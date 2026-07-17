“망할 뻔한 일본, 한국이 살렸네”…중국인 대거 빠졌는데, 한국인만 ‘우르르’ 몰려갔다

세줄 요약 다카이치 사나에 일본 총리의 대만 유사시 개입 시사 발언 이후 중국 정부가 일본행 관광을 제한하면서 방일 중국인 수가 크게 줄었다. 그 영향으로 올해 상반기 일본 외국인 관광객은 2% 감소했고, 한국인 관광객이 가장 많이 찾는 국적이 됐다. 대만 발언 여파로 중국인 방일 급감

상반기 일본 외국인 관광객 2% 감소

한국인 관광객, 일본 방문 1위로 부상

이미지 확대 일본 최대 번화가인 도쿄 시부야 거리가 관광객들로 붐비고 있다. 도쿄 김진아 특파원 닫기 이미지 확대 보기 일본 최대 번화가인 도쿄 시부야 거리가 관광객들로 붐비고 있다. 도쿄 김진아 특파원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언이 일본 관광시장에 악영향을 끼쳤다. 중국인 관광객이 대거 빠져나가며 올해 상반기 일본을 찾은 외국인 관광객 수가 5년 만에 감소했다.16일 일본정부관광국(JNTO)에 따르면 올해 1~6월 일본을 찾은 외국인 관광객 수는 2108만 4800명으로 지난해 같은 기간보다 2% 감소했다. 상반기 기준 방일 외국인 수가 전년보다 줄어든 것은 코로나19 사태가 이어지던 2021년 이후 5년 만이다.방일객 감소는 중국인 관광객의 급감이 원인으로 꼽혔다. 올해 상반기 방일 중국 관광객은 205만 8200명으로, 지난해 같은 기간(471만 8540명)보다 56.4% 감소했다.중국 정부는 지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리가 대만 유사시 일본의 개입 가능성을 시사하는 발언을 한 이후 여행사들에 일본행 관광객 수를 제한하라는 지침을 내렸다. 이에 따라 일본행 단체관광은 사실상 전면 중단됐고, 중국인 관광객 감소세는 7개월 연속 이어졌다.중국인 관광객이 빠져나간 자리는 한국인 관광객이 채웠다. 올해 상반기 가장 일본을 많이 찾은 국적은 한국인으로, 총 567만 5100명이다. 이는 지난해 같은 기간(478만 3598명)보다 18.6% 증가한 수치다.대만 관광객은 상반기 397만 2200명으로 20.9% 증가해 한국에 이어 두 번째로 많았다.일본 정부는 2030년까지 외국인 방문객 수를 6000만명으로 늘리겠다는 목표를 내걸고 있다. 지난해에는 4268만명으로 사상 최고치를 기록했다.