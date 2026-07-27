“우크라서 돌아온 북한군 김상사” 한국 어쩌나…곧 벌어질 일 [권윤희의 월드뷰]

세줄 요약 러시아가 북한군 3만명 추가 파병을 추진한다는 우크라이나 측 관측이 나왔다. 순환배치가 이어지면 실전 경험자는 주둔 병력보다 훨씬 늘 수 있다. 귀환 장교와 부사관이 교관으로 전환되면 드론·전자전·포병 전술이 북한군 전반으로 확산할 가능성이 크다. 러시아의 북한군 3만명 추가 파병 추진 관측

순환배치·귀환 교관 통해 실전 경험 확산 우려

한국군, 드론·전자전·포병 복합공격 대비 필요

[월드뷰 3줄 요약]

● 러시아가 북한군 3만명의 추가 파병을 추진한다는 우크라이나의 정보 판단이 제기된 가운데, 순환배치가 이어지면 실전 경험자는 주둔 병력보다 훨씬 늘어날 수 있다.

● 북한군 귀환 간부가 교관으로 투입되면 현대전 경험은 전군으로 확산할 가능성이 있다.

● 한국군은 북한의 드론·전자전·장사정포·미사일 복합공격에 대비해 표적정보와 화력의 연계, 지휘통신망 생존성, 저비용 대드론 방어체계를 실전적으로 검증해야 한다.

이미지 확대 30일(현지시간) 고려인 3세 방송인이자 정치인인 마리나 김(42)은 “전 세계 독점”이라며 쿠르스크에서 직접 만난 북한군 동영상을 공개했다. 사진은 러시아 노래 ‘까츄샤’를 열창하는 북한 병사 모습. 2025.4.30 마리나 김 닫기 이미지 확대 보기 30일(현지시간) 고려인 3세 방송인이자 정치인인 마리나 김(42)은 “전 세계 독점”이라며 쿠르스크에서 직접 만난 북한군 동영상을 공개했다. 사진은 러시아 노래 ‘까츄샤’를 열창하는 북한 병사 모습. 2025.4.30 마리나 김

이미지 확대 29일(현지시간) 러시아 관영 리아 노보스티 통신은 “러시아군과 북한군 합동 전투 작전 영상”이라며 64초짜리 시각 자료를 공개했다. 통신은 이어 “북한군이 우크라이나군으로부터 쿠르스크 수잔스키 지역을 해방하는 작전에 참여했다”라고 전했다. 사진은 관련 영상 일부. 2025.4.29 리아 노보스티 닫기 이미지 확대 보기 29일(현지시간) 러시아 관영 리아 노보스티 통신은 “러시아군과 북한군 합동 전투 작전 영상”이라며 64초짜리 시각 자료를 공개했다. 통신은 이어 “북한군이 우크라이나군으로부터 쿠르스크 수잔스키 지역을 해방하는 작전에 참여했다”라고 전했다. 사진은 관련 영상 일부. 2025.4.29 리아 노보스티

이미지 확대 30일(현지시간) 고려인 3세 방송인이자 정치인인 마리나 김(42)은 “전 세계 독점”이라며 쿠르스크에서 직접 만난 북한군 동영상을 공개했다. 영상에는 러시아군과 드론 대응, 전자전 상황 적응 등 현대전 전술 훈련 중인 북한군 모습이 담겼다. 2025.4.30 마리나 김 닫기 이미지 확대 보기 30일(현지시간) 고려인 3세 방송인이자 정치인인 마리나 김(42)은 “전 세계 독점”이라며 쿠르스크에서 직접 만난 북한군 동영상을 공개했다. 영상에는 러시아군과 드론 대응, 전자전 상황 적응 등 현대전 전술 훈련 중인 북한군 모습이 담겼다. 2025.4.30 마리나 김

이미지 확대 러시아와 북한이 북한군 파병을 공식 인정한 가운데, 러시아 국방부가 서부 쿠르스크에서 전투 훈련 중인 북한군 영상을 공개했다고 베스티 등 러시아 언론이 28일(현지시간) 보도했다. 사진은 영상 일부. 2025.4.28 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 러시아와 북한이 북한군 파병을 공식 인정한 가운데, 러시아 국방부가 서부 쿠르스크에서 전투 훈련 중인 북한군 영상을 공개했다고 베스티 등 러시아 언론이 28일(현지시간) 보도했다. 사진은 영상 일부. 2025.4.28 텔레그램

