 일반 상업용 경유와 항공유가 명시돼 있지 않다. 통상 규격의 연료라면 한국산도 러시아에 수출할 수 있다.정부가 확인할 대상은 화물의 사양과 거래 상대방, 러시아 최종수하인과 사용처다. 군용 연료나 통제품목을 허가 없이 보냈거나 목적지와 최종사용자를 속였다면 대외무역법 위반 소지가 있다.로이터는 해운 데이터업체 케이플러(Kpler)와 에너지시장 분석업체 보르텍사(Vortexa), 복수의 시장 관계자를 인용해 울산 저장탱크의 정제유 약 3만t이 최소 2척의 단거리 운항 유조선에 실렸다고 보도했다.화물에는 경유가 포함됐다. 시장 관계자 한 명은 항공유도 실렸다고 말했다. 선박들은 러시아 극동으로 향했으며 한 척은 러시아에 도착한 뒤에도 화물을 내리지 않았다.선박명과 화주·수출자, 정제유 생산국은 공개되지 않았다. 한국 정부의 수출허가 여부도 보도에 나오지 않았다. 산업통상부는 로이터의 질의에 논평하지 않았고 러시아 에너지부는 답변하지 않았다.원문에는 정제유가 한국에서 러시아로 운송됐다는 뜻의 ‘from South Korea’가 쓰였다. 같은 기사에 등장하는 일본산 항공유 거래에는 ‘originating from Japan’이라고 원산지를 명시했다. 이번 정제유에는 원산지 표현이 없다.로이터가 파악한 내용은 울산 선적과 러시아 극동행이다. 한국산 여부와 러시아 현지 하역 여부는 확인되지 않았다.서울신문이 PORT-MIS를 대조한 결과 7월 울산항에서 러시아 극동항을 다음 목적지로 신고한 석유제품운반선은 SAMSON(삼손)과 LAYLA(라일라)였다.SAMSON은 7월 4일 나홋카, 21일 블라디보스토크를 다음 목적지로 신고했다. LAYLA는 19일 블라디보스토크로 출항했다. 세 출항 모두 로이터가 전한 ‘7월 말’ 선적 시점보다 이르다.직전 출항지 또는 다음 목적지가 블라디보스토크·나홋카·보스토치니·바니노 등 러시아 극동항인 기항을 모두 집계하면 9회였다. 2024년과 2025년 7월에는 각각 1회였다.같은 달 울산항 전체 석유제품운반선 기항은 2024년 263회, 2025년 282회, 올해 260회로 비슷했다. 전체 유조선 운항은 늘지 않은 가운데 러시아 극동항 연계 운항이 증가했다.운항 방향을 보면 러시아발 울산행이 7회, 울산발 러시아행이 3회였다.7월 말 울산항에 머문 러시아 기국 유조선은 PEGAS(페가스), ARAM KHACHATURIAN(아람 하차투리안), ASTORIA(아스토리아) 등 3척이었다. 세 척은 모두 블라디보스토크에서 들어온 석유·화학제품운반선으로 울산신항 컨테이너부두 04번 선석을 이용했다.출항신고에는 PEGAS가 ‘OCEAN DISTRICT’, 나머지 두 척이 ‘JAPAN /OTHER-PORT/’를 다음 목적지로 적었다. 러시아행 신고는 없었다.울산발 정제유 거래는 러시아의 연료 생산이 흔들리는 시기에 이뤄졌다.우크라이나군은 11일 러시아 오렌부르크주의 오르스크 정유공장을 타격했다고 밝혔다. 연간 원유 처리능력 600만t 규모로 휘발유와 경유, 항공유 등을 생산하는 시설이다. 전날에는 타타르스탄 니즈네캄스크의 타네코 정유공장이 드론 공격을 받았다.우크라이나는 러시아의 전쟁 수행 능력을 떨어뜨리기 위해 정유공장과 저장시설, 송유시설을 공격해왔다. 설비 고장까지 겹친 7월 러시아의 해상 석유제품 수출은 전월보다 33% 감소했다.같은 달 벨라루스의 대러 휘발유·경유 공급은 월간 최고치를 기록했다. 로이터가 인용한 업계 자료에 따르면 러시아의 휘발유 생산량은 7월 초 계절 평균 소비량의 약 65%까지 떨어졌다. 경유 생산량도 내수 수요와 비슷한 수준으로 줄었다.