“미친 인간사냥” 노점상 ‘죽어라’ 추격 자폭…푸틴의 복수인가 [배틀라인]

러 해변서 어린이 등 7명 숨진 다음날

정체불명 드론, 우크라 상인 추격자폭

젤렌스키 “미쳐버린 러, 인간사냥 즐겨”

드론 최초 발사 지점·주체는 확인 안돼

이미지 확대 우크라이나 당국은 4일(현지시간) 남부 헤르손 지역에서 러시아 드론이 무고한 노점상을 공격했으며, 이는 러시아의 민간인 공격을 보여주는 증거라고 주장했다. 사진은 사건 장면. 2026.8.4 우크라국가경찰 닫기 이미지 확대 보기 우크라이나 당국은 4일(현지시간) 남부 헤르손 지역에서 러시아 드론이 무고한 노점상을 공격했으며, 이는 러시아의 민간인 공격을 보여주는 증거라고 주장했다. 사진은 사건 장면. 2026.8.4 우크라국가경찰

우크라이나 당국은 4일(현지시간) 남부 헤르손 지역에서 러시아 드론이 무고한 노점상을 공격했으며, 이는 러시아의 민간인 공격을 보여주는 증거라고 주장했다. 사진은 사건 장면. 2026.8.4 우크라국가경찰 닫기 이미지 확대 보기 우크라이나 당국은 4일(현지시간) 남부 헤르손 지역에서 러시아 드론이 무고한 노점상을 공격했으며, 이는 러시아의 민간인 공격을 보여주는 증거라고 주장했다. 사진은 사건 장면. 2026.8.4 우크라국가경찰

우크라이나 당국은 4일(현지시간) 남부 헤르손 지역에서 러시아 드론이 무고한 노점상을 공격했으며, 이는 러시아의 민간인 공격을 보여주는 증거라고 주장했다. 사진은 사건 장면. 2026.8.4 우크라국가경찰 닫기 이미지 확대 보기 우크라이나 당국은 4일(현지시간) 남부 헤르손 지역에서 러시아 드론이 무고한 노점상을 공격했으며, 이는 러시아의 민간인 공격을 보여주는 증거라고 주장했다. 사진은 사건 장면. 2026.8.4 우크라국가경찰

이미지 확대 우크라이나 당국은 4일(현지시간) 남부 헤르손 지역에서 러시아 드론이 무고한 노점상을 공격했으며, 이는 러시아의 민간인 공격을 보여주는 증거라고 주장했다. 사진은 사건 장면. 2026.8.4 헤르손주 군사행정부 닫기 이미지 확대 보기 우크라이나 당국은 4일(현지시간) 남부 헤르손 지역에서 러시아 드론이 무고한 노점상을 공격했으며, 이는 러시아의 민간인 공격을 보여주는 증거라고 주장했다. 사진은 사건 장면. 2026.8.4 헤르손주 군사행정부

이미지 확대 우크라이나 당국은 4일(현지시간) 남부 헤르손 지역에서 러시아 드론이 무고한 노점상을 공격했으며, 이는 러시아의 민간인 공격을 보여주는 증거라고 주장했다. 사진은 생존한 노점상 ‘유리’씨 인터뷰 모습. 2026.8.4 헤르손주 군사행정부 닫기 이미지 확대 보기 우크라이나 당국은 4일(현지시간) 남부 헤르손 지역에서 러시아 드론이 무고한 노점상을 공격했으며, 이는 러시아의 민간인 공격을 보여주는 증거라고 주장했다. 사진은 생존한 노점상 ‘유리’씨 인터뷰 모습. 2026.8.4 헤르손주 군사행정부

3일(현지시간) 타스 통신과 러시아 현지 당국 등에 따르면 크라스노다르주 겔렌지크의 휴양지 아르히포-오시포프카에서 드론 폭발로 어린이 3명을 포함해 7명이 사망하고, 58명이 다친 것으로 최종 집계됐다. 러시아는 민간인을 겨냥한 우크라이나의 테러라는 입장이다. 사진은 사고 당시 장면. 2026.8.3 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 3일(현지시간) 타스 통신과 러시아 현지 당국 등에 따르면 크라스노다르주 겔렌지크의 휴양지 아르히포-오시포프카에서 드론 폭발로 어린이 3명을 포함해 7명이 사망하고, 58명이 다친 것으로 최종 집계됐다. 러시아는 민간인을 겨냥한 우크라이나의 테러라는 입장이다. 사진은 사고 당시 장면. 2026.8.3 텔레그램

3일(현지시간) 타스 통신과 러시아 현지 당국 등에 따르면 크라스노다르주 겔렌지크의 휴양지 아르히포-오시포프카에서 드론 폭발로 어린이 3명을 포함해 7명이 사망하고, 58명이 다친 것으로 최종 집계됐다. 러시아는 민간인을 겨냥한 우크라이나의 테러라는 입장이다. 사진은 사고 당시 장면. 2026.8.4 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 3일(현지시간) 타스 통신과 러시아 현지 당국 등에 따르면 크라스노다르주 겔렌지크의 휴양지 아르히포-오시포프카에서 드론 폭발로 어린이 3명을 포함해 7명이 사망하고, 58명이 다친 것으로 최종 집계됐다. 러시아는 민간인을 겨냥한 우크라이나의 테러라는 입장이다. 사진은 사고 당시 장면. 2026.8.4 텔레그램

