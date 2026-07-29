콧대 높던 푸틴 “이란 잘하더라?” 엄지척…‘모기함대’ 칭찬한 이유 [배틀라인]

세줄 요약 푸틴이 이란의 ‘모기 함대’ 효율을 공개 칭찬하며 대형함 무용론에 선을 그었다. 우크라이나 무인정은 러시아 흑해함대를 노보로시스크로 밀어냈고, 이란은 고속정·기뢰·미사일로 호르무즈 통항 비용을 끌어올렸다. 러시아는 소형함과 무인함, 핵잠수함을 함께 키우는 재편에 나섰다. 푸틴, 이란 모기 함대 효율 공개 칭찬

우크라 무인정·미사일, 러 흑해함대 압박

러시아, 소형함·무인함·핵잠수함 재편

[배틀라인 3줄 요약]

● 푸틴은 대형함 무용론에 선을 그으면서도 이란 ‘모기 함대’의 전투 효율을 공개적으로 평가했다.

● 우크라이나 무인정은 러시아 주력함을 노보로시스크로 밀어냈고, 이란 고속정·기뢰·미사일은 호르무즈 통항 비용을 끌어올렸다.

● 러시아는 야센-M급 핵잠수함 건조를 이어가면서 500t급 무인함과 소형 미사일함을 함께 운용하는 함대 재편에 착수했다.

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 격침된 흑해함대 모스크바함, 이란 모기함대를 인공지능 도구로 묘사한 자료. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 격침된 흑해함대 모스크바함, 이란 모기함대를 인공지능 도구로 묘사한 자료. 서울신문

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 26일(현지시간) 러시아 해군의 날을 맞아 상트페테르부르크 해군성 청사에서 열린 해군 고위 장교 간담회에 참석하고 있다. 2026.7.26 상트페테르부르크 TASS 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 26일(현지시간) 러시아 해군의 날을 맞아 상트페테르부르크 해군성 청사에서 열린 해군 고위 장교 간담회에 참석하고 있다. 2026.7.26 상트페테르부르크 TASS 연합뉴스

이미지 확대 이란 혁명수비대(IRGC)는 23일(현지시간) 성명을 통해 전날 호르무즈 해협에서 외국 상선 2척을 이란 영해로 나포했다고 밝혔다. 2026.4.23 IRGC 자료 닫기 이미지 확대 보기 이란 혁명수비대(IRGC)는 23일(현지시간) 성명을 통해 전날 호르무즈 해협에서 외국 상선 2척을 이란 영해로 나포했다고 밝혔다. 2026.4.23 IRGC 자료

이미지 확대 이란 혁명수비대(IRGC)는 23일(현지시간) 성명을 통해 전날 호르무즈 해협에서 외국 상선 2척을 이란 영해로 나포했다고 밝혔다. 2026.4.23 IRGC 자료 닫기 이미지 확대 보기 이란 혁명수비대(IRGC)는 23일(현지시간) 성명을 통해 전날 호르무즈 해협에서 외국 상선 2척을 이란 영해로 나포했다고 밝혔다. 2026.4.23 IRGC 자료

이란 혁명수비대 해군은 남부 해안의 동굴과 은닉기지에 수백척의 고속정과 고속공격정을 분산 배치했다. 해안 대함미사일과 기뢰, 무인기, 연안 감시망이 고속정 전력을 지원한다. 모기 함대는 이란의 연안 해상거부 작전에서 기동 타격을 맡는다.

이미지 확대 우크라이나 남부 오데사 해역에서 러시아의 흑해함대 기함인 모스크바함으로 추정되는 배가 기울며 침몰하고 있다.트위터 캡처 닫기 이미지 확대 보기 우크라이나 남부 오데사 해역에서 러시아의 흑해함대 기함인 모스크바함으로 추정되는 배가 기울며 침몰하고 있다.트위터 캡처

우크라이나는 2022년 넵튠 대함미사일로 흑해함대 기함 모스크바를 격침한 뒤 순항미사일과 무인수상정으로 러시아 함정과 세바스토폴 기지를 공격했다. 러시아는 주력함 상당수를 노보로시스크 등 흑해 동부로 옮기고 항만 차단물과 초계·방공·전자전 장비를 보강했다.

