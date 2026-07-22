젤렌스키, 결국 군 총사령관 교체

시르스키 물러나고 드라파티 기용

‘영웅’ 페도로프 전 국방 해임 두고

국민 시위 등 민심 악화되자 경질

이미지 확대 신임 우크라이나 군 총사령관으로 임명된 미하일로 드라파티 육군 소장.

키이우 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 신임 우크라이나 군 총사령관으로 임명된 미하일로 드라파티 육군 소장.

키이우 로이터 연합뉴스

세줄 요약 젤렌스키 대통령이 국방장관 경질에 반발한 군인과 시민들의 거센 시위에 밀려 군 총사령관을 교체했다. 시르스키를 해임하고 신망 높은 드라파티 소장을 임명했으며, 개혁파 장관 해임이 정권 부담으로 번졌다. 국방장관 경질 반발로 군 수뇌부 전격 교체

시르스키 해임, 신망 높은 드라파티 임명

드론 개혁 후폭풍 속 정권 부담 확산

2026-07-23 12면

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볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 젊은 개혁파 국방장관의 경질에 반발하는 장병들과 국민들의 거센 분노에 결국 무릎을 꿇었다. 젤렌스키 대통령은 21일(현지시간) 올렉산드르 시르스키(60) 군 총사령관을 전격 해임하고 후임으로 올해 43세의 소장파 지휘관인 미하일로 드라파티 합동전력사령관(소장)을 임명했다.가디언 등 외신들은 드라파티 신임 총사령관이 군 안팎에서 신망이 두텁고 대중적인 인기가 높은 편이라고 보도했다. 그는 특히 2014년 돈바스 전쟁 당시 친러 분리주의 세력이 구축한 마리우폴 바리케이드를 보병전투차량으로 돌파해 우크라이나 전역에 명성을 떨쳤다.이번 군 수뇌부 전격 교체는 ‘드론 영웅’으로 추앙받던 미하일로 페도로프(35) 전 국방장관의 해임 사태가 도화선이 됐다. 앞서 젤렌스키 대통령은 군부 내 극심한 알력을 이유로 페도로프 장관을 경질했으나 이에 분노한 시민과 군인들이 수도 키이우를 비롯한 전국 각지에서 엿새 동안 격렬한 시위를 벌이며 정권 퇴진 위기로까지 확산했다.마케팅 전문가 출신의 페도로프 전 장관은 지난 1월 취임한 지 반년여 만에 장거리 드론 전술을 도입해 전쟁의 판도를 바꿔놓은 혁신가다. 그는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)에게 직접 호소해 전쟁 초기 최전선에서 수만 개의 위성 인터넷 서비스 ‘스타링크’를 사용할 수 있도록 조치했다.또한 페도로프 전 장관은 소련식 관료주의 적폐를 해소하기 위해 군인 100만명의 복무 계약과 징집 절차를 투명하게 개혁했다. 그는 ‘드론 군대: 보너스’ 프로젝트를 추진해 러시아 병사 사살이나 장비 파괴 실적에 따라 확실한 보상을 부여함으로써 전쟁의 흐름을 뒤집었다.하지만 페도로프 전 장관이 추진한 군대 개혁은 전권을 쥐고 만기친람식 지휘를 고수하는 시르스키 총사령관과 정면으로 부딪혔다. 시르스키 총사령관은 2022년 전쟁 초기 수도 키이우 방어전에서 결정적인 공을 세웠으나, 이후 돈바스 지역 전투에서 무리한 돌격 명령으로 대규모 사상자를 방치해 내부에서 ‘도살자’란 오명을 얻었다.페도로프 전 장관은 신임 드라파티 총사령관의 임명에 대해 “러시아와의 싸움에 새로운 희망을 불어넣었다”라며 “전쟁을 성공적으로 마무리하기 위해 전장의 로봇화 속도를 더욱 높여야 한다”고 강조했다.한편 월스트리트저널(WSJ)은 드라파티 신임 총사령관의 임명 소식이 전해진 지 불과 몇 시간 만에 러시아 국립수사위원회가 그를 수배자 명단에 올렸다고 보도했다.