세줄 요약 우크라이나 헤르손에서 채소를 팔던 52세 노점상이 FPV 자폭 드론의 추격을 받다가 폭발로 다쳤다. 영상에는 차량을 돌며 약 1분간 집요하게 따라붙는 장면이 담겼고, 젤렌스키 대통령은 러시아의 ‘인간사냥’이라며 강하게 규탄했다. 다만 드론 발사 주체는 확인되지 않았다. 헤르손 노점상, 자폭 드론에 약 1분 추격 뒤 부상

영상 공개되며 러시아군 소행 주장과 규탄 확산

전날 러 해변 참사와 겹쳐 민간인 피해 논란 증폭

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우크라이나 남부 헤르손에서 민간인 노점상이 자폭 드론의 표적이 되는 사건이 발생했다. 전날 러시아 흑해 휴양지에서 드론 폭발로 어린이 3명을 포함해 7명이 숨지고 58명이 다친 지 하루 만이다. 다만 최초 드론 발사 지점도, 발사 주체도 확인되지 않은 상태다.4일(현지시간) 우크라이나 당국은 헤르손에서 채소를 팔던 50대 노점상 러시아 1인칭 시점(FPV) 자폭 드론 공격으로 부상을 입었다고 발표했다.우크라이나 외무부와 국가경찰, 헤르손주 군사행정부가 공개한 영상에는 드론 한 대가 채소 트럭을 사이에 두고 한 남성을 추격하는 모습이 담겨 있었다.남성이 차량 뒤로 피하면 드론도 방향을 바꿔 따라갔다. 남성이 반대편으로 이동하자 드론은 다시 차량을 돌아 추격했다. 약 1분간 이어진 추격 끝에 드론은 남성이 몸을 숨긴 차량 쪽으로 돌진해 폭발했다.우크라이나 측은 피해자가 아내와 함께 채소를 팔러 온 52세 남성 ‘유리’라고 밝혔다. 아내는 먼저 현장을 피했지만 유리는 뇌진탕과 폭발성 외상, 다발성 파편상을 입었다. 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.로이터는 주변 건물과 도로를 대조해 영상 촬영지가 헤르손이라는 사실을 확인했다. 다만 드론을 누가 조종했는지는 확인하지 못했다고 전했다.우크라이나 정부는 러시아군 소행이라는 입장이다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 “러시아군은 헤르손에서 드론으로 사람들을 사냥하고 있으며, 학대 행위를 자랑스러워하고 있다”고 규탄했다.젤렌스키 대통령은 “우크라이나인을 대상으로 한 러시아의 ‘인간사냥’은 반드시 중단되어야 하며, 다른 나라로 확산되어서는 안 된다”고 강조했다.이어 “핀란드와 카자흐스탄, 발트해 연안 국가들과 폴란드, 남캅카스 국가들과 루마니아, 몰도바 등 모든 국가가 협력하여 진정한 안보를 보장하고 러시아의 전쟁을 종식시켜야 한다”고 촉구했다.앞서 안드리 시비하 우크라이나 외무장관 역시 “헤르손에서 벌어진 이 야만적인 전쟁 범죄는 국제사회의 정의로운 처벌을 받아야 한다”고 강조했다.러시아는 전쟁 발발 이후 민간인을 고의로 공격한다는 주장을 부인해왔다.공교롭게도 하루 전인 3일 러시아 남부 크라스노다르주 아르히포-오시포프카 해변에서는 드론이 추락해 폭발하면서 어린이 3명을 포함해 7명이 숨지고 58명이 다쳤다.러시아 당국은 우크라이나가 휴양지 민간인을 겨냥했다고 주장했다. 소셜미디어에 공개된 영상에는 관광객들이 머물던 해변으로 드론이 떨어진 뒤 폭발하는 장면이 담겼다.드론이 처음부터 해변을 표적으로 삼았는지는 확인되지 않았다. 다른 표적을 향하다 해변에 추락했을 가능성도 배제되지 않는다. 폭발 직전 총성과 비슷한 소리가 들렸다는 증언도 나와 방공 사격 여부가 거론됐지만 확인된 내용은 없다.우크라이나도 공식 입장을 내놓지 않았다.하루 간격으로 러시아 해변과 우크라이나 시장에서 드론으로 민간인이 숨지거나 다치면서, 전쟁범죄 혐의를 둘러싼 양측의 신경전도 고조되는 양상이다. 다만 민간인 피해가 발생했다는 사실과 민간인을 표적으로 삼았다는 판단은 구분할 필요가 있다는 게 군사전문가들 지적이다.