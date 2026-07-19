호르무즈 해협 이어 홍해까지 막히나… 중동 원유 공급망 비상

후티 반군, 휴전 깨고 봉쇄 준비 관측

사우디 수출 못 하면 세계 경제 타격

이미지 확대 미 중부사령부가 공개한 이란 공습 장면 미국과 이란의 무력 충돌 닷새째인 15일(현지시간) 미군 중부사령부가 이란의 순항미사일 시설을 공격해 호르무즈 해협 민간 상선 공격 수행 능력을 약화시켰다고 밝혔다. 중부사령부는 이날 소셜미디어 엑스(X)에 “이란을 겨냥한 오전 공습을 단행했다. 작전은 미 동부 표준시 기준 오전 7시 30분에 최종 완료됐다”고 발표했다. 2026.7.15 미 중부사령부 엑스 캡쳐 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미 중부사령부가 공개한 이란 공습 장면 미국과 이란의 무력 충돌 닷새째인 15일(현지시간) 미군 중부사령부가 이란의 순항미사일 시설을 공격해 호르무즈 해협 민간 상선 공격 수행 능력을 약화시켰다고 밝혔다. 중부사령부는 이날 소셜미디어 엑스(X)에 “이란을 겨냥한 오전 공습을 단행했다. 작전은 미 동부 표준시 기준 오전 7시 30분에 최종 완료됐다”고 발표했다. 2026.7.15 미 중부사령부 엑스 캡쳐 연합뉴스

세줄 요약 이란 지원을 받는 후티 반군이 사우디와의 휴전을 깨며, 호르무즈 해협 대안이던 홍해 원유 수출로도 위기가 번졌다. 바브엘만데브 해협까지 봉쇄되면 중동 공급망이 동시에 흔들리고 세계 경기침체 우려도 커진다. 후티 반군, 사우디와 휴전 깨고 공항 폭격

홍해 우회 원유 수출로까지 봉쇄 우려 확산

호르무즈·바브엘만데브 동시 차질 가능성

2026-07-20 14면

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이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군이 미국 및 사우디아라비아와 맺은 휴전을 깨면서 호르무즈 해협의 대안인 홍해를 통한 원유 수출도 위기를 맞을 것이라는 우려가 나온다.월스트리트저널(WSJ)은 17일(현지시간) 사우디가 호르무즈 해협 봉쇄에 대응해 홍해를 통한 원유 수출을 확대해왔지만, 후티와의 휴전 체제가 흔들리면서 이같은 대책이 위협을 받고 있다고 보도했다.사우디아라비아는 중동전쟁 여파로 호르무즈 해협이 봉쇄된 뒤 바브엘만데브 해협을 거치는 홍해 항로를 우회로로 활용해왔다. 이 경로를 활용해 사우디는 전체 원유 수출량을 하루 약 460만배럴 수준으로 유지할 수 있었다.하지만 후티가 소말리아 무장 테러조직 알샤바브와 공조해 홍해 입구인 바브엘만데브 해협 봉쇄를 준비하고 있다는 관측이 나오며 이같은 우회로까지 막히는 게 아니냐는 우려가 제기된다. 호르무즈 해협이 재봉쇄된 데 이어 바브엘만데브 해협까지 봉쇄되면 전세계 물류·에너지 동맥인 두 해협이 동시에 막히게 된다. 영국 경제분석기관 캐피털이코노믹스는 두 해협이 동시에 장기간 차질을 빚거나 사우디 송유관·항만 시설이 심각한 피해를 볼 경우 세계가 경기침체에 빠질 수 있다고 전망했다.후티 반군은 중동전쟁 발발 이후 미국이 아닌 이스라엘을 겨냥해 미사일과 드론을 발사하며 형식적으로만 참전했다. 하지만 지난 13일 후티 반군이 사우디 공항을 폭격하면서 2022년 사우디와 후티 사이에 맺은 휴전 협정이 4년 만에 깨졌다. 사우디가 알리 하메네이 이란 전 최고지도자 장례식에 참석한 후티 대표단을 겨냥해 먼저 예멘 사나공항을 폭격했고, 이에 후티 반군이 반격했다.