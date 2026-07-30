이집트서 미국 선박 피격...트럼프, 이란에 보복 예고

세줄 요약 이집트 다미에타 항구 인근 지중해에서 미국 소유 가스 저장 운반선과 그리스 선박이 드론 공격으로 추정되는 폭발을 겪었다. 배후는 확인되지 않았지만, 트럼프 대통령은 이란 소행 가능성을 거론하며 강한 보복을 예고했다. 이집트 인근 지중해서 미국 선박 드론 공격 추정

미국·그리스 선박 화재, 배후 세력은 미확인

트럼프, 이란 소행 시사하며 보복 공격 예고

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

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이집트 인근 지중해에 있던 미국 소유 선박이 드론 공격을 받았다. 공격 배후는 아직 밝혀지지 않았으나 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 소행 가능성을 시사하며 보복 공격을 예고했다.29일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 이집트의 지중해 다미에타 항구에서 폭발 사고가 발생하고 선박 두 척에 화재가 발생했다. 이 중 한 척은 미국 소유의 가스 저장 운반선이며, 다른 한 척은 그리스 소유인 것으로 전해졌다. 두 선박에 발생한 화재는 드론 공격에 따른 것이라고 영국 해양 보안 업체 앰브리는 밝혔다.이번 사건에 대해 아직 배후를 자처한 단체나 세력은 없다. 만약 이란의 소행으로 드러날 경우 호르무즈 해협과 홍해에 이어 지중해도 타깃 대상이 된 것이라 파장이 커질 전망이다.트럼프 대통령은 백악관 집무실에서 취재진에게 이번 사건에 대한 브리핑을 받았다고 밝히며, 구체적인 내용은 언급하지 않고 이란의 소행임을 시사했다. 그는 이번 사건이 “늘 반복되는 일”이라며 “이제 우리가 이란을 공격할 차례다. 매우 강력하게 공격할 것”이라고 말했다.트럼프 대통령은 이날 오전 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서도 욕설을 쓰면서 “우리는 (이란을) 두들겨 팰 것”이라고 말했다.