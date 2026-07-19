폭우 맞으며 길거리서 식사한 젊은 소방관…“진정한 영웅” 中 감동

세줄 요약 중국 광시 홍수 피해 현장에서 폭우를 맞으며 도시락을 먹는 젊은 소방관의 영상이 퍼지며 감동을 줬다. 광둥성 소방서 리앙환 대원은 휴식 중에도 자리를 지키며 식사를 마친 뒤 곧바로 구조에 복귀했다. 누리꾼들은 그를 진정한 영웅이라며 응원했다. 폭우 속 길가 식사 장면, SNS 확산

광둥 소방관 리앙환, 수해 복구 투입

누리꾼들, 진정한 영웅이라며 응원

이미지 확대 중국 남서부 홍수 피해 지역에서 폭우를 맞으며 묵묵히 끼니를 해결하는 젊은 소방관의 모습이 담긴 영상이 소셜미디어(SNS)를 통해 확산하며 현지 사회에 감동을 주고 있다. SCMP 닫기 이미지 확대 보기 중국 남서부 홍수 피해 지역에서 폭우를 맞으며 묵묵히 끼니를 해결하는 젊은 소방관의 모습이 담긴 영상이 소셜미디어(SNS)를 통해 확산하며 현지 사회에 감동을 주고 있다. SCMP

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중국 남서부 홍수 피해 지역에서 폭우를 맞으며 묵묵히 끼니를 해결하는 젊은 소방관의 모습이 담긴 영상이 소셜미디어(SNS)를 통해 확산하며 현지 사회에 감동을 주고 있다.지난 17일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 최근 온라인상에는 광시좡족 자치구 구이강시의 수해 복구 현장에서 촬영된 짧은 영상 하나가 급속도로 퍼졌다.영상 속 주인공은 광둥성 자오칭시 소방서 소속의 리앙환 대원이다. 그는 지난 9일 구조 작업 중 잠시 주어진 휴식 시간에 길가에 놓인 구명조끼 위에 걸터앉아 급하게 도시락을 먹기 시작했다.그때 갑작스러운 폭우가 쏟아졌지만 그는 자리를 피하는 대신 한 손으로는 도시락을 들고 다른 한 손으로는 얼굴에 흘러내리는 빗물을 훔쳐내며 묵묵히 식사를 이어갔다.리앙 대원의 주변에는 동료 소방관들이 바닥에 쓰러지듯 누워 지친 몸을 뉘고 있었고, 한편에서는 다른 대원이 도시락을 분배하는 모습이 담겼다. 이 영상은 현장을 지나던 한 시민이 촬영해 온라인상에 공유하면서 빠르게 퍼져 화제를 모았다.현지 누리꾼들은 “빗속에서 밥을 먹는 모습을 보니 가슴이 아프다”, “최전선에서 사투를 벌이는 영웅들에게 경의를 표한다”, “이런 청년들이야말로 국가의 자랑이다. 부디 모두 안전하게 복귀하길 바란다” 등 뜨거운 응원을 보냈다.리앙 대원과 그의 팀은 태풍 ‘마이삭’의 영향으로 사상 최악의 홍수 피해를 본 광시 지역을 지원하기 위해 광둥성에서 긴급 파견됐다. 이들의 주요 임무는 구이강시 강베이구에 있는 다장 국제학교의 학생과 교사들을 안전한 곳으로 대피시키는 것이었다.리앙 대원은 며칠 동안 밤낮을 가리지 않고 구조 작업에 투입되었으며, 이날도 식사를 마친 직후 곧바로 현장으로 뛰어든 것으로 전해졌다.영상이 큰 화제가 되자 리앙 대원은 “시민들께서 보내주신 수많은 관심과 격려에 진심으로 감사드린다”며 “마음속 깊이 따뜻함을 느끼고 있다”고 밝혔다.이어 “우리가 1분 더 빨리 주민들을 대피시키면 그분들은 1분 더 빨리 안전해질 수 있다”며 “아무리 힘들고 지치더라도 주민들의 안전을 지킬 수 있다면 그만한 가치가 있다. 앞으로도 최전선에서 모두를 보호하기 위해 총력을 다하겠다”고 전했다.이번 달 초 중국 광시 지역을 강타한 태풍 마이삭으로 인해 일부 지역은 역대 최고 강수량을 기록했다. 당국 집계에 따르면 지난 9일 기준 이번 홍수로 39명이 숨지고 9명이 실종됐으며, 약 38만명의 이재민이 발생해 구조 및 복구 작업이 긴박하게 이어지고 있다.