“멋진 한방” 트럼프 발사 예고한 이란 곡괭이산은 어떤곳

지하 100m 화강암 요새 곡괭이산

벙커버스터 관통탄에도 ‘난공불락’

이미지 확대 2026년 6월 이란의 지하 핵시설 곡괭이산에서 트럭이 오가고 있다. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2026년 6월 이란의 지하 핵시설 곡괭이산에서 트럭이 오가고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 지하에 있는 이란의 핵 시설을 파괴한 미국의 GBU-57F/B 대형관통폭탄은 ‘벙커 버스터’로 불린다. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 지하에 있는 이란의 핵 시설을 파괴한 미국의 GBU-57F/B 대형관통폭탄은 ‘벙커 버스터’로 불린다. 서울신문 DB

이미지 확대 이란 곡괭이산 지하 핵시설. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이란 곡괭이산 지하 핵시설. 로이터 연합뉴스

세줄 요약 트럼프 대통령이 이란 지하 핵시설 곡괭이산을 조만간 강력히 타격하겠다고 거듭 예고했다. 해발 1600m 산 아래 100m 깊이로 파인 시설은 IAEA 사찰도 받지 않았고, 원심분리기와 농축물질이 옮겨졌다는 관측이 나왔다. 트럼프, 이란 곡괭이산 타격 재차 예고

지하 100m 핵시설, IAEA 사찰 미실시

벙커버스터 비용·효과 두고 회의론 확산

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“곡괭이산을 곧 제거할 겁니다. 이란 측에 준비하라고 전해줘요.”도널드 트럼프 미국 대통령이 일주일 만에 다시 이란 지하 핵시설인 곡괭이산 공격을 예고하면서 이곳에 관한 관심이 집중되고 있다.트럼프 대통령은 지난 13일 보수 방송인 휴 휴잇과의 인터뷰에 이어 21일(현지시간) 조셉 아운 레바논 대통령과의 공동 기자회견에서 “우리는 조만간 그 지역을 매우 강력하게 타격할 것”이라고 말했다.곡괭이산은 지난해 6월 미국이 벙커버스터 폭탄으로 이란의 핵 시설을 공습했던 ‘12일 전쟁’에서 공격받지 않은 곳으로 아직 국제원자력기구(IAEA)의 사찰을 받은 적도 없다.‘12일 전쟁’ 당시 미국은 이란 핵 시설 3곳을 공습했는데 곡괭이산은 이 가운데 한 곳인 나탄즈와 2㎞ 떨어진 곳에 있다.해발 약 1600m의 곡괭이 산은 이란에서는 콜랑산으로 불리며 ‘12일 전쟁’ 이후 수천 대의 원심분리기와 60%로 농축된 핵물질이 이전된 것으로 관측된다.페르시아어 이름인 콜랑산 역시 곡괭이를 의미하는데, 이는 고대에도 단단한 화강암 산을 파는 것이 어려웠음을 보여준다.곡괭이산에는 화강암 기반 아래 지하 100m까지 파서 핵 시설을 건설해 미군의 벙커버스터 관통 폭탄으로도 매우 공습이 어려운 것으로 분석된다.이스라엘 현지 언론인 예루살렘포스트는 “이란은 곡괭이산 시설이 첨단 원심분리기 생산 및 조립 공장일 뿐, 실제 핵연료 농축 시설이 아니라고 주장하고 있다”면서 “하지만 이란 당국은 IAEA 사찰단의 시설 접근을 막고 있다”고 전했다.IAEA는 이란이 2021년 곡괭이산에서 “핵 활동을 할 의향이 있다”는 의사를 발표했다고 밝혔다.트럼프 대통령은 곡괭이산에 대해 우주군을 이용해 감시하고 있다면서 “크고 멋지며 묵직한 한 방을 날릴 만한 과녁”이라고 지적했다.또 이란이 곡괭이산으로 핵 원심분리기를 옮겼는지에 대해선 “아마 그랬을 수도 있다”면서도 “핵 물질이 없다면 그건 아무 의미가 없다”고 강조했다.곡괭이산의 핵 시설은 2020년 인근 나탄즈의 지상 우라늄 농축 시설이 공격으로 손상되자 민감한 장비 보관 시설로 개발됐다.핵 문제를 다루는 싱크탱크인 과학국제안보연구소(IIAS)에 따르면 지난 15개월 동안 곡괭이산에서는 트럭 통행, 터널 보강 공사, 보안 경계선 설치 등의 활동이 꾸준히 이어졌다.하지만 곡괭이산 타격이 한 발당 수십 억원을 호가하는 벙커버스터 타격으로 ‘비용 대비 효과’를 거둘지에 대해서는 비관적 시각도 있다.지난해 ‘12일 전쟁’에서 미국은 지하 60m까지 관통하는 13t 이상의 벙커버스터 14발로 이란 핵 시설 3곳을 타격했지만, 원심분리기를 모두 파괴하지 못해 곡괭이산으로 옮겼다는 의혹을 낳고 있기 때문이다.따라서 미국의 벙커버스터 재고가 거의 바닥난 상황에서 곡괭이산 타격은 ‘12일 전쟁’보다 훨씬 더 복잡한데다 상당한 시간과 비용이 소모될 것으로 이스라엘 언론 와이넷은 전망했다.