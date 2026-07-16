이란 수도 한복판에 불룩한 배 드러내고 관에 누운 트럼프

테헤란 광장에 ‘관에 누운 트럼프’ 광고 걸려

미군 공습 닷새째… 호르무즈 이중봉쇄 재개

이미지 확대 이란 테헤란 시내 이슬람 혁명 광장에 15일 ‘우리는 트럼프를 죽인다’라는 영어 문구와 함께 관 속에 누워 있는 것으로 묘사된 도널드 트럼프 대통령의 이미지가 걸려 있다. 테헤란 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이란 테헤란 시내 이슬람 혁명 광장에 15일 ‘우리는 트럼프를 죽인다’라는 영어 문구와 함께 관 속에 누워 있는 것으로 묘사된 도널드 트럼프 대통령의 이미지가 걸려 있다. 테헤란 AP 연합뉴스

세줄 요약 이란 수도 테헤란 한복판에 도널드 트럼프 미국 대통령이 관에 누운 모습을 담은 반미 광고판이 걸렸다. 장례식에서 나온 암살 요구와 함께 “우리는 트럼프를 죽일 것”이라는 문구도 적혔다. 미군 공습이 닷새째 이어지는 가운데 호르무즈 해협 봉쇄도 다시 강화되고 있다. 테헤란 한복판 트럼프 관 이미지 등장

장례식 뒤 암살 요구와 반미 구호 확산

미군 공습 닷새째, 해상봉쇄도 강화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이란은 지난 9일 고향 마슈하드에 묻힌 최고 지도자 알리 하메네이의 장례식에서 도널드 트럼프 미국 대통령 암살을 요구하는 목소리가 나온 이후 수도 한복판에 관에 누운 그의 이미지를 내걸었다.이슬람 혁명 광장에 반미 메시지를 담은 광고판이 등장하는 것은 새로운 일이 아니지만, 트럼프 대통령의 죽음을 묘사한 이미지가 걸린 적은 없었다.지난 1월에는 미군 항공모함을 공격하는 이미지가 성조기의 핏자국 묘사와 함께 걸렸으며 호르무즈 해협을 지퍼로 봉쇄하는 광고도 게시돼 반미 의식을 고취시켰다.미국 뉴욕타임스는 15일(현지시간) 불룩한 배를 드러내며 관에 누워있는 트럼프 대통령을 묘사한 이미지 주변에는 페르시아어와 영어로 “우리는 트럼프를 죽일 것이다”라는 문구가 적혀 있다고 전했다.글씨체는 2월 28일 전쟁 발발과 함께 사망한 하메네이 추모식에서 조문객들이 분필로 메시지를 적었던 칠판을 연상시킨다. 조문객들은 하메네이를 순교자로 칭송했다.낙서 문구 중에는 “미나브의 아이들을 추모하며”라는 내용도 적혀 있는데, 이는 지난 2월 28일 이란 남부 도시 미나브의 초등학교에서 미군의 오폭으로 최소 156명 이상이 사망한 사건을 가리킨다.이 사건을 두고 이란 당국은 어린이 살해 사건이라고 규탄하고 있으며 지난 3월 미국 정부의 예비 조사 결과 미군의 표적 선정 오류가 원인으로 밝혀졌다.미군의 이란에 대한 공습이 이날 닷새째를 맞으면서 호르무즈 해협 이중 봉쇄도 다시 본격화되고 있다.이란 전쟁을 수행하는 미군 중부사령부는 14일부터 이틀째 대이란 해상봉쇄를 실시해 상선 1척을 미사일로 무력화하고, 2척은 회항시켰다고 밝혔다.