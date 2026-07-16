유네스코 지적에도…日 사도광산 ‘전체 역사’ 또 외면하나

세줄 요약 일본 정부가 유네스코의 사도광산 세계유산 후속 조치 미흡 지적에 원론적 입장만 밝혔다. 유네스코는 전시와 해석이 ‘전체 역사’를 충분히 담지 못했다고 보고, 조선인 강제동원 설명과 전시 개선을 권고했다. 추도식 파행 가능성도 제기됐다. 유네스코, 사도광산 전체 역사 반영 미흡 지적

일본 정부, 원론적 대응만 밝히며 보완 소극적

조선인 강제동원 설명 부족, 추도식 파행 우려

이미지 확대 야스쿠니신사 참배 논란이 일었던 일본 중앙정부 대표인 이쿠이나 아키코 외무성 정무관(차관급)이 2024년 11월 사도섬 아이카와개발종합센터에서 열린 ‘사도광산 추도식’ 이후 뒷문을 통해 급히 행사장을 떠나고 있다.

도 도쿄특파원 공동취재단 닫기 이미지 확대 보기 야스쿠니신사 참배 논란이 일었던 일본 중앙정부 대표인 이쿠이나 아키코 외무성 정무관(차관급)이 2024년 11월 사도섬 아이카와개발종합센터에서 열린 ‘사도광산 추도식’ 이후 뒷문을 통해 급히 행사장을 떠나고 있다.

도 도쿄특파원 공동취재단

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일본 정부가 유네스코의 사도광산 세계문화유산 후속 조치 미흡 지적에 “적절히 대응하겠다”는 원론적 입장을 밝히는 데 그쳤다. 등재 당시 약속한 ‘전체 역사’ 반영에 여전히 소극적인 모습을 보이면서 올해 세 번째를 맞는 사도광산 추도식도 파행을 빚을 가능성이 제기된다.일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 16일 정례 브리핑에서 “사도광산 세계유산 등재 당시 결의를 진지하게 받아들이고 성실히 대응해 왔다”며 “일본 측 입장을 설명하는 것을 포함해 적절히 대응하겠다”고 했다.앞서 유네스코는 15일 공개한 세계유산위원회 결정문 초안에서 일본이 일부 안내판과 이정표를 추가하는 등 일정 부분 진전은 있었지만, 해석·전시 시설이 사도광산의 ‘전체 역사’를 충분히 반영하지 못했다고 평가했다.특히 조선인 강제동원 문제를 보다 명확하게 설명하고, 전시 내용을 추가로 개선할 것을 권고했다.결정문은 국제기념물유적협의회(ICOMOS)와 세계유산센터가 일본이 제출한 보존현황보고서(SOC)를 검토해 작성한 것으로 오는 19~29일 부산에서 열리는 제48차 세계유산위원회에서 채택 여부가 논의된다. 다만 권고 구속력은 제한적이어서 일본이 얼마나 이를 반영할지는 미지수다.사도광산은 2024년 세계문화유산으로 등재됐다. 당시 일본은 당시 전시시설을 통해 광산의 전체 역사를 설명하겠다고 약속했다. 그러나 현재 전시에는 ‘강제노역’ 대신 ‘한반도 출신 노동자’라는 표현만 사용돼 역사 왜곡 논란이 이어지고 있다.