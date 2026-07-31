“엄마 1억4천만원 더 보내줘”…美, 유학생 취업에 수수료 검토

세줄 요약 트럼프 행정부가 미국 대학을 졸업한 외국인 유학생의 현지 취업 제도인 OPT에 10만 달러, 약 1억4200만원의 수수료를 매기는 방안을 검토했다. 적용 대상과 부담 주체는 아직 정해지지 않았고, 강경 이민 정책의 연장선으로 해석된다. OPT 수수료 10만 달러 부과 검토

유학생 현지 취업 통로 제한 움직임

미국 대학·기업 타격 우려 확산

이미지 확대 美, 유학생 체류 기간 4년 제한 도널드 트럼프 미국 행정부가 미국에 공부하러 오는 유학생들의 체류 기간을 4년으로 제한하면서, 유학생들의 불안감이 확산하고 있는 20일 오전 서울시 종로구 세종대로 주한미국대사관 앞에서 시민들이 비자 인터뷰를 위해 줄지어 서 있다. 2026.7.20 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 美, 유학생 체류 기간 4년 제한 도널드 트럼프 미국 행정부가 미국에 공부하러 오는 유학생들의 체류 기간을 4년으로 제한하면서, 유학생들의 불안감이 확산하고 있는 20일 오전 서울시 종로구 세종대로 주한미국대사관 앞에서 시민들이 비자 인터뷰를 위해 줄지어 서 있다. 2026.7.20 뉴스1

이미지 확대 트럼프 정부, 美유학생에 ‘1.4억원 취업수수료’ 부과 검토 31일 서울 종로구 주한미국대사관에 시민들이 비자발급을 위해 길게 줄 서 있다.

도널드 트럼프 미국 행정부가 미국 대학을 졸업한 유학생들에게 10만달러(약 1억4227만원)의 취업 수수료를 부과하는 방안을 검토 중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 30일(현지 시간) 보도했다. 트럼프 행정부는 당초 외국인 전문직 비자(H-1B)에 10만달러 수수료를 부과할 계획이었으나, 이는 법원에서 위헌이라고 제동이 걸린 상태다. 2026.07.31 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 트럼프 정부, 美유학생에 ‘1.4억원 취업수수료’ 부과 검토 31일 서울 종로구 주한미국대사관에 시민들이 비자발급을 위해 길게 줄 서 있다.

도널드 트럼프 미국 행정부가 미국 대학을 졸업한 유학생들에게 10만달러(약 1억4227만원)의 취업 수수료를 부과하는 방안을 검토 중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 30일(현지 시간) 보도했다. 트럼프 행정부는 당초 외국인 전문직 비자(H-1B)에 10만달러 수수료를 부과할 계획이었으나, 이는 법원에서 위헌이라고 제동이 걸린 상태다. 2026.07.31 뉴시스

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도널드 트럼프 미국 행정부가 미국 대학을 졸업한 외국인 유학생의 현지 취업에 10만 달러, 우리 돈 약 1억 4200만원의 수수료를 부과하는 방안을 검토하고 있다.월스트리트저널(WSJ)은 30일(현지 시간) 트럼프 행정부가 선택적 실무연수(OPT) 제도에 수수료를 적용하는 방안을 고려하고 있다고 보도했다.OPT는 F-1 학생 비자로 미국 대학을 졸업한 외국인이 일정 기간 현지에서 합법적으로 일할 수 있도록 허용하는 제도다. 일반 전공자는 최대 1년, 과학·기술·공학·수학(STEM) 전공자는 연장을 거쳐 최대 3년까지 미국 기업에서 근무할 수 있다.다만 10만 달러의 수수료를 유학생이 직접 부담할지, 이들을 채용하는 기업이 낼지는 아직 결정되지 않았다. 구체적인 적용 대상과 시행 시점도 확정되지 않은 검토 단계다.이번 방안은 외국인 전문 인력의 미국 취업을 제한하려는 트럼프 행정부의 강경 이민 정책과 맞닿아 있다.앞서 트럼프 행정부는 전문직 취업 비자 H-1B의 수수료를 기존 1000달러 수준에서 10만 달러로 대폭 올리려 했지만, 지난 6월 매사추세츠 연방법원이 제동을 걸었다. 이에 대한 대안으로 OPT에 고액의 수수료를 부과하는 방안이 거론되는 것으로 풀이된다.OPT는 미국 유학생이 졸업 후 현지 취업과 장기 체류로 이어가는 핵심 통로로 활용돼 왔다. 실리콘밸리 기업 등은 OPT로 외국인 졸업생을 채용한 뒤 기간이 끝나면 H-1B 비자로 전환해 주는 방식을 사용해 왔다.미국 이민 당국에 따르면 2024년 OPT를 통해 미국 기업에서 일한 외국인 학생은 약 41만 9000명이다. 이들에게 일률적으로 10만 달러를 적용한다고 단순 계산하면 수수료 규모는 419억 달러, 약 60조 원에 달한다.강경 이민 정책을 주장하는 스티븐 밀러 등은 외국인 유학생이 미국인의 일자리를 빼앗는다며 STEM 전공자에게 최대 3년의 취업을 허용하는 OPT 제도를 폐지해야 한다고 주장해 왔다.반면 수수료가 실제로 도입되면 미국 유학의 매력이 크게 떨어지고, 외국인 인재를 채용해 온 실리콘밸리와 월스트리트 기업도 타격을 받을 수 있다는 전망이 나온다. 외국인 유학생의 등록금에 의존해 온 미국 대학들의 재정에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.