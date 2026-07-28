좌파 대부냐, 젊은 우파냐… 브라질 대선 ‘색깔론’ 붙는다

중남미 블루타이드 향방은

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세줄 요약 오는 10월 브라질 대선은 4선에 도전하는 룰라 대통령과 전 극우 대통령의 아들 플라비우 보우소나루의 양자 대결로 굳어졌다. 룰라는 중국과 협력을 넓히며 미국 관세 정책을 비판했고, 보우소나루는 중남미 우파 결집 속에 지지를 모으고 있다. 룰라·보우소나루, 브라질 대선 좌우 진영 대결

룰라, 4선 도전과 친중·대미 견제 행보 강화

보우소나루, 중남미 우파 결집 속 추격전

2026-07-29 10면

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오는 10월 열리는 브라질 대선에서 ‘현직’ 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령과 ‘전직 극우 대통령의 아들’인 플라비우 보우소나루 자유당 후보가 선명한 좌우 색깔 대결을 벌인다. 중남미 국가들의 ‘우클릭 도미노’ 속에 치러지는 지역 맹주 브라질의 대선은 미주 대륙 전체의 헤게모니를 결정할 정치 이벤트가 될 전망이다.‘남미 좌파의 대부’로 불리는 룰라 대통령이 브라질 역사상 최초로 4선에 도전하는 가운데 지난 25일(현지시간) 보우소나루가 보수 야당 자유당의 대선 후보로 공식 지명되며 오는 대선 구도는 이들의 양자 대결로 사실상 결정됐다.룰라 대통령에 도전하는 보우소나루는 ‘남미의 트럼프’로 불렸던 자이르 보우소나루 전 대통령의 장남이다. 대선 불복 쿠데타 모의 혐의로 27년형이 확정돼 가택 연금 상태로 복역 중인 아버지의 후광을 등에 업고 대권에 도전한다. 4년 전 대선에서 룰라에게 패배한 아버지를 대신한 설욕전이기도 하다.앞서 보우소나루의 대선 후보 지명 행사는 ‘남미 우파 블록’의 결집장이었다. 행사에서는 또 다른 ‘남미 트럼프’인 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령이 참석해 룰라 대통령과 브라질의 진보 진영을 겨냥해 ‘도둑’, ‘죄수’라며 노골적으로 모욕했고, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 응원 영상 메시지로 보우소나루를 응원했다. 이 행사에 주변국 우파 지도자까지 참석한 것은 이번 브라질 대선이 가진 중요성 때문으로 풀이된다. 보우소나루가 대권을 잡는다면 중남미에 거세게 불고 있는 ‘블루타이드’(우파 집권 흐름)는 정점을 찍을 전망이다.룰라 대통령은 같은 날 시진핑 중국 국가주석에게 전화를 걸어 인공지능(AI), 에너지·광물 등 분야에서 협력 강화를 요청하는 친중·미국 견제 행보를 강화했다. 그는 27일 미국 대표 일간지 워싱턴포스트(WP)에 트럼프의 관세 정책을 비판하는 칼럼을 기고하기도 했다.일각에서는 선거가 가까워질수록 트럼프 행정부와 중남미 우파 진영이 브라질 대선에 더욱 노골적으로 간섭할 것이라는 전망도 나온다. 룰라 대통령이 WP 칼럼에서 “브라질의 운명은 외국의 간섭이나 굴종 없이 오직 브라질 국민만이 결정할 수 있다”고 밝힌 이유도 이 같은 전망을 우려했기 때문이라는 분석이다.한편 여론조사기관 다타폴랴가 지난 22~23일 2004명 대상으로 조사한 결과에 따르면 룰라 대통령은 보우소나루 후보와 결선 투표에 나설 경우 지지율 48% 대 43%로 앞서는 것으로 나타났다.