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러시아가 북한군 3만명을 추가로 불러들이려 한다는 우크라이나의 정보 판단이 나왔다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 25일(현지시간) 러시아가 지난달부터 우크라이나와 인접한 남서부 보로네시주에서 북한군 수용을 준비했다고 주장했다. 북한이 탄도미사일 발사대를 추가로 러시아에 보낼 채비를 하고 있으며, 러시아는 북한의 전쟁 수행 능력과 무기 개량을 지원하고 있다고도 했다.이에 대해 정부는 27일 “북러 군사협력 동향을 면밀히 주시하고 있다”면서도 관련 정보는 확인하지 않았다.이번 북한군 3만명 추가 파병설은 최선희 북한 외무상이 모스크바에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나고 세르게이 라브로프 외무장관과 전략대화를 한 직후 나왔다. 올 하반기로 관측되는 김정은 북한 국무위원장의 모스크바 방문을 계기로 북한군 추가 파병이 공식화할 것이라는 전망에 무게가 실리는 이유다.추가 파병 및 순환배치 등을 통해 특정 시점의 주둔 병력보다 훨씬 많은 북한군이 실전 투입됐다가 복귀할 경우, 이들의 현대전 경험이 한반도 안보에 미칠 파장은 상당할 것으로 우려된다.북한군이 러시아에서 익힌 드론·전자전·포병 운용술을 교리와 훈련에 반영할 경우 한국이 마주할 위협은 달라진다.애초 쿠르스크 전투에 투입된 북한군은 약 1만 4000명으로 추산된다. 추가 3만명 파병설이 현실화하면 북한은 기존 파병 규모의 두 배가 넘는 병력을 새로 보낼 수 있다. 이 병력을 2~3개월마다 교체·순환 배치하면 실전 경험 누적 병력은 10만명을 웃돌 수 있다.북한군은 6·25전쟁 이후 처음으로 고강도 국가 간 전쟁에 대규모 병력을 투입했다. 소형 무인기를 활용한 감시정찰과 타격, 전자전 환경에서의 지휘통신, 무인기 기반 포병 사격보정, 지뢰지대 돌파, 전상자 후송과 병력 순환·보충 등을 훈련장이 아닌 전장에서 경험하고 있다.11개국으로 구성된 다자제재모니터링팀(MSMT)은 러시아군이 북한군에 포병과 무인기 운용, 진지·참호 소탕 등 전선 투입에 필요한 훈련을 했다고 밝혔다. 우크라이나 국방정보총국은 북한군이 정찰·공격용 드론과 전자전 장비 운용에도 참여했다고 주장했다.초기 전투에서 북한군은 중대·대대급 병력을 한 축선에 집중했다. 우크라이나군의 드론과 포병에 큰 피해를 봤지만 병력 밀도가 낮은 일부 방어선을 압도하기도 했다.영국 왕립합동군사연구소(RUSI)에 따르면 북한군은 체력과 공격성, 부대 결속력을 보였으나 초기 병력의 약 4분의 1을 잃은 뒤 러시아군의 소부대 단위 분산·침투 전술을 받아들이기 시작했다. 병력을 밀집 운용하면 드론에 포착되고 포병과 자폭드론의 표적이 된다는 사실을 대규모 사상자를 치르며 익힌 것이다.반대로 보병을 소부대 단위로 분산하고 정찰드론과 포병화력을 연동하면 적은 인원으로도 방어선의 빈틈을 공략하기 쉬워진다. 북한군에는 성공한 공격뿐 아니라 병력을 잃은 과정도 전술을 수정하는 자료가 된다. 우크라이나전은 북한군에 드론을 운용하는 방법과 함께 드론에 탐지되지 않고 생존하는 방법도 가르치고 있다.물론 사상자가 늘면 경험을 전수할 병력이 돌아오지 못한다는 한계가 있다. 