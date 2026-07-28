맘다니의 30% 할인마트 실험… 자본주의 심장부서 성공할까

월세·세금 없는 ‘공공마트’

이미지 확대 27일(현지시간) 미국 뉴욕 브루클린의 한 식품 물류창고를 방문한 조란 맘다니(왼쪽) 뉴욕시장이 바나나를 들어 보이며 ‘공공 식료품점’ 추진 계획을 발표하고 있다.

뉴욕 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 27일(현지시간) 미국 뉴욕 브루클린의 한 식품 물류창고를 방문한 조란 맘다니(왼쪽) 뉴욕시장이 바나나를 들어 보이며 ‘공공 식료품점’ 추진 계획을 발표하고 있다.

뉴욕 AFP 연합뉴스

세줄 요약 맘다니 뉴욕시장이 내년 말부터 2029년까지 5개 자치구에 공공 식료품점 5곳을 순차 개설했다. 농산물과 육류, 달걀을 시중가보다 30% 싸게 팔고, 부지 제공과 세금 면제로 운영을 돕는다. 물가 부담을 덜려는 생활비 대책이지만 상권 침해와 공공 배급 논란도 크다. 공공 식료품점 5곳 순차 개설 계획

필수 식재료 30% 할인 공급 구조

저소득층 집중 지원과 논란 확산

2026-07-29 10면

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조란 맘다니 뉴욕시장이 지난해 선거 핵심 공약으로 내걸었던 ‘공공 식료품점’의 구체적인 종합 계획이 공개됐다. ‘세계 자본주의의 심장’인 뉴욕에서 추진되는 민주사회주의 실험이 성공할지 이목이 쏠린다.맘다니 시장은 27일(현지시간) 기자회견을 열고 내년 말 브롱크스를 시작으로 2029년까지 5개 자치구에 시 소유 식료품점 5곳을 순차 개설하겠다고 밝혔다.농산물, 육류, 달걀 등 필수 식재료를 시중가보다 30% 저렴하게 상시 공급하는 구조로, 저소득층 밀집 지역 위주로 ‘핀셋 지원’을 강화한다. 이를 위해 뉴욕시는 매장 부지를 직접 제공하고 임대료와 재산세를 전액 면제하기로 했다.이번 정책은 민주사회주의자 출신인 맘다니 시장이 치솟는 물가를 잡기 위해 내놓은 핵심 생활비 대책이다. 맘다니 시장은 “가장 부유한 도시에서 그 어떤 시민도 가족을 먹여 살릴 비용을 걱정해선 안 된다”며 “30% 할인은 실질적인 경제적 혜택이 될 것”이라고 강조했다.맘다니 행정부는 다른 주 공공 마트의 실패 사례를 거울삼아 전문성을 갖춘 민간 유통 운영사에 매장 운영과 공급망 관리를 위탁한다. 가격 경쟁력을 위해 자체 브랜드(PB) 상품을 개발하되, 골목상권 침해를 막기 위해 필수 소비재 위주로 품목을 제한한다.매장 5개로 800만 시민의 물가를 잡기엔 규모가 턱없이 부족하다는 지적도 정면 돌파했다. 신선식품을 구하기 힘든 ‘식품 사막’과 저소득층 밀집 지역에 혜택을 몰아주는 전략이다. 실제로 첫 매장이 들어설 브롱크스와 인접한 맨해튼 이스트할렘 주민의 40%가 공공보조금(SNAP)을 받는 지역이다.노동자 계층을 위한 실질적인 구제책이라는 게 맘다니 시장 측 설명이지만, 공산주의식 배급이라는 비판과 지역 소상공인들의 상권 침해 우려도 상당하다. 공화당 소속 조안 아리올라 뉴욕시의원은 “약간의 할인 혜택을 주려고 7000만 달러 세금을 쓰는 것은 터무니없다”면서 “그 돈이면 뉴욕 시민 모두에게 코스트코 회원권을 주는 게 세금을 더 아끼는 길”이라고 비판했다.