이미지 확대 28일(현지시간) 러시아 세베로드빈스크 조선소에서 야센-M급 신형 핵추진 다목적 잠수함 울리야노프스크함 진수식이 열리고 있다. 2026.7.28 러 국방부 닫기 이미지 확대 보기 28일(현지시간) 러시아 세베로드빈스크 조선소에서 야센-M급 신형 핵추진 다목적 잠수함 울리야노프스크함 진수식이 열리고 있다. 2026.7.28 러 국방부

서방 제재는 러시아의 추진체계와 전자부품 조달, 조선·정비 능력을 압박하고 있다. 러시아 군함은 제재 회피에 동원되는 그림자 선단 유조선 호위까지 맡았다. 나토 관계자들은 호위 임무가 늘면서 다른 작전에 투입할 수상함의 가용 일수가 줄었다고 평가한다.

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우크라이나는 사실상 정규 수상함대 없이 러시아 흑해함대의 작전반경을 줄였다. 이란은 소형 고속정과 기뢰·미사일을 앞세워 호르무즈 해협의 통항 위험을 높였다. 소형·분산 전력이 강대국 해군의 운용을 흔든 두 전장을 배경으로 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이란의 이른바 ‘모기 함대’를 공개적으로 거론했다.크렘린궁이 공개한 해군 장병 간담회 기록에 따르면 한 참석자는 미래 해전이 모기 함대 중심으로 바뀌고 대형함은 사라질지를 물었다. 푸틴 대통령은 모기 함대가 오래전부터 존재했다며 “중요한 것은 신기술과 현대식 무장”이라고 답했다. 러시아가 소형 함정에 칼리브르 순항미사일을 탑재한 사례를 들고, 더 작은 함정에도 신형 무기를 실을 수 있다고 설명했다. 이어 중동 전장에서 이란 모기 함대가 상당한 효율을 발휘했다고 평가했다.흑해함대는 우크라이나의 미사일과 무인수상정 공세에 밀려 주력함을 노보로시스크로 옮겼다. 푸틴 대통령은 대형함과 소형함의 병행 운용을 강조하며 소형 플랫폼의 무장과 임무를 확대할 여지를 열어뒀다.개별 고속정의 화력은 미 해군 구축함에 미치지 못한다. 그러나 여러 방향에서 소형 표적이 접근하고 미사일·드론·기뢰 위협까지 겹치면 미군은 탐지와 식별, 요격에 함정과 항공기, 정보자산을 대거 투입해야 한다.이란은 상선과 해군 함정의 통항 의지를 동시에 겨냥한다. 선박 한두 척을 공격하거나 나포할 위험만 유지해도 선사는 항로를 바꾸고 보험사는 위험 할증료를 올린다. 미국과 동맹국은 상선 호위와 연안 감시, 소해작전에 전력을 계속 투입해야 한다.이란은 지난 28일 기존 통항분리방식을 거부하는 새 호르무즈 통항안을 제시했다. 이튿날 혁명수비대는 유조선 3척을 정지시켰다고 주장했다. 푸틴 대통령이 언급한 ‘효율’은 소규모 전력으로 해협의 안전 통항에 필요한 비용과 시간을 끌어올린 작전 성과를 가리킨다.카네기국제평화재단 연구진은 우크라이나가 러시아 함대를 전멸시키지 않고도 공격 기능과 작전 범위를 제한한 상황을 ‘전략적 무력화’로 평가했다. 주력함이 크림반도에서 물러난 뒤 우크라이나는 일부 해상 수송로를 다시 열었다. 러시아는 공격에 투입할 전력을 항만 경계와 방어 임무로 돌렸다.