시리아 법원, 아랍의 봄 50만 ‘학살자’ 아사드 전 대통령에 사형 선고

세줄 요약 시리아 법원이 14년 내전 동안 국가 기관을 동원해 민간인 학살과 고문, 불법 구금 등 반인도적 범죄를 주도한 바샤르 알아사드 전 대통령에게 궐석재판으로 사형을 선고했다. 동생과 외사촌도 같은 형을 받았고, 과거사 단죄의 첫 판결로 평가됐다. 시리아 법원, 아사드 전 대통령 사형 선고

내전 중 민간인 학살·고문 등 전쟁범죄 판단

동생·외사촌도 사형, 과거사 단죄 첫 사례

이미지 확대 시리아 법원, 아사드 전 대통령 궐석재판서 사형 선고 바샤르 아사드(오른쪽) 전 시리아 대통령과 그의 동생 마헤르 아사드(가운데)가 2000년 6월13일 아버지 하페즈 아사드 전 대통령의 장례식에 참석하고 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 시리아 법원, 아사드 전 대통령 궐석재판서 사형 선고 바샤르 아사드(오른쪽) 전 시리아 대통령과 그의 동생 마헤르 아사드(가운데)가 2000년 6월13일 아버지 하페즈 아사드 전 대통령의 장례식에 참석하고 있다. 서울신문DB

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2011년 ‘아랍의 봄’ 민주화 운동 당시 약 50만명을 무자비하게 진압해 ‘학살자’로 불린 시리아의 독재자 바샤르 알아사드 전 대통령이 사형을 선고받았다.11일(현지시간) AP통신에 따르면 시리아 법원은 14년에 걸친 시리아 내전 기간 동안 잔혹한 전쟁범죄를 주도한 혐의로 알아사드 전 대통령에게 궐석재판을 통해 사형을 선고했다.재판부는 아사드 전 대통령이 내전 당시 국가 기관을 동원해 어린이 등 민간인을 대량 학살하고, 고문과 불법 구금 등 반인도적 범죄를 저질렀다고 판단했다. 아울러 아사드의 남동생인 마헤르 알아사드와 내전의 도화선이 된 다라아주 유혈 진압을 이끈 외사촌 아테프 나지브에게도 사형이 선고됐다.아사드 전 대통령은 지난 2024년 12월 반군 세력이 수도 다마스쿠스를 점령하며 정권이 붕괴하자 가족과 함께 러시아 모스크바로 망명해 현재까지 체류 중이다. 과도정부 출범 이후 전직 고위 관료들을 대상으로 진행 중인 과거사 단죄 재판에서 아사드 본인에게 형이 선고된 것은 이번이 처음이다.러시아의 신변 보호로 즉각적인 형 집행은 불가능하나, 이번 판결은 수십만 희생자에 대한 법적 정의를 구현하고 독재에 대해 역사적으로 심판하는 상징적 토대가 될 것이라는 평가가 나온다.