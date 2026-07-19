“미군 2명 전사·1명 실종”…이란 직접 공격에 첫 사망

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“미군 2명 전사·1명 실종”…이란 직접 공격에 첫 사망

조희선 기자
조희선 기자
입력 2026-07-19 07:54
수정 2026-07-19 07:54
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 요르단 주둔 미군 2명 사망, 1명 실종
  • 이란 미사일·드론 공격 방어 중 피해 발생
  • 중동전쟁 후 이란 직접 공격 첫 미군 사망
이미지 확대
US-IRAN-ISRAEL-WAR-BLOCKADE
US-IRAN-ISRAEL-WAR-BLOCKADE 중동전쟁에 투입된 미군. AFP 연합뉴스


이란의 미사일·드론 공격에 미군 병사 2명이 사망하고 1명이 실종됐다.

미 중부사령부는 18일(현지시간) “7월 17일 중앙사령부와 동맹국 군대가 이란의 탄도미사일 및 드론 공격을 방어하던 중 요르단에 주둔 중이던 미군 2명이 사망했다. 또 1명은 실종된 상태”라고 밝혔다.

중부사령부는 또 이란을 겨냥한 야간 공습을 단행했다며 이에 보복을 가했다고도 전했다.


중동전쟁이 발발한 지난 2월말 이후 이란군의 직접적인 공격으로 미군 병사가 사망한 것은 이번이 처음이며, 이번 전쟁의 미군 사망자는 16명, 부상자는 430명 이상이라고 AP 통신은 보도했다.

미국은 이날까지 8일 연속으로 대이른 공습을 진행중이며, 이란은 이에 맞서 요르단과 카타르, 쿠웨이트, 사우디아라비아 등 다른 중동 국가의 미군 기지 등에 대응 공격을 가하고 있다.



전쟁에 대한 비판 여론이 높은 상황에서 이번 사상자 발생은 도널드 트럼프 대통령에게도 큰 압박으로 작용할 전망이다.
조희선 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 공격으로 인한 미군 사망자는 몇 명인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로