러시아 극동은 서부의 주요 정유시설과 멀다. 울산·여수와 중국·일본의 저장기지는 짧은 해상 항로로 러시아 극동과 연결된다. 동북아에서 연료를 사들이면 러시아 서부에서 수송하는 시간과 비용을 줄일 수 있다.울산에서 선적된 정제유는 제3국산과 한국산 모두 가능하다.외국산 정제유를 울산 보세구역에 보관했다가 수입신고 없이 다시 국외로 내보내면 관세법상 반송이다. 국내에 수입한 뒤 다시 수출하면 재수출이다. 두 거래에서 울산은 저장·선적지이며 원산지는 제3국이다.국내 정유사가 생산한 정제유를 국내외 무역업체가 사들여 러시아로 보냈다면 한국산 수출이다. 제품 생산국과 화주·수출자의 국적은 일치하지 않을 수 있다.한국은 러시아와의 모든 교역을 금지하지 않는다. 무역안보관리원에 따르면 러시아·벨라루스에 적용되는 상황허가 대상품목은 1159개다. 목록에 오른 품목의 대러 수출은 원칙적으로 금지되며 제한된 경우에만 정부의 예외 심사를 받을 수 있다.11일 현재 공개된 품목표를 대조한 결과 일반 상업용 경유와 항공유는 1159개 품목에 명시돼 있지 않았다. 로이터가 보도한 화물이 통상 규격의 연료라면 품목을 이유로 한 수출금지는 적용되지 않는다.특수 군용 연료와 통제 대상 첨가제·전략물자는 규정이 다르다. 목록 밖 제품도 대량파괴무기와 미사일, 재래식 무기에 사용될 가능성을 수출자가 알았거나 의심할 정황이 있으면 상황허가를 받아야 한다.통제품목을 허가 없이 보냈거나 품목·목적지·최종사용자를 거짓으로 신고하면 대외무역법 위반 소지가 생긴다. 제3국을 목적지로 신고한 뒤 러시아로 보내거나 러시아의 실제 사용자를 숨긴 거래도 조사 대상이다.제3국산 제품에도 한국 수출통제가 적용될 수 있다. 통제품목을 한국에서 선적해 제3국을 거쳐 러시아로 보내거나 국내 기업이 거래와 대금 수령을 주도했다면 정부 허가가 필요하다.이번 화물이 통상 규격의 연료를 민간업체에 공급한 거래라면 현행 대러 통제와 충돌하지 않는다.러시아 정유시설의 가동 차질이 길어지면 동북아 저장물량을 확보하려는 거래도 늘어날 전망이다.지난달 무역업체들은 일본산 항공유 최소 20만배럴을 한국을 거쳐 러시아로 보내는 거래를 추진했다. 거래는 선적 전에 무산됐다. 일본 정부는 자국의 대러 항공유 수출금지가 제3국 경유와 해상 환적에도 적용된다고 밝혔다.Kpler 자료에는 2022년 2월 여수에서 블라디보스토크로 항공유 2만2000배럴이 운송된 것으로 추정되는 기록도 있다.울산발 3만t이 한 차례의 긴급 조달로 끝나면 일회성 거래다. 같은 선박이나 무역업체가 울산 저장물량을 반복해서 선적하고 러시아항에서 하역하면 울산은 러시아 극동의 보조 연료 공급망으로 굳어질 수 있다.정부는 관세·수출신고 자료로 이번 화물의 원산지와 사양, 화주, 러시아 최종수하인과 사용처, 허가 여부, 실제 하역지를 확인해야 한다. 신고 목적지와 AIS 항적, 도착항과 하역지를 대조하는 사후관리도 필요하다.통상 규격 연료의 적법한 수출을 ‘제재 구멍’으로 규정할 수는 없다. 러시아의 전시 연료 부족을 메우는 거래가 반복되면 통제목록 밖 연료의 관리 범위를 다시 정해야 한다.적법한 교역까지 차단하면 기업 활동과 한러관계에 부담을 준다. 러시아 수하인과 사용처를 확인하지 않은 채 같은 거래가 이어지면 미국·유럽연합(EU)·우크라이나가 한국의 제재 이행 의지를 문제 삼을 수 있다.러시아의 연료난이 이어지면 동북아 저장물량을 찾는 거래도 반복될 수 있다. 이번 화물의 행방을 밝히고 러시아행 연료의 사후 추적 기준을 마련하는 것이 정부의 과제로 남았다.