우크라이나의 저가 공격은 러시아에 함정 이전과 항만 방어 강화, 초계 확대, 출동 축소를 강요했다. 무인정이 함정을 격침하지 못해도 출항 일정을 바꾸고 주력함을 항구에 묶으면 작전 효과가 발생한다. 무기 가격에 기지 이전과 방어 전력 운용 비용까지 더해지면서 러시아의 부담도 커졌다.흑해와 호르무즈에서는 소형 플랫폼이 대형함의 임무와 출동 일정을 흔들었다. 해상거부전의 무게중심도 함정 격침에서 출항 억제와 전력 분산으로 옮겨갔다.러시아 해군은 부얀-M급과 카라쿠르트급 소형 미사일함을 흑해와 발트해, 카스피해에서 운용해 왔다. 작은 선체에 칼리브르 순항미사일을 싣고 장거리 지상 타격을 수행하는 함정들이다. 푸틴 대통령이 간담회에서 언급한 소형 발사 플랫폼도 이 계열이다.부얀-M급과 카라쿠르트급은 장거리 정밀타격을 맡는 정규 전투함이다. 이란 혁명수비대 고속정은 단거리 기습과 나포, 기뢰 부설, 군집 위협에 특화됐다. 러시아 해군은 여기에 무인수상함과 연안 감시체계를 추가하기 시작했다.알렉산드르 모이세예프 러시아 해군 총사령관은 잠수함과 수중 물체를 탐색할 배수량 500t급 무인함이 현행 국가무장계획에 포함돼 건조 중이라고 밝혔다. 이 함정은 대잠수함 탐색과 수중 감시 임무를 맡으며 향후 러시아 해군 무인체계 개발의 기반으로 활용된다.같은 시기 세브마시는 프로젝트 885M 야센-M급 다목적 핵추진 잠수함 ‘울리야놉스크’를 건조동에서 반출했다. 수상 마무리 공사와 계류·항해 시험을 거친 뒤 북방함대에 배치된다.러시아는 북극해와 북대서양에서 핵잠수함 전력을 계속 확충하고, 연안과 대잠수함전에는 소형·무인 플랫폼을 투입하고 있다. 흑해에서는 연안 감시와 지휘통제, 대무인정 요격망 복구가 시급하다. 발트해에서는 나토 군수항로 감시, 카스피해에서는 러시아·이란 연계 항로 보호가 주요 임무로 떠올랐다.소형함과 무인정은 대형 수상함보다 건조 기간이 짧고 생산비도 적게 든다. 러시아 해군은 부족한 수상 전력을 빠르게 보충하면서 항만과 연안의 감시 범위를 넓힐 수 있다.우크라이나전에서는 항만 방어와 해상·공중 정보감시정찰, 지휘통제, 방공·전자전의 단절이 러시아 해군의 약점으로 드러났다. 새 플랫폼을 늘려도 센서와 데이터링크가 연결되지 않으면 함정의 생존성과 대응 속도는 개선되지 않는다.러시아는 이란산 샤헤드 무인기 설계를 게란 계열로 현지화해 우크라이나 방공망을 소모시키고 있다. 푸틴 대통령은 이번에는 이란의 해상 비대칭전을 공개적으로 언급했다. 이란은 드론과 탄약을 공급해온 데 이어 저가 전력을 대량 운용한 전훈도 러시아 해군의 검토 대상에 올랐다.미국과 나토는 연안 감시와 소해, 대무인정 방어전력을 보강하고 있다. 한국 해군도 연안 정보감시정찰과 무인전력, 항만방호를 연결해야 한다. 방산업계에는 무인수상정과 감시레이더, 지휘통제·전자전 장비를 함께 공급하는 연안방어체계 시장이 열리고 있다.푸틴 대통령은 핵잠수함 건조를 이어가는 한편 소형함의 무장을 강화하고 대형 무인함 개발에도 착수했다. ‘모기 함대’ 발언의 후속 조치는 흑해·발트해 함대 편제와 무인전력 배치, 신규 함정 발주에서 드러날 전망이다.