“중국 미사일 300~400기 이란으로”…트럼프 “놀라운 일”

미국 F15 전투기 추락시킨 어깨발사식 휴대미사일

파키스탄 거쳐 육로 운송 예정으로 중국 “근거 없어”

이미지 확대 시리아 홈스 북쪽 외곽 티르 마알라 마을에서 반군 전투원들이 FN-6 휴대용 방공 시스템(MANPADS)을 들고 하늘을 감시하고 있다. 홈스 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 시리아 홈스 북쪽 외곽 티르 마알라 마을에서 반군 전투원들이 FN-6 휴대용 방공 시스템(MANPADS)을 들고 하늘을 감시하고 있다. 홈스 AFP 연합뉴스

이미지 확대 다층 시스템으로 구성된 이란의 방공망. 소셜미디어 캡처 닫기 이미지 확대 보기 다층 시스템으로 구성된 이란의 방공망. 소셜미디어 캡처

이미지 확대 이란 테헤란 시내에 27일 걸린 반미 벽화로 도널드 트럼프 대통령의 목을 조르는 그림과 함께 복수를 피할 수 없다는 내용의 문구가 적혀 있다. 테헤란 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이란 테헤란 시내에 27일 걸린 반미 벽화로 도널드 트럼프 대통령의 목을 조르는 그림과 함께 복수를 피할 수 없다는 내용의 문구가 적혀 있다. 테헤란 AFP 연합뉴스

세줄 요약 미국이 이란산 원유 수입 중국 기업을 제재한 날, 중국산 미사일 300~400기가 이란으로 향한다는 로이터 보도가 나왔다. 트럼프 대통령은 놀랍다며 시진핑 주석이 무기 수출을 막겠다고 한 약속을 언급했고, 중국은 근거 없다고 반박했다. 미국, 이란산 원유 수입 중국 기업 제재 발표

중국산 미사일 300~400기 이란행 보도 제기

트럼프, 시진핑 약속 언급하며 놀랍다 반응

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지난 2월 발발한 이란전쟁이 끝날 기미가 보이지 않는 가운데 미국은 2주간의 공습 중단을 끝내고 다시 공격에 나섰다.29일(현지시간) 미국 정부가 이란 석유를 수입하는 중국에 대한 대규모 제재를 발표한 날 이란이 중국으로부터 미사일을 수입할 것이란 보도가 나왔다.로이터통신은 이날 어깨에 메고 발사하는 중국산 대공 방어 미사일 발사기 최대 400개 중 첫 번째 물량이 몇 주 안에 이란에 도착할 것이라고 보도했다.6000~7000만달러(약 8600억~1조원) 규모로 관측되는 이 거래는 중국산 QW-12 및 FN-16을 포함한 300~400개 휴대용 대공 방어 시스템(MANPADS)으로 알려졌다.이란과 중국 업체 사이의 중개는 홍콩에 본사를 둔 회사인 중칭 바오샹 인터내셔널 인베스트먼트가 맡았다고 통신은 전했다.무기 배송은 중국 서부 우루무치에서 항공으로 파키스탄을 거쳐 이란으로 운송될 예정이며, 파키스탄에서 이란까지는 육로를 이용한 운송 가능성이 높은 것으로 알려졌다.이란 외무부는 관련 보도에 침묵을 지켰으며 중국 외교부는 근거가 없다고 반박했다.이란은 지난 20년 동안 미사일, 드론, 레이더 등에 막대한 투자를 했지만, 어깨에 걸고 발사하는 로켓포와 같은 휴대용 방공 시스템이 게릴라전에서는 더 효과를 발휘하고 있다.지난 4월 미 공군의 F-15E 스트라이크 이글 전투기와 A-10 선더볼트 공격기를 추락시킨 것도 중국산 FN-16으로 추측되는 어깨 발사식 휴대용 미사일이었다.당시 F-15 전투기에서 탈출한 미군 조종사는 이란 영토 내로 떨어져 미군의 대규모 공중 수색·구조 작전을 통해 구출됐다.QW-12와 FN-16은 저공 비행 항공기 및 헬리콥터나 드론과 교전하도록 설계된 견착식 적외선 유도 지대공 미사일 시스템이다.어깨에 메고 발사하는 구조로 이동성이 좋아 전투 현장 주변에 신속하게 배치할 수 있다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 중국의 미사일이 이란으로 수출될 것이란 보도에 대한 질문에 “놀랍다. 물론 그런 일이 일어나기도 하지만 그래도 놀라운 일”이라고 답했다.이어 “시진핑 중국 주석은 (전쟁에) 참여하지 않겠다고 아주 단호하게 말했으며, (무기를 수출하면) 제가 상당히 실망할 거라는 걸 알고 있다”고 강조하며 9월 24일 미국에서 미중정상회담이 열리는 사실을 언급했다.앞서 트럼프 대통령은 시 주석에게 이란에 무기 판매를 하지 말 것을 요청하는 편지를 보냈으며, 그렇게 하겠다는 답장을 받았다고 밝힌 바 있다.한편 미 국무부는 이란산 원유를 중국으로 운송한 선박회사 8곳을 제재 대상으로 지정했다.