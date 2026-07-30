“경고했지?” 격분한 러, ‘젤렌스키 고향’ 불바다로…인명피해 속출 [배틀라인]

러, 우크라에 미사일 74발·드론 284대

수도 키이우, 크리비리흐·르비우 등 타격

아동 3명 포함 최소 8명 사망·45명 부상

젤렌스키 “서방 무기지원 지연 때문” 호소

러 “7개 지역 군사시설 타격한 것” 주장

이미지 확대 30일(현지시간) 러시아군의 공습 이후 우크라이나 수도 키이우의 한 건물에서 불길이 치솟고 있다. 2026.7.30 우크라이나 국가비상서비스 제공 닫기 이미지 확대 보기 30일(현지시간) 러시아군의 공습 이후 우크라이나 수도 키이우의 한 건물에서 불길이 치솟고 있다. 2026.7.30 우크라이나 국가비상서비스 제공

이미지 확대 30일(현지시간) 우크라이나 드니프로페트로우스크주 크리비리흐 인근 라두슈네 마을에서 구조대원들이 러시아군의 미사일 공격으로 파괴된 주택을 수색하고 있다. 이날 공격으로 6세 소녀와 11세·17세 소년 등 어린이 3명과 성인 3명이 숨졌으며 6세와 15세 소년을 포함한 8명이 다쳤으며 민가 2채가 완전히 무너지고 5채가 추가로 파손됐다. 크리비리흐는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 고향으로도 잘 알려져 있다. 2026.7.30 크리비리흐 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 30일(현지시간) 우크라이나 드니프로페트로우스크주 크리비리흐 인근 라두슈네 마을에서 구조대원들이 러시아군의 미사일 공격으로 파괴된 주택을 수색하고 있다. 이날 공격으로 6세 소녀와 11세·17세 소년 등 어린이 3명과 성인 3명이 숨졌으며 6세와 15세 소년을 포함한 8명이 다쳤으며 민가 2채가 완전히 무너지고 5채가 추가로 파손됐다. 크리비리흐는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 고향으로도 잘 알려져 있다. 2026.7.30 크리비리흐 로이터 연합뉴스

이미지 확대 30일(현지시간) 러시아 우드무르티야공화국 사라풀의 와일드베리스 물류시설이 우크라이나 자폭드론의 공격을 받고 있다. 2026.7.30 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 30일(현지시간) 러시아 우드무르티야공화국 사라풀의 와일드베리스 물류시설이 우크라이나 자폭드론의 공격을 받고 있다. 2026.7.30 텔레그램

이미지 확대 30일(현지시간) 우크라이나 서부 르비우에서 한 여성이 러시아군의 미사일 공격으로 파손된 아파트 인근에 서 있다. 2026.7.30 르비우 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 30일(현지시간) 우크라이나 서부 르비우에서 한 여성이 러시아군의 미사일 공격으로 파손된 아파트 인근에 서 있다. 2026.7.30 르비우 로이터 연합뉴스

이미지 확대 30일(현지시간) 우크라이나 서부 르비우에서 구조대원이 러시아군의 미사일 공격으로 파손된 주거용 건물의 화재를 진압하고 있다. 2026.7.30 우크라이나 국가비상서비스 제공 닫기 이미지 확대 보기 30일(현지시간) 우크라이나 서부 르비우에서 구조대원이 러시아군의 미사일 공격으로 파손된 주거용 건물의 화재를 진압하고 있다. 2026.7.30 우크라이나 국가비상서비스 제공

이미지 확대 30일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우에서 소방대원이 러시아군의 미사일 공격 현장을 수습하고 있다. 2026.7.30 키이우 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 30일(현지시간) 우크라이나 수도 키이우에서 소방대원이 러시아군의 미사일 공격 현장을 수습하고 있다. 2026.7.30 키이우 로이터 연합뉴스

이미지 확대 30일(현지시간) 우크라이나 서부 르비우에서 주민들이 러시아군의 미사일 공격으로 파손된 아파트 앞에 서 있다. 2026.7.30 르비우 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 30일(현지시간) 우크라이나 서부 르비우에서 주민들이 러시아군의 미사일 공격으로 파손된 아파트 앞에 서 있다. 2026.7.30 르비우 로이터 연합뉴스