러시아군이 북한군을 소모적인 보병 돌격에만 쓰거나 핵심 정보체계 접근을 막으면 학습 범위도 좁아진다. 미국 전쟁연구소(ISW)는 이런 운용이 북한군의 전문전술 습득과 조직 차원의 학습을 제한할 수 있다고 평가했다.전장에서 배운 전술이 북한군 전체로 저절로 확산하는 것도 아니다. 개인의 경험을 전투력으로 바꾸려면 귀환한 장교와 부사관, 드론·통신·포병 요원을 교관으로 배치해야 한다. 전투에서 확인된 전술적 결함과 개선책을 교범 및 교육훈련에 반영하고 필요한 장비와 부대 편성도 바꿔야 한다.북한군의 중앙집권적 지휘문화는 이런 변화에 걸림돌이 될 수 있다.드론이 상시 감시하는 전장에서는 소부대 지휘관이 병력을 신속히 분산하고 화력 지원을 요청해야 한다. 상급부대의 지시를 기다리는 지휘방식으로는 짧아진 표적 탐지·타격 주기에 대응하기 어렵다.다만 김 위원장이 무인기와 인공지능의 군사적 활용을 주요 국방 과제로 제시한 점은 전장 경험의 제도화를 촉진할 수 있다. 귀환 장병이 교관요원과 교리 발전 인력으로 활용될 수 있다.북한군은 러시아 전장에서 무인기로 표적 좌표를 확보해 포병부대에 전달하고, 타격 뒤 피해를 확인하는 절차도 습득했을 것으로보인다. 이 경험을 장사정포와 미사일 운용에 접목하면 표적을 발견한 뒤 화력을 투입하기까지 걸리는 시간을 줄일 수 있다.북한군이 러시아에서 익힌 전술을 반영하면 한반도 유사시 공격 양상도 달라질 수 있다. 가능한 시나리오 가운데 하나는 정찰드론으로 표적을 찾고 자폭드론과 전자전 장비로 레이더·통신망을 교란한 뒤 장사정포와 탄도미사일 화력을 집중하는 방식이다. 특수전 병력을 시차를 두고 투입하면 한국군의 탐지·결심·요격 자원을 분산시키고 방공망에 과부하를 줄 수 있다.물론 쿠르스크 전술을 그대로 옮기기는 어렵다. 한반도는 우크라이나 동부 평원보다 산악이 많고 군사분계선 일대에 병력과 감시자산이 집중돼 있다. 북한군의 지휘방식도 소부대의 신속한 병력 분산과 화력 요청을 제약할 가능성이 있다. 그러나 드론 정찰과 포병 사격보정, 전자전 대응을 기존 장사정포·미사일 전력에 접목하는 것만으로도 수도권과 전방 지휘시설에 대한 기습·집중타격 위협은 커질 수 있다.한미연합군은 공군력과 감시정찰·정밀타격 전력에서 우위를 갖고 있다. 그러나 다수의 소형 무인기와 전자전 장비, 장사정포와 탄도미사일이 함께 투입되면 대응은 복잡해진다. 북한이 저가형 드론을 먼저 보내 방공레이더의 가동을 유도해 위치를 노출시키거나 요격자산을 소모시킨 뒤 미사일과 장사정포를 투입하면 기존 방공전력만으로 모든 표적에 대응하기 어렵다.한국군의 드론 교육도 조종 숙달을 넘어 표적정보와 화력의 연계에 초점을 맞춰야 한다. 정찰드론이 확보한 좌표가 포병·항공·미사일 부대에 전달되는 데 걸리는 시간과 전파 교란 상황에서 지휘통신망이 유지되는지를 실기동훈련에서 확인해야 한다. 소형 드론은 전자전 장비와 기관포, 레이저 등으로 막고 탄도미사일에는 방공유도탄을 투입하는 다층 방어체계도 필요하다.귀환 장병이 교관으로 배치되고 북한군의 드론·포병 교범과 부대 편성이 바뀐다면 러시아에서 얻은 경험이 전군 차원으로 확산하고 있다는 신호로 볼 수 있다. 한국군은 러시아에 주둔한 북한군의 규모뿐만 아니라, 귀환 병력의 보직과 북한군의 교범·훈련·편제 변화까지 추적해야 한다. 우크라이나전에서 얻은 경험이 북한군의 작전계획과 훈련체계에 반영되면 한반도에서 마주할 위협도 달라질 전망이다.