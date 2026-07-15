엔비디아 AI칩 H200 중국 출하 시작

美 “극히 소량… 대중 수출 최소화”

실제 통관 확인 후 주가 4.3% 상승

세줄 요약 엔비디아의 첨단 AI칩 H200이 미국 승인 뒤 중국에 출하되기 시작했다. 미 상무부는 수량이 매우 적고 국가안보 위험이 없는 상업 거래만 엄격히 허용한다고 밝혔다. 중국 주요 기술기업 10곳이 구매 허가를 받았고, 확인 직후 엔비디아 주가는 4.3% 올랐다. H200 중국 출하 시작, 미국 승인 뒤 첫 통관 확인

미 상무부, 수량 극소·안보위험 차단 원칙 강조

중국 10곳 구매 허가, 엔비디아 주가 4.3% 상승

2026-07-16 13면

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엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 칩 H200이 미국 당국의 지난해 12월 승인과 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 5월 방중 끝에 중국에 수출되기 시작했다.제프리 케슬러 미 상무부 산업안보 담당 차관은 14일(현지시간) 하원 외교위원회 청문회에서 엔비디아 H200 칩의 중국 출하가 시작됐다며 “대중 수출은 최소한에 그쳤다. 수량은 매우 적다”고 밝혔다.케슬러 차관은 청문회에서 중국으로 H200 수출 현황을 묻자 이같이 답했다. 이어 “우리는 국가안보 위험을 초래하지 않는 상업적 거래에 대해서만 엄격한 요건을 전제로 면밀히 검토해 승인하고 있다”며 “중국으로 유입되는 고성능 칩의 양과 기술 수준을 철저하게 제어하고 있다”고 강조했다.그는 구체적 수출량이나 어떤 중국 기업이 구매했는지는 공개하지 않은 채 “미국 국민에게 중요한 것은 H200 및 유사 제품의 출하량이 매우 적다는 점”이라며 “칩의 양도 극히 소량이기 때문에 사소한 문제”라고 설명했다.앞서 미 정부는 지난 5월 알리바바, 텐센트, 바이트댄스, 제이디닷컴 등 중국 주요 기술 기업 10곳을 대상으로 H200 구매를 허가한 바 있으나, 실제 통관 사실이 확인된 것은 이번이 처음이다. 중국 수출이 확인된 이날 엔비디아 주가는 4.3% 상승했다.엔비디아의 칩은 전임 바이든 정부부터 도널드 트럼프 2기까지 미중 무역전쟁의 최전선에서 중국 수출을 두고 갈등의 대상이 됐다. 트럼프 대통령은 5월 미중 정상회담 직후 양국의 승인에도 중국의 ‘반도체 자립’ 기조 때문에 엔비디아 H200 칩의 대중 수출이 이뤄지지 않았다고 확인한 바 있다. 트럼프 대통령은 엔비디아가 중국에 수출하는 H200 가격의 25%에 해당하는 ‘수출세’ 성격의 관세를 받기로 하고 대중 판매를 승인했다.한편 로이터는 중국 통신장비업체 ZTE 계열사 등 중국 기업 3곳이 H200 및 AMD 칩 구매를 새롭게 승인받았다고 전했다.