이미지 확대 30일(현지시간) 새벽 러시아군이 우크라이나 수도 키이우를 미사일로 공격하자 시민들이 지하철역으로 대피해 있다. 2026.7.30 키이우 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 30일(현지시간) 새벽 러시아군이 우크라이나 수도 키이우를 미사일로 공격하자 시민들이 지하철역으로 대피해 있다. 2026.7.30 키이우 AFP 연합뉴스

이미지 확대 30일(현지시간) 러시아군의 미사일 공격을 받은 우크라이나 수도 키이우 도심에서 연기가 치솟고 있다. 2026.7.30 키이우 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 30일(현지시간) 러시아군의 미사일 공격을 받은 우크라이나 수도 키이우 도심에서 연기가 치솟고 있다. 2026.7.30 키이우 로이터 연합뉴스

세줄 요약 러시아가 우크라이나 전역에 미사일과 드론 350여개를 동원한 대규모 공습을 감행했다. 키이우, 젤렌스키 대통령의 고향 크리비리흐, 르비우 등에서 민간시설이 파괴됐고 어린이 3명을 포함해 최소 8명이 숨졌다. 우크라이나는 다수 요격에 성공했다고 밝혔지만, 방공체계 보강 요구가 커졌다. 러, 우크라 전역에 미사일·드론 350여개 공습

