“韓증시는 카지노…도박꾼 된 개미들, 깊이 빠져들었다” 삼전닉스 레버리지 ‘저격’

세줄 요약 영국 이코노미스트가 급등락을 반복한 한국 증시를 카지노에 비유하며 개인투자자의 공격적 레버리지 투자를 도박에 가깝다고 지적했다. AI 열풍과 삼성전자·SK하이닉스 강세가 상승을 이끌었지만, 단일종목 레버리지 ETF 과열이 변동성을 키웠다고 봤다. 이코노미스트, 한국 증시 카지노 비유

개인투자자 레버리지 투자 과열 지적

금융당국, 단일종목 ETF 규제 강화

이미지 확대 코스피와 코스닥이 모두 급락한 24일 서울 하나은행 본점에서 직원들이 증시와 환율을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전장 대비 406.27포인트(5.72%) 내린 6,690.62에 거래를 마쳤다. 코스닥지수도 전장보다 42.06포인트(5.32%) 내린 748.22에 장을 마쳤다. 2026.7.24 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피와 코스닥이 모두 급락한 24일 서울 하나은행 본점에서 직원들이 증시와 환율을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전장 대비 406.27포인트(5.72%) 내린 6,690.62에 거래를 마쳤다. 코스닥지수도 전장보다 42.06포인트(5.32%) 내린 748.22에 장을 마쳤다. 2026.7.24 연합뉴스

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영국 경제지 이코노미스트가 최근 급등락을 반복하는 한국 증시에 대해 “카지노와 같다”고 비유하면서 개인 투자자의 공격적인 레버리지 투자를 두고 “도박꾼”이라고 지적했다.지난 23일(현지 시간) 영국 이코노미스트는 최근 한국 증시의 급격한 변동과 개인투자자의 레버리지 투자를 집중적으로 조명했다.이코노미스트는 ”한국 투자자들에게는 그야말로 파란만장한 여정이었다“며 ”코스피지수는 2025년 초 이후 거의 3배로 뛰었지만 지난 6월 이후 약 25% 하락했다“고 밝혔다.이어 개인투자자를 ‘충동적 도박꾼’에 빗대며 금융당국이 개인투자자의 투기적 거래로 시장이 지나치게 과열되는 상황을 우려하고 있다고 설명했다.매체는 한국 증시가 급등한 가장 큰 배경으로 인공지능(AI) 열풍을 꼽았다. 삼성전자와 SK하이닉스가 AI 데이터센터 구축에 필요한 메모리 반도체를 공급하는 세계 최대 업체들이라는 점이 투자 수요를 끌어들였다는 분석이다.두 기업의 시가총액을 합하면 약 2조 달러(약 2930조원)에 달한다. 최근에는 두 기업의 주식과 관련 상품 거래가 한국 증시 전체 거래량의 80% 이상을 차지한 날도 있었다.이코노미스트는 ”한국 반도체 기업들이 놀라울 정도로 좋은 실적을 내고 있으며 사람들이 투자하고 싶어 하는 것도 이해할 만하다“면서도 개인투자자의 공격적인 투자 성향과 레버리지 ETF로 인한 변동성 확대 문제를 지적했다. 한국 개인투자자들은 올해 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 약 100억 달러(약 14조 6000억원)를 투자한 것으로 나타났다.레버리지 ETF는 매일 목표 배율을 맞추기 위해 기초자산 가격이 오르면 추가로 매수하고 내리면 매도하는 식으로 자산을 재조정한다. 이러한 구조는 변동성이 큰 시장에서 투자자의 비용 부담을 키우고 주가의 급등락까지 증폭할 수 있다고 이 매체는 설명했다.특히 매체는 삼성전자나 SK하이닉스 등 하나의 종목만 추종하는 단일종목 레버리지 ETF를 가장 위험한 상품으로 지목했다.이코노미스트는 ”한국 투자자들은 이미 이 매력적인 신상품에 깊이 빠져들었다“며 ”금융당국이 이제 와서 아무리 후회하더라도 한국 투자자들을 카지노 밖으로 끌어내기는 쉽지 않을 것“이라고 내다봤다.한편 금융당국은 오는 31일부터 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN)의 기본예탁금을 기존 1000만원에서 3000만원으로 높이기로 했다. 당초 8월 시행할 예정이었지만 시장 안정을 위해 시행 시기를 앞당겼다.