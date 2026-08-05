“호르무즈 곧 열린다”… 60일 잠정 합의 임박

미·이란 협상 급물살

세줄 요약 미국·이란·오만이 호르무즈 해협 재개방을 위한 잠정 합의에 근접했다. 60일간 임시 통행권을 두고 북측은 이란, 남측은 오만이 관리하는 방안이 논의 중이다. 트럼프 대통령은 5~6일 발표 가능성을 언급했다. 미국·이란·오만, 해협 재개방 잠정 합의 근접

60일 임시 통행권, 북측 이란·남측 오만 관리

트럼프, 5~6일 발표 가능성 및 진전 언급

2026-08-06 14면

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호르무즈 해협 연안국인 이란과 오만이 해협 재개방을 위한 논의를 이어온 가운데, 관련 합의가 임박했다는 보도가 나왔다.미국 정치전문매체 액시오스는 4일(현지시간) 복수의 지역 소식통과 미 당국자의 말을 인용해 미국·이란·오만이 호르무즈 해협 재개방을 위한 잠정 합의에 근접했으며, 미국이 이르면 5일 이를 발표할 가능성이 있다고 전했다.액시오스가 인용한 소식통들에 따르면 이란과 오만은 호르무즈 해협에 대한 60일간의 임시 통행권 협정을 주제로 논의 중이다. 양측의 합의안에 따르면 걸프만으로 진입하는 선박은 이란이 통제하는 북측 항로를 이용하고, 아라비아해로 빠져나가는 선박은 이란과 협의 후 오만 수역의 남측 항로를 이용하게 된다.통행료 여부를 놓고는 보도가 엇갈렸다. 액시오스는 60일간 통행료나 수수료는 부과되지 않을 것이라고 보도했으나, AP통신은 소식통을 인용해 해양 안보, 환경 보존을 위한 서비스 요금이 부과될 것이라고 전했다.도널드 트럼프 미 대통령은 해당 보도에 관한 취재진의 질문에 “그렇게 될 수도 있다. 5일이나 6일쯤이 될 것”이라며 “많은 진전이 있었다”고 답했다고 AP통신이 전했다. 트럼프 대통령은 이에 앞서 폭스뉴스와의 인터뷰에서도 “해협은 곧 다시 열릴 것”이라고 밝혔다. 다만 합의가 이뤄지지 않으면 이란에 대한 강력한 군사 행동에 나설 것이라고 경고했다.미국은 그간 이란이 호르무즈 해협 통제권을 갖는 어떤 합의도 수용할 수 없다는 입장을 고수해왔으나, 해당 합의안에는 통제권과 관련한 이란의 요구를 일부 수용하는 내용이 포함됐다고 액시오스는 전했다.