크리비리흐·르비우 등 민간시설 피해와 사망자 속출

우크라·폴란드 방공 대응, 장거리 공방 격화

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러시아가 30일(현지시간) 새벽 우크라이나 전역에 미사일과 드론 350여개를 동원한 대규모 복합공습을 감행했다.키이우 인디펜던트와 로이터 통신에 따르면 이날 공습은 우크라이나 수도 키이우부터 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 고향으로 알려진 크리비리흐, 폴란드 국경과 가까운 서부 르비우까지 겨냥했다.러시아 국방부는 키이우와 르비우 등 우크라이나 7개 지역의 군 비행장과 통신시설, 물류기지를 공격했다고 주장했지만, 민가와 공동주택, 시장 등 민간시설 피해가 잇따랐다.매체들은 우크라이나 각 지역 당국의 발표를 종합해 러시아의 공습으로 어린이 3명 최소 8명이 숨졌다고 보도했다.우크라이나 공군은 러시아가 순항·탄도미사일 등 74발과 샤헤드형을 포함한 드론 284대를 발사했다고 밝혔다. 이 가운데 미사일 55발을 요격하고 드론 265대를 격추하거나 전자전으로 무력화했다고 설명했다.키이우에서는 오전 1시 18분쯤부터 여러 차례 폭발음이 들렸고 오전 3시 50분쯤 두 번째 폭발이 이어졌다.우크라이나 국가비상서비스에 따르면 키이우에서는 1명이 숨지고 2명이 다쳤다. 스뱌토신스키 지역의 차고와 오볼론 지역 시장에는 미사일 잔해가 떨어져 불이 났다.키이우 외곽 브로바리에서도 주택 3채가 파손돼 어린이 1명을 포함한 5명이 다쳤다. 대규모 공격이 예고되면서 키이우 시민 수천명은 지하철역과 방공호로 대피했다.가장 큰 인명피해가 확인된 곳은 젤렌스키 대통령의 고향인 중부 크리비리흐다.올렉산드르 빌쿨 크리비리흐 방위위원장은 러시아군의 탄도미사일이 크리비리흐 외곽 노보필스카 공동체의 한 마을에 있는 민가를 직격했다고 밝혔다. 공격으로 6세 소녀와 11세·17세 소년 등 어린이 3명과 성인 3명이 숨졌으며 6세와 15세 소년을 포함한 8명이 다쳤다고 전했다.민가 2채가 완전히 무너지고 5채가 추가로 파손됐다. 여러 곳에서 발생한 불은 진화됐지만 구조대는 잔해 아래에 주민이 더 있을 가능성을 염두에 두고 수색을 계속하고 있다.폴타바주에서는 창고가 공격받아 1명이 숨졌다. 물류업체 노바포슈타의 폴타바 터미널도 타격받았으나 이곳에서는 인명피해가 발생하지 않았다.폴란드 국경에서 약 70㎞ 떨어진 르비우에서는 고층 주거건물 2채가 미사일에 맞았다. 로이터는 최소 26명이 다쳤다고 전했으며, 현지 당국과 AP는 부상자가 30명에 이른다고 집계했다. 구조대는 잔해에 매몰된 주민을 찾기 위해 수색 작업을 벌였다.우크라이나 서부 이바노프란키우스크에서도 폭발음이 들렸다. 미사일 여러 발이 서부 지역으로 향하면서 전선에서 수백㎞ 떨어진 도시들에도 공습경보가 내려졌다.앞서 마리아 자하로바 러시아 외무부 대변인은 28일 성명을 내고 우크라이나군 무인기(드론)가 러시아 접경지역과 러시아 점령지의 여객버스를 잇달아 공격해 민간인 24명이 다쳤다며 “응분의 대가를 피하지 못할 것”이라고 경고한 바 있다.이튿날 젤렌스키 대통령은“러시아가 며칠 전부터 대규모 공격을 준비했다”며 야간 공습 가능성을 경고했는데, 하루 만에 실제 공습이 이뤄졌다.이번 공습 후 젤렌스키 대통령은 “러시아의 미사일 위협으로부터 국민을 보호하는 것이 생명을 지키기 위한 가장 중요한 과제”라며 우방국들에 방공체계와 요격미사일을 공급해 달라고 거듭 요청했다.이번 공습은 젤렌스키 대통령이 28일 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 패트리엇 요격미사일 지원 문제를 논의한 지 이틀 만에 벌어졌다.패트리엇은 우크라이나가 실전 운용 사실을 공개한 방공체계 가운데 이스칸데르-M 등 러시아 탄도미사일을 요격한 핵심 수단이다. 생산면허를 받더라도 상당한 물량을 양산하기까지 1∼5년이 걸릴 것으로 젤렌스키 대통령은 예상했다.러시아의 대규모 공습과 인명피해가 발생하면서, 장기적인 생산면허와 별도로 당장 사용할 요격탄을 확보해야 한다는 우크라이나의 요구에 힘이 실리고 있다.우크라이나도 같은 날 러시아 본토의 물류·에너지시설을 겨냥한 드론 공격을 이어갔다.러시아 당국에 따르면 서부 펜자에 있는 러시아 최대 온라인 유통업체 와일드베리스 물류창고가 드론 공격을 받아 대형 화재가 발생했다. 1명이 다치고 직원 등 약 200명이 대피했다.우드무르티야공화국 사라풀의 와일드베리스 물류시설에서도 드론 공격 이후 불이 났다. 러시아 국방부는 본토와 러시아가 점령한 우크라이나 지역 상공에서 드론 258대를 격추했다고 주장했다.우크라이나는 러시아의 정유시설과 군수공장, 물류망을 겨냥한 종심타격을 확대하고 있다. 러시아 역시 우크라이나 도시와 후방 기반시설을 공격하면서 양측의 장거리 미사일·드론 공방이 격화하고 있다.한편 폴란드군은 러시아의 대규모 공습에 대응해 전투기와 조기경보기를 출격시켰다. 지상 방공체계와 레이더 정찰망도 가동 태세에 들어갔다. 군은 러시아의 공습 당시 자국 영공을 위협할 수 있는 미사일 여러 발을 추적한 것으로 전해졌다.폴란드군과 경찰 발표에 따르면 군 당국은 오전 3시 40분 자국 영공에서 서쪽으로 이동하는 미확인 물체를 포착하고 F-16 전투기를 출격시켰다.물체는 6분 뒤 레이더에서 사라졌다. 폴란드군은 마지막으로 포착된 지점에 Mi-24 공격헬기를 보내 루블린주 타르나바콜로니아 인근에서 추정 추락지를 찾아냈다.경찰은 민가에서 약 2㎞ 떨어진 밭에서 지름 10m가량의 구덩이와 금속 잔해를 발견했다. 군과 경찰은 잔해를 수거해 물체의 종류와 출처를 조사하고 있다.