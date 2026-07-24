“女정치인, 과거 성인배우로 일했다” 무려 2년간 활동…콜롬비아 ‘발칵’

세줄 요약 콜롬비아에서 전직 성인영화 배우 데이시 오르티스가 상원의원으로 취임했다. 그는 과거 2년간 성인 콘텐츠 업계에서 활동한 뒤 정계에 입문했고, 현재는 종사자들의 권리 보호와 법적 안전장치를 요구하고 있다. 비판도 있지만 사회적 편견을 바꿔야 한다고 말한다. 전직 성인배우 오르티스, 콜롬비아 상원 취임

성인업계 종사자 권리 보호와 법적 장치 주장

사회적 편견과 이중잣대에 대한 공개 반박

이미지 확대 콜롬비아 좌파 진보주의 연합(정당)인 ‘빠크토 이스또리꼬(Pacto Histórico)’ 소속 상원의원으로 공식 취임한 데이시 알레한드라 오마냐 오르티스. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 콜롬비아 좌파 진보주의 연합(정당)인 ‘빠크토 이스또리꼬(Pacto Histórico)’ 소속 상원의원으로 공식 취임한 데이시 알레한드라 오마냐 오르티스. 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

성인 업계 종사자들의 권리를 위해 싸우겠다는 공약을 내걸었던 전직 성인영화 배우가 콜롬비아 상원의원에 당선됐다.24일 콜롬비아 라 오피니온에 따르면 데이시 알레한드라 오마냐 오르티스(33)는 지난 20일(현지시간) 콜롬비아 수도 보고타에서 열린 취임식에서 좌파 진보주의 연합(정당)인 ‘빠크토 이스또리꼬(Pacto Histórico)’ 소속 상원의원으로 공식 취임했다.기자 출신인 오르티스는 과거 ‘행크’라는 예명으로 포르노 업계에서 일했다. 그는 2017년 성인 콘텐츠 업계에 뛰어들어 2년간 활동한 뒤 업계를 떠나 정계에 입문했다.그는 지난 3월 노르테데산탄데르주에서 실시된 선거를 통해 당선됐고, 현재 성인 콘텐츠 제작자들의 권리를 보장하기 위해 목소리를 내고 있다. 오르티스는 선거 승리 후 “국민들이 나를 포용해 준 기분이다”라고 소감을 밝힌 바 있다.오르티스는 성인 산업 종사자들이 기업이나 중개업체로부터 부당한 대우를 받지 않으려면 법적 보호가 필요하다고 주장해 왔다. 그는 선거 운동을 하면서 “잘못된 정보와 편견, 이중잣대 때문에 누구도 이 분야를 위해 목소리를 내지 않았고, 이로 인해 노동자들이 국가의 보호를 받지 못했다”고 강조했다.그러나 전직 성인배우가 공직을 맡는 것을 두고 비판의 목소리도 나오고 있다. 이와 관련해 오르티스는 “왜 성인 산업에 종사했던 여성이 국민을 대변하는 공직에 나오면 안 되느냐”고 반문하며 과거 성인영화 배우에서 이탈리아 정치인으로 변신한 일로나 슈탈러(치치올리나)를 언급했다.이어 “사회는 성인 콘텐츠를 소비하면서 정작 그 업계에서 일한 사람들이 권력의 공간에서 목소리를 낼 기회는 박탈한다”고 지적했다.오르티스는 성폭력 예방 조치를 위한 캠페인도 벌이고 있다. 그는 “정치적 변화는 이제 시작됐다. 아직 갈 길이 멀지만 중요한 것은 어떠한 방식으로든 첫걸음을 내디뎠다는 것”이라고 밝혔다.