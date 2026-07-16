“테스토스테론 분출할라”…미군, 30살 넘으면 호르몬 수치 매년 잰다

세줄 요약 트럼프 행정부가 30세 이상 군인을 대상으로 매년 테스토스테론 수치를 검사하는 새 제도를 도입했다. 기존 연례 건강검진에 포함되며 30세 미만은 의무 대상에서 제외했다. 수치가 낮으면 치료를 권하되 실제 치료는 군인 본인이 결정하게 했다. 30세 이상 미군 대상 테스토스테론 연례 검사 도입

검진 결과 저하 시 치료 권고, 선택은 개인 결정

국방부, 전투력·건강 유지 위한 조치로 설명

이미지 확대 피트 헤그세스 미국 국방부 장관. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 피트 헤그세스 미국 국방부 장관. AP 연합뉴스

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트럼프 행정부가 30세 이상 군인을 대상으로 매년 남성 호르몬인 테스토스테론 수치를 검사하는 제도를 새롭게 도입한다. 검사 결과 수치가 낮게 나오면 호르몬 치료를 권하되 실제 치료 여부는 군인 본인이 직접 결정하도록 할 방침이다.피트 헤그세스 미 국방장관 25일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 엑스(X)에 올린 영상을 통해 이 같은 새 정책을 공개했다고 USA투데이와 NBC뉴스 등 외신이 보도했다.이번 조치는 남성의 테스토스테론 치료 접근성을 넓히고자 했던 트럼프 행정부의 정책 기조가 반영된 결과다.일반적으로 남성의 테스토스테론 수치는 30~40대부터 자연스럽게 감소하기 시작하며, 기준치 이하로 떨어지면 골밀도 저하를 비롯한 다양한 건강 문제를 유발할 수 있다.헤그세스 장관은 “최고의 군 의료진이 지켜보는 가운데 30세 이상 전투원은 정기 건강검진의 일환으로 매년 테스토스테론 검사를 받게 된다”고 밝혔다. 그는 이 영상에 ‘고(高)테스토스테론 국방부’라는 제목을 붙였다.헤그세스 장관은 소셜미디어 엑스(X)에 올린 영상에서 “우리 최고의 의료진이 지켜보는 가운데 30세 이상 전투원은 정기 건강검진의 하나로 매년 검사를 받게 된다”고 밝혔다. 그는 이 영상에 ‘고(高)테스토스테론 국방부’라는 제목을 달았다.이번 검사는 기존의 연례 건강검진 절차에 포함돼 실시된다. 30세 미만 군인은 의무 검사 대상에서 제외되지만 본인이 원하면 자율적으로 검사를 받을 수 있다. 의료진이 치료를 권고하더라도 실제로 테스토스테론 대체요법을 받을지 여부는 전적으로 군인 개인의 선택에 맡겨진다.헤그세스 장관은 “이번 계획은 인위적으로 신체를 강화하려는 것이 아니다”라며 “타고난 능력을 되찾아 최상의 상태로 끌어올리고 장기적으로 건강을 지키며 전투 임무를 수행할 생물학적 기반을 마련하려는 목적”이라고 설명했다.이어 군인들을 ‘가장 결정적인 전술적 자산’이라고 표현하며, 이들의 강점을 지켜내는 것이 국방부의 ‘신성한 의무’라고 강조했다.그는 영상 끝에 “이 약속을 지키기 위해 오늘부로 군인들의 테스토스테론 결핍 여부를 확인하는 새로운 검사 프로그램을 승인한다”며 “이를 통해 최상의 컨디션으로 임무를 수행할 수 있도록 적정 수치를 갖추게 하겠다”고 덧붙였다.