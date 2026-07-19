트럼프 “캐나다 산불 연기에 관세”… 무역 갈등 ‘기름’ 붓는다

캐나다 전역서 산불 900여건 발생

뉴욕·미시간 등 대기질 ‘위험 경보’

트럼프 “산림 관리에 책임 물을 것”

기존 관세에 오염 비용 추가 ‘압박’

캐나다 “美 산불 때 도왔는데” 반발

이미지 확대 산불 스모그에 갇힌 ‘자유의 여신상’ 캐나다 전역에서 발생한 대규모 산불로 인한 연기가 미국으로 확산하면서 대기질이 악화한 가운데 지난 16일(현지시간) 뉴욕을 상징하는 ‘자유의 여신상’이 짙은 연무에 가려져 있다.

뉴욕 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 산불 스모그에 갇힌 ‘자유의 여신상’ 캐나다 전역에서 발생한 대규모 산불로 인한 연기가 미국으로 확산하면서 대기질이 악화한 가운데 지난 16일(현지시간) 뉴욕을 상징하는 ‘자유의 여신상’이 짙은 연무에 가려져 있다.

뉴욕 AFP 연합뉴스

세줄 요약 트럼프 대통령이 캐나다 산불 연기로 미국 대기질이 나빠졌다며 오염 비용을 기존 관세에 추가하겠다고 압박했다. 캐나다는 반발했고, 미국 정치권도 제재와 경고에 나서며 양국 갈등이 산불 책임론으로 번지고 있다. 캐나다 산불 연기, 미국 대기질 악화

트럼프, 오염 비용 관세 추가 압박

캐나다·미 정치권, 책임 공방 격화

2026-07-20 14면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다 산불 연기 유입으로 미국 내 대기질이 악화하자 오염 비용을 기존 관세에 추가하겠다며 캐나다를 압박하고 나섰다. 무역 갈등으로 이미 긴장 상태에 놓인 양국 관계가 산불 책임론을 둘러싸고 다시 얼어붙는 모양새다.18일(현지시간) 로이터통신과 BBC 등에 따르면 이번 사태는 최근 캐나다 전역에서 발생한 대규모 산불 연기가 국경을 넘어 미국 중서부와 북동부로 확산하면서 촉발됐다. BBC에 따르면 이날 현재 캐나다 전역에서 약 955건의 산불이 났으며, 이 중 200여건이 온타리오주에서 발생했다. 이에 따라 미 뉴욕, 미네소타, 미시간, 오하이오 등지에는 ‘위험’ 수준의 대기질 경보가 발령되기도 했다.트럼프 대통령은 전날 트루스소셜에서 “캐나다가 자국의 산림과 수목을 제대로 관리하지 않아 미국이 오염되고 건강에 해로운 공기에 시달리고 있는 것에 대해 책임을 묻는다”며 캐나다를 저격했다. 그는 “캐나다는 기본적인 산림 관리와 잔해 제거를 거부해왔으며, 이러한 거부가 바로 이런 결과를 초래할 것이라는 사실을 알고 있었다”며 이를 ‘고의적 과실’이라 규정했다. 그러면서 매년 반복되는 이 문제로 인한 오염 비용을 캐나다가 현재 부담 중인 관세에 추가해야 한다고 주장했다.트럼프 대통령은 마크 카니 캐나다 총리와 통화해 이 문제를 논의할 것이라고 밝혔으나, 구체적으로 어떤 관세를 얼마나 부과할지는 명시하지 않았다.앞서 미 정치권도 캐나다 비판에 열을 올렸다. 버니 모레노(공화·오하이오) 상원의원은 산불에 따른 대기질 악화와 관련해 캐나다 정부 관계자들을 제재하는 법안을 발의하겠다고 나섰고, 공화당 소속 미시간주 하원의원 일부도 카니 총리에게 ‘경고성’ 서한을 보냈다.캐나다 측은 반발했다. 더그 포드 온타리오주 주지사는 트럼프 대통령과 일부 의원들이 캐나다의 산불 대응 방식을 비판한 것에 대해 “절대 용납할 수 없다”고 비난했다. 그는 지난해 캐나다가 미 캘리포니아 산불 진화를 위해 지원한 사례를 언급하며 “함부로 위협하거나 비난해서는 안 된다”고 지적했다. 일각에서는 미국에서 발생한 산불의 연기가 캐나다로 유입된 사례를 거론하며 어느 한쪽에 일방적으로 책임을 물을 수 없다는 반론도 제기한다.한편 이번 산불 연기는 미국 뉴저지주에서 열리는 2026 북중미 월드컵 결승전에 영향을 주는 것 아니냐는 우려를 낳았다. 앤드루 줄리아니 백악관 월드컵 태스크포스 국장은 전날 브리핑에서 “사태를 면밀히 주시하고 있다”고 밝혔다.